Судью - на курсы!

Обучение на базе Национального государственного
университета физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта прошли 50
специалистов муниципальных Центров ГТО.
Вовлечение в подготовку и выполнение нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) предусмотрено региональным проекта «Спорт – норма жизни» национального
проекта «Демография».
Целью курсов является повышение профессиональной
компетентности специалистов, осуществляющих организацию и проведение судейства
мероприятий комплекса ГТО.
Напомним, в
марте 2014 года Президент России Владимир Путин подписал указ о
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»,
возродив его в нашей стране.