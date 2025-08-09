Девушка и бокс

- Наталья, расскажите немного о себе и об увлечении спортом в детстве.

- Я родом из станицы Тамань Краснодарского края. Всегда была высокой девочкой. В пятом классе после урока физкультуры ко мне подошел учитель Евгений Михайлович Подобедов и предложил записаться в школьную секцию баскетбола. Родители поддержали. И с этого момента благодаря Евгению Михайловичу началась моя спортивная дорога. Я была в баскетболе до последнего школьного звонка. Мы учились, тренировались и выезжали на соревнования. Наша команда была одной из самых сильных в районе.

Баскетбол, как и все командные виды спорта, – захватывающий, азартный. Травмы – дело обычное. Были и у меня, но не сильно значимые. От мяча постоянно «вылетали» пальцы. И тренер успокаивал: «Ничего, заживет».

У нас в станице школьный спорт был абсолютно доступный и бесплатный. Активно развивались волейбол, баскетбол, легкая атлетика.

- После 11-го класса, наверное, мечтали начать спортивную карьеру?

- Сначала всё сложилось не так, как я думала. Получив второй спортивный разряд по баскетболу, сдав ЕГЭ по обязательным предметам и обществоведение по выбору, я планировала поступить в Кубанский государственный университет физической культуры и спорта. После выпускного вечера в 4 утра мы с родителями сели в машину и поехали в Краснодар. А в университете нас «обрадовали»: оказывается, надо было сдавать биологию. Не передать словами наши эмоции! Хотела сдать биологию на месте, но правила изменились, в вуз принимали только по результатам ЕГЭ.

Расстроенные мы поехали в Анапу. Объехав все вузы, остановились на Московском государственном гуманитарном университете имени Шолохова и выбрали факультет «Государственное и муниципальное управление». Учитель физкультуры сразу заметил, что я занимаюсь спортом. Стала ездить на соревнования по легкой атлетике и другим видам спорта, влилась в местную баскетбольную команду. Но прежнего настроя уже не было. Всё-таки родная команда осталась дома. Приходилось даже играть против своих. Мне это не нравилось…

- Когда и как в вашей жизни появился бокс?

- Как-то летом я познакомилась с будущим супругом, а он из Гатчины. Расстояние между нами было большое. Мы виделись раз в полгода, дружили, общались. И как-то он мне говорит: «Иди на какие-нибудь боевые виды спорта. Я далеко, ты должна уметь за себя постоять».

И вот после очередного урока физкультуры на анапском берегу я увидела Детскую спортивную школу №3, а там маленький зал с небольшими окнами и надписью «Школа бокса». Вижу, среди парней занимается одна девочка. Поговорила с тренером, и он решил посмотреть меня на тренировках. И всё закрутилось-завертелось. Мне было 17 лет. Спустя год я уже выступала на чемпионате Краснодарского края по боксу.

Хочу отметить, что тогда на чемпионате Краснодарского края была очень высокая конкуренция. Не сравнить с нашими сегодняшними турнирами. Видимо, Краснодарский край и близость Кавказа – это другое воспитание, другой менталитет. Тяжело было выиграть, но мы ездили и побеждали.

Тренировалась у заслуженного тренера СССР Виктора Николаевича Фогеля, занималась вместе с Мариной Голубевой. Она сейчас работает тренером в станице Гостагаевской. Ее спортсмены являются чемпионами мира, Европы и самыми сильными в России. У нее очень сильная база: специально для боксеров построили школу и назвали в честь Виктора Николаевича Фогеля.

- В это время вы продолжали учиться на чиновника?

- Да. На втором курсе вуза мне предложили должность специалиста в отделе ЖКХ администрации нашей станицы. Параллельно с работой тренировалась, выступала и училась уже на заочном отделении.

- И всё-таки вы переехали в Гатчину?

- Да. Через год бросила всё и переехала к мужу. Тренировалась дома, а потом брала отпуск и приезжала в Анапу на сборы и соревнования.

В Гатчине начинала работать в спорткомплексе «Мариенбург» инструктором по спорту. Потом перешла работать в администрацию на декретную ставку и продолжала тренироваться и выступать, в том числе по различным видам спорта за команду гатчинской администрации.

Председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Сергей Николаевич Пименов отметил меня и предложил работу в комитете на постоянной основе. Это было в 2018 году. Спорт стал мне еще ближе.

В этот момент муж сподвигнул меня получить следующее высшее образование. Я поступила в магистратуру в Санкт-Петербургский институт физкультуры имени Лесгафта на кафедру педагогики и параллельно – на кафедру методики и теории бокса. И в итоге получила два диплома. Так осуществилась моя мечта.

С инициативой проводить с детьми занятия по боксу я сразу обратилась к Марку Витальевичу Кравчуку, на тот момент заместителю главы администрации по социальным вопросам. В это время в поселке Пудость простаивал зал бокса имени Валуева. Марк Витальевич поддержал идею. Мне оформили полставки в Гатчинской спортивной

школе №2 и дали две группы.

