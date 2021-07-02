«Отцы и дети» братьев наших меньших

Международную фотовыставку создал профессиональный
биолог, теле- и радиоведущий передач о животных Ленинградской области, автор
блога «Каждой твари по паре» Павел Глазков. Сам он признался, что тему выставки
придумала его жена Юлия – доцент кафедры органа и клавесина Петербургской
консерватории. И в течение года супруги – родители троих детей – собирали
подходящие фотографии, на которых были бы запечатлены взаимоотношения животных
– детей и родителей. Главным критерием была эмоциональная составляющая. В итоге
подобралась коллекция снимков, каждый из которых, без сомнения, трогает за душу.
- В марте мы выиграли грант губернатора
Ленинградской области на проведение эколого-просветительского фестиваля «Каждой
твари по паре», – рассказывает Павел Борисович. – В рамках этого фестиваля наша
выставка, которая за три года объехала 30 городов России, включая Благовещенск,
работала в Госдуме и в Совете Федерации, теперь путешествует по Ленинградской
области. Мы побывали в Выборге, в Лодейном Поле, в Тихвине, а после Гатчины
отправимся в Бокситогорск.
Также в ходе фестиваля Павел Глазков проводит мастер-классы
по фото- и видеосъемке животных в дикой природе и показывает свои
документальные фильмы. Обязательный пункт посещения в каждом районе – детский
дом. В Гатчинском районе – это Сиверский ресурсный центр.
На выставке в Центре информационных технологий
представлена 51 фотография 24-х фотографов из разных стран мира: Италии, Германии,
Франции, Великобритании, Финляндии, Эстонии, США, Канады и, конечно, России.
Все авторы фотографий – с мировым именем, среди них есть даже личный фотограф
Британской королевской семьи. На снимках – животные, обитающие, в основном, на
северо-западе России и в том числе в Гатчинском районе. Исключение сделано
только для слона со слоненком и японской макаки, которая живет на границе с
Россией.
- Фотовыставок диких животных хватает, – говорит
Павел Глазков, – а вот тему материнства в дикой природе мы подняли впервые. И
подбирали только те фотографии, которые действительно сделаны в дикой природе –
не в национальных парках и не в зоопарках. Потому что в полной мере чувство материнства
проявляется у животных только в естественной среде обитания.
Лучший отчим –
лисовин
Павел Борисович провел экскурсию по фотовыставке,
рассказывая о фотографах и самих героях фотоснимков. Вскрылось много
любопытного. Например, кто бы знал, что белые медведицы рожают своих медвежат
на специальных участках, где на территории 200-300 метров собирается до
полусотни рожениц. А у моржей очень развито чувство взаимовыручки: если в
открытом океане чей-то детеныш устал плыть, любой морж в стаде подставит ему
спину, чтобы довезти до места назначения.
На одной из фотографий – лисенок, играющий с хвостом
своего папы. Павел Глазков рассказал, что лисовин – а именно так называется
самец лисы – самый преданный отец в дикой природе. Осенью наша лисица обыкновенная
делает нору и становится невестой на выданье – со своей жилплощадью. В феврале
начинается гон. За самку бьются 5-7 самцов, и самый достойный и сильный имеет
право предложить ей лапу. Выбор всегда за лисой. Она приводит жениха в свою
нору, где они продолжают род. Беременность длится два месяца, и все это время
самец обычно не покидает супругу, а когда родятся лисята, он кормит всю семью.
Однако бывает, что лисовин погибает, и соседи сразу узнают о его исчезновении –
он перестает метить территорию. Тогда самцы, которые не успели обзавестись
семьей, приходят утешить вдову, и между ними опять вспыхивают драки, как в
брачный период, за право стать отчимом. Самый достойный остается с лисицей, и
она его приглашает в свою нору – растить лисят.
Бывает, что лисовин уходит во время беременности
супруги – на время. Он понимает, что лисята родятся через два месяца, и можно
еще погулять. Во время его отсутствия (территория-то не метится!) у лисицы
поселяется другой – она же не знает, вернется ее благоверный или не нет, а
лисятам нужен отец. Тут у законного супруга срабатывает биологический будильник
– лисята вот-вот родятся, и он возвращается в нору, а там – чужой самец. Они
начинают драться, и лисовину повторно приходится биться за свою самку. Как
правило, биологический отец побеждает.
И чукчи сыты, и
бельки целы
…Вот на фото – морская выдра или калан, везущий на
спине детеныша. У калана ребенок остается с матерью до двух лет, и до года она
возит его на себе. Есть примеры, когда сын уже больше матери, а она все кормит
и таскает его на спине. Самцы в этом не участвуют. Все, как у людей.
На другой фотографии самка большого крохаля ведет за
собой несметное количество утят. Это значит, что соседка, скорее всего,
погибла, и самка усыновила ее выводок.
Длинномордый тюлень, популяция которого составляет
около 500 животных, занесен в «Красную книгу» Ленинградской области. На
фотографии – самка и белек. Новорожденный тюлененок. Охота на бельков была
запрещена 15 лет назад. Россия последней вступила в эту конвенцию, поскольку
противники запрета приводили веские аргументы: несколько селений на Чукотке
жили исключительно за счет охоты на бельков. Раз в году они продавали
драгоценные шкурки животных и обеспечивали себе пропитание на год. Отними у них
эту добычу, и жители останутся без средств к существованию. Проблему решил Владимир
Путин. Когда ему назвали сумму, которую зарабатывают чукчи на шкурках, он велел
выплачивать им компенсацию, а они взамен теперь тщательно охраняют бельков от
малейших посягательств.
У нас
поселились Бэмби
На фотовыставке есть снимки животных, которые
постепенно селятся в нашем регионе благодаря потеплению климата.
60 лет назад финны завезли к себе девять белохвостых
оленей – сейчас в Финляндии насчитывается порядка 80 тысяч особей, на них
открыта охота для регулирования численности. И эти олени стали перебегать к
нам. На сегодня белохвостый олень официально значится как обитающий в
Ленинградской области.
Французский фотограф семь лет охотился за росомахой,
чтобы заснять ее с детенышем – росомаха очень осторожная, и подобраться к ней
практически нереально. Потеплело, и в прошлом году несколько особей перебрались
к нам из Карелии. Животное – в «Красной книге» Ленинградской области.
Вообще, как заметил Павел Глазков, природа 47-го
региона уникальна, и наличие двух толстенных томов «Красной книги» говорит о
степени изученности животного мира. Потому что не могут все животные одинаково
часто встречаться. А если хотя бы один вид из мира животных или растений
погибает, это свидетельствует о том, что экосистема чем-то больна.
Первостепенная задача охраны природы – сохранить биоразнообразие. Чем больше
разнообразие, тем стабильнее экосистема.
- Самый эффективный способ защиты животных – это
создание охраняемых территорий, – говорит Павел Борисович. – Сегодня в
Ленобласти существует 53 особоохраняемых природных территории – 8,5% всей
территории. Туда входят заповедники, заказники, национальные парки и памятники
природы. Но еще запланировано создать около 15 особоохраняемых территорий.
Любопытный факт: начиная с 1992 года, площади этих территорий в России увеличились
на 80%. И никакие 90-е не помешали уделять особое внимание охране природы.
Фотовыставка «Материнство в дикой природе» продлится
в Гатчинском центре информационных технологий до середины июля.