День физкультурника – сквозь года

В СССР этот праздник был днем смотра достижений спортсменов. Его традиционно отмечали выступлениями победителей чемпионатов и соревнований. Одним из самых ярких и значимых мероприятий был парад физкультурников, в котором принимали участие до 45 тысяч человек со всей страны. Изначально он проходил на Красной площади, позже – на стадионе «Динамо».

Массовые спортивные мероприятия физкультурников проводили и в регионах. Это показывало силу и единство народа. Гатчина не была исключением.

Праздник красногвардейских физкультурников

О том, как отмечался День физкультурника в 1940 году, 23 июля наша газета сообщала:

«Вместе со всей советской молодежью 21 июля молодые рабочие, служащие и колхозники нашего района и города радостно праздновали Всесоюзный день физкультурника.

В полдень, под бодрые звуки марша, рея шелком разноцветных знамен, к Дворцу-музею двинулись стройные колонны красногвардейских физкультурников. Вскоре их ровные ряды заполнили залитую солнцем площадь Жертв революции.

Чеканным шагом проходят ребята 8-го испанского детского дома. Им, как дорогим гостям нашего города, представлена честь возглавить это торжественное шествие счастливой юности.

Вслед за ними идут физкультурники фабрики «Граммофон». Они несут заботливо убранный цветами огромный портрет любимого вождя и друга трудящихся всего мира товарища Сталина.

Много красок, цветов, творческой выдумки заключено в оформлении физкультурных колонн. Впереди колонны велосипедистов, с гордым видом на детских велосипедах проезжает группа маленьких спортсменов.

Дружногорцы проносят значок ГТО, внутри которого стройная девушка застыла в стремительной позе у финишной ленты.

Девушки добровольного спортивного общества «Медик» проходят с моделью санитарного самолета. За ними идут, одетые в зеленые шелковые костюмы, работники районной конторы связи.

Физкультурники завода им. Рошаля несут белые шелковые знамена, обрамленные красной каймой.

Колонна молодых колхозников района олицетворяет собой цветущую, обильную жизнь нашей деревни. Крепкие загорелые руки высоко поднимают снопы золотистой ржи. Они держат деревья, покрытые румяными яблоками и спелыми вишнями.

Из рук спортсменок зонтичной фабрики устремляются в воздух белоснежные парашютики.

Общее внимание приковывают к себе железнодорожники, которые несут модель железнодорожных рельс и семафоров…».

Праздник нашего спорта

Вот что писали об успехах гатчинских спортсменов в 1965 году в «Гатчинской правде» от 13 августа:

«Новыми успехами встречают свой праздник спортсмены нашего города и района. В этом году в стране проводится Всесоюзная спартакиада профсоюзов. Ее цель – привлечь к физической культуре самые широкие слои общественности, выявить новые спортивные таланты.

Активно участвуют в спартакиаде и гатчинские коллективы физкультурников. 12 тысяч любителей спорта выступили в различных соревнованиях. Особенно успешно прошла спартакиада на заводе «Гатчинский металлист» (председатель спортивного общества Ю. Румянцев), на обувной фабрике (председатель М. Исаков), в филиале Ленинградского трикотажного объединения (председатель Л. Кушева), на заводе «Дружная Горка» (инструктор физкультуры В. Кузнецов).

Гатчинский городской совет общества «Спартак» провел финальные соревнования по 11 видам спорта. Победителями вышли команды «Чайка», «Спутник», «Дружная Горка», «Металлист».

Наши физкультурники отличились и на первенстве областного спортобщества «Спартак». В соревнованиях по тяжелой атлетике, велосипеду, стрельбе они вышли победителями, а по городкам, волейболу, настольному теннису заняли призовые места.

В областной сборной команде ДСО «Спартак» – 42 наших спортсмена. Это мастера спорта А. Егоров, Г. Шмидт, перворазрядники Н. Павловская, Л. Яшалова, О. Варламов, А. Кудрявцев, супруги Харитоновы, С. Орлова и многие другие.

В областных соревнованиях большого успеха добился мастер спорта по акробатике Ю. Назаров. Он завоевал серебряный жетон. Людмила Иванова в состязаниях спортсменов-легкоатлетов стала обладательницей бронзового жетона.

С каждым годом растет мастерство гатчинских физкультурников. Только в соревнованиях Всесоюзной спартакиады проф-союзов 50 человек сдали нормы первого спортивного разряда и более 700 человек удостоены 2-го, 3-го и юношеского разрядов.

…Развивается и крепнет спорт на селе. По праву гордятся своими достижениями физкультурники опорного хозяйства «Белогорка». Они не раз участвовали во многих соревнованиях и добивались успехов».

Гатчина спортивная

В 1970 году проходила V юбилейная спартакиада Ленинградской области и VI спартакиада Гатчины, посвященная 100-летию со дня рождения В.И. Ленина.