- В вашем рассказе много раз упоминается муж. Чувствуется его направляющая роль. Он спортсмен?

- Игорь по профессии юрист. Окончил Высшую Карагандинскую школу милиции (Академия МВД РК). У нас большая разница в возрасте – 17 лет. Его совет идти в бокс, вероятно, был адресован мне с высоты прожитых лет. Он сказал: «Возможно, ты сейчас не понимаешь, а потом скажешь мне спасибо». Я всегда прислушивалась к его советам и наставлениям. И всё, что ни делалось, всё к лучшему – и образование, и бокс, который дал мне многое.

В результате в 2015 году я получила диплом с квалификацией «государственное и муниципальное управление», в 2020 году поступила в институт им. Лесгафта, в 2022 году получила еще один диплом. После чего муж сказал: «Иди дальше, получай ученую степень». А у меня «синдром отличника»: я плохо учиться не хочу, а хорошо – это очень сложно. Столько нужно трудиться! А тут кандидатская…

Посокрушалась, подумала и пошла сдавать вступительные экзамены: философию, английский язык и по специальности – физическую культуру и спорт. Сдавала экзамены вместе с Павлом Ротенбергом – сыном миллиардера.

В настоящее время пишу работу на тему «Формирование стрессоустойчивости у женщин-боксеров на этапе совершенствования спортивного мастерства». Исследование провожу на базе женской спортивной сборной Санкт-Петербурга. В ее составе известные спортсмены, чемпионы Европы.

Уверена, что на тренировках нужно обязательно уделять время общению со спортсменом, чтобы лучше понимать его, узнать характер, тип темперамента. К каждому должен быть индивидуальный подход. Всё это играет важную роль, чтобы достичь успехов в спорте. Например, два одинаковых спортсмена, занимаются у одного тренера. На тренировках всё хорошо, а как начинается соревнование, один выходит в ринг и побеждает, а другой – проигрывает, потому что не справился со своими внутренними переживаниями. Психологическая подготовка – необходимая часть тренировочного процесса.

- Вы целеустремленный человек. А сейчас какая у вас цель?

- Дописать работу, защитить ее, получить ученую степень – кандидат педагогических наук. Думаю, что следующая цель – защита докторской. Конечно, каждый день учиться сложно, но это и помогает в работе, и всесторонне развивает.

Когда я начала тренировать сама и учиться, у меня возникло желание посмотреть на бокс с точки зрения судейской деятельности. Работала главным секретарем на местных турнирах, потом боковым судьей, работала в ринге. Всё понравилось. Начала судить на категорию на чемпионатах Санкт-Петербурга, Северо-Западного федерального округа, всероссийских соревнованиях.

Еще одна цель помимо учебы – получить всероссийскую категорию спортивного судьи.

- Ваш совет – стоит ли девочкам идти в бокс?

- Вообще всем советую идти в те виды спорта, которые не только дают физическое развитие, умение мыслить командно, но и помогают в экстренных ситуациях постоять за себя, за свою семью, своих близких.

Наш тренер говорил, если на улице начинается заварушка – ноги в руки и бегом оттуда. Но если возникает необходимость кого-то защитить, ты должен это сделать.

Бокс закаляет характер, прививает уважение к окружающим. Весь спорт проходит через большой труд, это воспитывает силу воли. Нужно уметь перетерпеть, не опускать руки, а если опустил, снова вставать и идти дальше.

- На сегодняшний момент вы работаете тренером по боксу уже три года. У вас в группе много девочек?

- В группе постоянно занимается около 30 человек от 8 до 18 лет. Из них пять девочек. Это нормально. Из значимых результатов – два бронзовых призера Первенства Ленинградской области.

- Бокс может способствовать активному долголетию?

- Может, так как имеет ряд преимуществ для людей старшего возраста. Посмотрите только на нашего легендарного тренера, мастера спорта СССР Бориса Александровича Алексеева – первый почетный гражданин Вырицкого городского поселения, которому уже за 80 лет: он по-прежнему позитивный, неравнодушный, заинтересованный.

Бокс помогает развивать сердечно-сосудистую систему, укрепляет мышцы и улучшает гибкость. Это важно для поддержания подвижности и самостоятельности.

Занятия боксом позволяют снять стресс, улучшить настроение и повысить уровень энергии. Активные тренировки способствуют выбросу эндорфинов – гормонов счастья.

Осваивая техники бокса, человек чувствует себя более уверенно и безопасно, что положительно сказывается на общем состоянии.

Это и профилактика деменции. С возрастом происходят изменения в мозге и нервной системе. Бокс дает возможность формировать новые нейронные связи.

Удары, защитные действия и передвижения по рингу способствуют улучшению мелкой и общей моторики. Это полезно для пожилых людей, так как помогает сохранить мобильность суставов, гибкость и подвижность.

Но перед началом тренировок рекомендуется проконсультироваться с врачом и найти опытного тренера, который сможет предложить безопасную программу.

- От всей души поздравляем вас с Днем физкультурника! Успехов вам, вашим коллегам и ученикам!

Татьяна Можаева