Волонтёры культуры отправляются на летнюю учебу

В этом году ленинградские «волонтеры культуры» будут работать над концепцией реставрации и приспособления для современного использования кирх Карельского перешейка.

Смена для добровольцев из числа студентов архитектурных факультетов петербургских ВУЗов стартует в Приозерском районе Ленинградской области 27 июня и продлится до 4 июля.

Участников ждут знакомства со специалистами, осуществляющими деятельность в сфере сохранения объектов культурного наследия, лекции и практические занятия в кирхах Какисалми, святого Иоанна Кауккола, приходов Ряйселя и Вуоксенранта.

Организатором летнего реставрационного лагеря выступает Ленинградское областное отделение ВОО «ВООПИиК» при поддержке комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области, а также профессионального архитектурно-реставрационного сообщества.

Добровольческое движение «Волонтеры культуры» в Ленинградской области создано в рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».