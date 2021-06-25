Волонтёры культуры отправляются на летнюю учебу

В этом году ленинградские
«волонтеры культуры» будут работать над концепцией реставрации и приспособления
для современного использования кирх Карельского перешейка.
Смена для добровольцев из
числа студентов архитектурных факультетов петербургских ВУЗов стартует в
Приозерском районе Ленинградской области 27 июня и продлится до 4 июля.
Участников ждут
знакомства со специалистами, осуществляющими деятельность в сфере сохранения
объектов культурного наследия, лекции и практические занятия в кирхах
Какисалми, святого Иоанна Кауккола, приходов Ряйселя и Вуоксенранта.
Организатором летнего
реставрационного лагеря выступает Ленинградское областное отделение ВОО
«ВООПИиК» при поддержке комитета по сохранению культурного наследия
Ленинградской области, а также профессионального архитектурно-реставрационного
сообщества.
Добровольческое движение
«Волонтеры культуры» в Ленинградской области создано в рамках регионального
проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».