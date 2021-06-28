Пленэр под сенью старых лип

Мероприятие
проводилось с целью сохранения и популяризации объектов культурного наследия, а
также развития искусства и детского творчества. Выпускникам и учащимся
художественных вузов и колледжей, а также воспитанникам и педагогам художественных
школ предлагалось заняться пленэром в парке усадьбы Демидовых в Тайцах. Этот
дворцово-парковый ансамбль был выбран для пленэра как один из наиболее
живописных объектов.
В
числе 31 участника конкурса были преподаватели и ученики старших классов
Гатчинской художественной школы, воспитанники Сиверской школы искусств,
студенты колледжа «Инженерная школа одежды» Санкт-Петербургского государственного
университета промышленных технологий и дизайна (специальность «Реставрация») и
другие.
Два
дня – 22 и 23 июня – участники конкурса выезжали на пленэр в парк Демидовской
усадьбы. Каждый выбирал понравившийся объект в парке – здание усадьбы, горбатый
мостик, многие рисовали Готические ворота. Будущие художники-реставраторы – 10
студентов-третьекурсников «Инженерной школы одежды» вместе со своим
преподавателем участвовали в пленэре в ходе летней практики.
Работы
выполнялись в разной технике: акварель, гуашь, масло, графика. Рисунки
оценивались в зависимости от возраста участника. 25-го июня состоялось награждение
призеров и победителей.
Среди
взрослых – педагогов и выпускников – первое место заняла преподаватель
Гатчинской художественной школы Марина Фазанова.
В
отдельной номинации для студентов колледжа «Инженерная школа одежды» победил
триптих Марии Пархоменко.
Выпускницы
гатчинской «художки» – ученицы В.Г. Киновича – сестры Александра и Мария Сибер
заняли на конкурсе третье место: их работы с изображением Готических ворот жюри
объединило в диптих.
Ученица
изостудии «Рябинка» Гатчинского ЦТЮ Алена Строганова (преподаватель О.В.
Карельская) с работой «Горбатый мост» заняла второе место.
Победила
в этой номинации ученица Гатчинской художественной школы Анна Юхманова
(преподаватель М.А. Фазанова).
Воспитанники
гатчинской «художки» Георгий Тарасов (преподаватель А.А. Михайлов) и Александра
Полякова (преподаватель М.А. Фазанова) получили дипломы с размещением в
международном каталоге Демидовского фонда.
В
качестве награды авторы лучших картин получили мольберты и сертификаты в магазин
художественных товаров.