Пленэр под сенью старых лип

Мероприятие проводилось с целью сохранения и популяризации объектов культурного наследия, а также развития искусства и детского творчества. Выпускникам и учащимся художественных вузов и колледжей, а также воспитанникам и педагогам художественных школ предлагалось заняться пленэром в парке усадьбы Демидовых в Тайцах. Этот дворцово-парковый ансамбль был выбран для пленэра как один из наиболее живописных объектов.

В числе 31 участника конкурса были преподаватели и ученики старших классов Гатчинской художественной школы, воспитанники Сиверской школы искусств, студенты колледжа «Инженерная школа одежды» Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (специальность «Реставрация») и другие.

Два дня – 22 и 23 июня – участники конкурса выезжали на пленэр в парк Демидовской усадьбы. Каждый выбирал понравившийся объект в парке – здание усадьбы, горбатый мостик, многие рисовали Готические ворота. Будущие художники-реставраторы – 10 студентов-третьекурсников «Инженерной школы одежды» вместе со своим преподавателем участвовали в пленэре в ходе летней практики.

Работы выполнялись в разной технике: акварель, гуашь, масло, графика. Рисунки оценивались в зависимости от возраста участника. 25-го июня состоялось награждение призеров и победителей.

Среди взрослых – педагогов и выпускников – первое место заняла преподаватель Гатчинской художественной школы Марина Фазанова.

В отдельной номинации для студентов колледжа «Инженерная школа одежды» победил триптих Марии Пархоменко.

Выпускницы гатчинской «художки» – ученицы В.Г. Киновича – сестры Александра и Мария Сибер заняли на конкурсе третье место: их работы с изображением Готических ворот жюри объединило в диптих.

Ученица изостудии «Рябинка» Гатчинского ЦТЮ Алена Строганова (преподаватель О.В. Карельская) с работой «Горбатый мост» заняла второе место.

Победила в этой номинации ученица Гатчинской художественной школы Анна Юхманова (преподаватель М.А. Фазанова).

Воспитанники гатчинской «художки» Георгий Тарасов (преподаватель А.А. Михайлов) и Александра Полякова (преподаватель М.А. Фазанова) получили дипломы с размещением в международном каталоге Демидовского фонда.

В качестве награды авторы лучших картин получили мольберты и сертификаты в магазин художественных товаров.



