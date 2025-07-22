Бронза футболисток гатчинской «Ники»

В финал было отобрано 24 команды из разных регионов России. В том числе участие приняла команда «Ника» из Гатчинского округа.

Девочки вышли из своей группы со второго места благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. В четвертьфинале в серии пенальти со счетом 3:2 (основное время – 0:0) оказались сильнее «Девятки» из Энгельса. А вот в полуфинале «Ника» уступила команде «Зоркий» (Московская область), которая заняла 1 место.

В матче за третье место девочки смогли обыграть команду «Пантеры» из Воронежской области. Они взяли бронзовые медали!

По итогам турнира Виктория Паукова была признана лучшим игроком, а Екатерина Образцова – лучшей нападающей.