В области сильнейшими стали наши городошники и гимнасты. О спортивных достижениях Гатчины на страницах «Гатчинской правды» в тот год писал председатель комитета физкультуры и спорта при исполкоме горсовета Г. Кукуев:

«В Гатчине работает 130 секций по 32 видам спорта, в которых занимается 15500 человек, причем ряды спортсменов продолжают расти из года в год. В этом году, например, только в финалах городской спартакиады приняло участие 2625 юношей и девушек.

В юбилейном ленинском году в коллективах физкультуры подготовлен один мастер спорта, а гатчинские гимнастки Нина Воронина, Надя Федорова и две другие стали кандидатами в мастера. Появилось у нас 67 перворазрядников, тысячи спортсменов 2-го и 3-го разрядов. Так что с полным основанием можно сказать, что мастерство гатчинских спортсменов неуклонно растет.

В последние годы в большой спорт, на всесоюзную арену пришли Лариса Морозова, Галина Баранова, Татьяна Никулкина. Перспективны Нина Воронина, Юрий Веселов и другие молодые спортсмены.

Вот и сейчас в Воронеж на соревнования уехала в составе сборной Облоно Татьяна Никулкина. Гатчинские городошники мастера спорта Алексей Егоров, Александр Дресвянин, Юрий Иванов и Евгений Блохин защищают спортивную честь области на республиканских соревнованиях в Оренбурге.

Совсем недавно из Выборга, где проходило первенство области по стрелковому спорту, возвратилась группа наших спортсменов. В этот раз они выступили как никогда удачно, заняв второе общекомандное место. На такую ступеньку они никогда не поднимались.

Подводя своеобразный итог смотра нашего резерва, хочу отметить, что только в последние годы честь области успешно защищали свыше сорока представителей нашего города».

В том же номере 1970 года от 8 августа о рождении и становлении спортивной организации Гатчины рассказала Полина Андреевна Стогова:

«В 1920 году в школу №3 пришел учитель физкультуры Михаил Леонтьевич Бычков. Тогда еще нигде не было этого предмета, спорт был в новинку в Гатчине. Большой энтузиаст своего дела, Михаил Леонтьевич добился разрешения на зал, где и организовал секции гимнастики, легкой атлетики, бокса, шахмат, настольного тенниса.

Мы занимались всеми видами спорта. Условия, по сравнению с сегодняшними, были очень скромными. У Варшавского вокзала, где когда-то находился клуб имени Некрасова, оборудовали кое-как поле и сектора для прыжков. Только в 1934 году в Гатчине был построен стадион.

И наш руководитель Бычков, и мы сами не только тренировались, но были активными проводниками и пропагандистами спорта в городе и районе. Нам было всё равно, где выступать, мы не особенно заботились о результатах, а они были порой лучше, чем достижения ленинградских спортсменов.

Заметив это, М.Л. Бычков выставил нашу команду на соревнования в Ленинград. В команду входили известные впоследствии спортсменки Ластовка, Фейтинг (работает сейчас на «Буревестнике»), Макарова, Максимова, Кудрявцева и другие. Правда, командного призового места мы не получили. Но я тогда выиграла забег на 60 метров, установив рекорд области. Потом первенство спортколлективов железных дорог, выступление за «Спартак» – и я вместе с Ластовкой вошла в сборную Ленинграда.

Здесь, конечно, уже были и тренировки соответствующие, и сборы в Сухуми – подготовка к первой летней спартакиаде народов СССР 1928 года. Ленинградская четверка, куда входили я, Ластовка, Бурак, Абрамова, установила всесоюзный рекорд в эстафете, который, можно сказать, держался до 1946 года. Там же я установила личный рекорд в беге на 200 метров.

После войны пришлось работать на стадионе завхозом и одновременно тренировать легкоатлетов. Затем долгое время я была инструктором по спорту в городе. Это были годы, когда вновь создавались спортивные коллективы.

До 1962 года была председателем районного добровольного спортивного общества «Труд». Вместе с активными общественниками Валентином Изюмовым, Марией Пановой, Евгенией Ведерниковой и другими создавали в городе и районе различные секции: стрелковую, легкой атлетики, гимнастики, борьбы, баскетбола. Часто выезжали в район, проводили спартакиады. На предприятиях сделали законом производственную гимнастику. Ежегодно стали проводиться спартакиады на всех предприятиях и организациях.

Сегодня приятно видеть и слышать об успехах гатчинских спортсменов – легкоатлетов, велосипедистов, гимнастов, конькобежцев. Приятно сознавать, что усилия, приложенные многими людьми к созданию спортивной организации в городе, не прошли даром».

Растут ряды спортсменов

В 1975 году Всесоюзный день физкультурника отмечался 9 августа. И помимо разговоров о достижениях, были и слова тревоги за подрастающее поколение, которому «предстоит подниматься по ступеням ГТО к мужеству, ловкости, физическому совершенству».

