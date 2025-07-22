19 июля в Демидовской усадьбе в поселке Тайцы Гатчинского округа, в рамках программы «Романсы старинного парка», состоялся концерт «Это было недавно, это было давно», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Команда Паркового агентства Ленинградской области подготовила замечательную музыкальную программу, посвященную Великой Отечественной войне. Этот музыкальный праздник в старинном парке был наполнен ностальгической атмосферой летних дней середины XX века. По тенистым аллеям прогуливались девушки в ретро платьях (воспитанницы театра костюма «Катюша»). Играла старая, хорошо знакомая музыка. Об истории празднования Победы в разные годы напоминали выставочные стенды, на которых разместились документальные очерки из газеты «Гатчинская правда». Только артисты и зрители были нашими современниками, не забывающими о том, «как это было».

Проводником в мир далекого прошлого и настоящего музыкальной культуры советского кино стал лауреат эстрадных вокальных конкурсов, инициатор, художественный руководитель конкурса исполнителей русского романса «Гатчинская Романсиада» Борис Демин. С его помощью зрители перенеслись в «роковые сороковые», вспоминая те далекие дни, когда песни вдохновляли, объединяли сердца и вселяли надежду. Песни, которые исполнялись во время войны и были написаны после победы, стали символами мужества, стойкости и веры в будущее. Они до сих пор несут в себе дух того времени, наполняя наши сердца гордостью за свою страну.

Современные исполнители — артисты эстрады и ведущих музыкальных театров Санкт-Петербурга – подарили гостям Демидовской усадьбы незабываемые эмоции. В исполнении Марии Литке, Марии Елизаровой, Игоря Шумаева, Павла Шнипова, Сергея Зыкова и Светланы Захаровой прозвучали настоящие музыкальные шедевры из лирической классики советского кино, а также песни фронтовых бригад исполнили солисты петербургских театров. Легендарная музыка звучала в исполнении музыкантов-виртуозов инструментального ансамбля «Золотой состав» под управлением лауреата международных конкурсов, музыкального руководителя международного конкурса «Гатчинская Романсиада» Дины Каминской.

Музыкальные номера сопровождались фрагментами из фильмов о Великой Отечественной войне. Начали издалека — из 1930-х годов, когда еще ничто не предвещало великой трагедии. Но все же это время было непростым для советского народа: это были годы построения нового общества, полного энергии и стремления к процветанию. В этот период открывались предприятия, возводились новые города, а люди наполнялись надеждой на лучшее будущее. Советский зритель тех лет ждал фильмов бодрых, веселых, жизнерадостных. Особенно были любимы художественные фильмы в жанре лирической музыкальной комедии. А потом началась война. Песни, которые писали до и в начале войны, стали исполнять артисты фронтовых бригад для поддержания боевого духа бойцов. Эти слова и мелодии, наполненные любовью и надеждой, словно стали духовным оружием, которое помогало противостоять вражескому натиску. Для демонстрации бойцам действующей армии в ноябре 1942 года в Москве, в неотапливаемом павильоне, приступили к съемкам фильма «Концерт фронту», участие в котором приняли самые популярные артисты страны - Иван Козловский, Лидия Русланова, Леонид Утёсов, Аркадий Райкин, Клавдия Шульженко… В этом фильме звучали не только военные песни и стихи, но и присутствовали танцевальные, цирковые, эстрадные номера.

Гости Демидовской усадьбы услышали песни не только из этого кинофильма, но и из многих других, навсегда оставшихся в сердце кинолент. Среди них - «Веселые ребята», «Завтра была война», «До свидания, мальчики!», «В бой идут одни старики», «Бумбараш», «Земля Санникова», «Семнадцать мгновений весны», «Сердца четырех». Звучали песни «На солнечной поляночке» («Тальяночка), «Темная ночь», «Каким ты был», «Песенка фронтового шофера», «Ночь над Ленинградом» из репертуара К. Шульженко, знаменитое танго «Утомленное солнце». Прозвучали знаменитые арии и из оперетты «Сильва» И. Кальмана, поставленной в 1940-е годы.

Подготовила Юлия Лысанюк

Фото Максима Колесникова