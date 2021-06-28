Судью - на курсы!

Судью - на курсы!

В Ленинградской области завершились курсы по подготовке судей для принятия спортивных нормативов комплекса ГТО.

Рубрики : Спорт     28 Jun 2021

Обучение на базе Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта прошли 50 специалистов муниципальных Центров ГТО.

Вовлечение в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) предусмотрено региональным проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Целью курсов является повышение профессиональной компетентности специалистов, осуществляющих организацию и проведение судейства мероприятий комплекса ГТО.

Напомним, в  марте 2014 года Президент России Владимир Путин подписал указ о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», возродив его в нашей стране.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+