Судью - на курсы!

Обучение на базе Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта прошли 50 специалистов муниципальных Центров ГТО.

Вовлечение в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) предусмотрено региональным проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Целью курсов является повышение профессиональной компетентности специалистов, осуществляющих организацию и проведение судейства мероприятий комплекса ГТО.

Напомним, в марте 2014 года Президент России Владимир Путин подписал указ о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», возродив его в нашей стране.