Вот что тогда писала в «Гатчинской правде» Е. Вожова:

«В Гатчинском районе отряд физкультурников насчитывает около 20 тысяч человек. Среди них много спортсменов перворазрядников, кандидатов в мастера спорта, значкистов ГТО. Это они ведут за собой и других, передавая им свою увлеченность, бескорыстную влюбленность в спорт. Благодаря им растет число физкультурников в районе, появляются новые секции и спортплощадки. Они помогают делать первые шаги дворовым мальчишечьим футбольным и баскетбольным командам, учат мальчишек держать в руках хоккейную клюшку и теннисную ракетку.

Но когда речь идет о массовых занятиях физкультурой и спортом, охватывающих тысячи человек, здесь одного энтузиазма подвижников маловато. А нужна хорошо продуманная, четко организованная и запланированная работа комитета по физической культуре и спорту, спортивных обществ, отдела народного образования, руководителей предприятий, совхозов и колхозов. Партийным, комсомольским, профсоюзным организациям нужно оказывать действенную помощь местным спортивным организациям, координировать усилия для достижения очень важной цели – создания наилучших условий для занятий физкультурой и спортом.

И во многих организациях, колхозах, совхозах эта координация действий достигнута. Возьмем, к примеру, совхоз «Новый свет». Здесь еще нет своего спортивного зала, но это не стало не преодолимой преградой для сельской молодежи. Спортзал арендуется у ДСК. В совхозе работают 6 спортивных секций. Из 112 комсомольцев 84 значкисты ГТО, есть свои спортсмены-перворазрядники, легкая и тяжелая атлетика, волейбол, баскетбол, велоспорт, теннис – вот те виды спорта, которыми здесь занимаются.

Участие в районных, областных соревнованиях, спартакиадах, слетах приносит совхозной команде новые победы, призовые места. В этом немалая заслуга спортинструктора Т.П. Телегиной. И комсомольская организация принимает активное участие в спортивной жизни совхоза. И администрация во всём идет навстречу своим спортсменам, выделяются деньги на приобретение спортинвентаря, транспорт. Лучшим физкультурникам – почет и уважение. Не случайно поэтому, что совхоз «Новый свет» стал победителем зимней и летней спартакиад по многоборью комплекса ГТО. Каковы усилия – таковы и результаты.

Хорошо поставлена спортивная работа на птицефабрике «Скворицы», в СПТУ-4, ДСО «Урожай», ДСО «Спартак», больших успехов добились и команды сиверских школ №1 и №43, ставшие победителями Х спартакиады школьников района.

Но в целом ряде хозяйств и предприятий дела обстоят еще очень неблагополучно. Не блещут спортивными успехами совхозы «Искра», «Кобралово», завод металлоизделий.

А что вызывает особую тревогу, так это низкий уровень подготовки спортсменов-разрядников и значкистов ГТО в школах. Болшеколпанская, Кобринская, Пудостьская, Вырицкая №1, Войсковицкие №1 и №2 и Таицкая школа №1 не справились с планом подготовки значкистов комплекса ГТО.

…Много трудностей у сельских спортсменов, зачастую команды совхозов и колхозов оказываются «бесприютными» из-за недостатка спортивных сооружений. Сказываются на уровне подготовки спортсменов и перебои в торговле спортивными товарами. В разгар сезона вдруг оказывается остродефицитным какой-то спортивный инвентарь.

Недостаточное внимание уделяется и пропаганде физической культуры и спорта. «Стоят в сторонке» от это важного дела многие дома культуры, клубы. А почему? Разве встречи со спортсменами, демонстрация фильмов, посвященных советскому спорту, не являются составной частью их деятельности! Агитировать за спорт нужно в интересной увлекательной форме».

В том же 1975 году на страницах «Гатчинской правды» со званием «Мастера спорта» по акробатике поздравляли Владимира Афонина, выпускника Гатчинской спортивной школы. Он стал первым в Гатчине, кто достиг такого высокого результата в возрасте 17 лет. Параллельно с тренировками 3–4 раза в неделю в Ленинграде Володя успевал хорошо учиться. Он был абитуриентом Ленинградского государственного университета, хотел поступить на химический факультет.

Ю. Назаров, тренер Володи, почетный мастер спорта СССР по акробатике, говорил: «Выступления в Ростове были для нас очень ответственными и трудными. Особенно волновались мы за произвольную программу, требующую от спортсмена полной раскрепощенности, уверенности в себе, хорошей техники. За обязательную программу мы волновались меньше, она была очень хорошо отработана, на тренировках Володя исполнял ее безукоризненно. …По результатам выступлений в обязательной и произвольной программе Володя и набрал норму мастера спорта СССР. Успех этот неслучаен. Путь к нему был нелегким».

Годы идут, на дворе уже 2025 год. Но Гатчина всё так же гордится своими спортсменами. Множество секций помогают молодежи раскрыть себя и свои таланты, найти свой жизненный путь. И с каждым годом всё больше людей приходит к здоровому и активному образу жизни. Пускай и дальше множатся наши спортивные достижения! С праздником сильных, ловких и смелых!

Подготовила Елизавета Суралева

Фото из архива “Гатчинской правды”, Музея города Гатчины, группы ВК “Гатчина.Фотоистория”