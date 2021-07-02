«Отцы и дети» братьев наших меньших

Международную фотовыставку создал профессиональный биолог, теле- и радиоведущий передач о животных Ленинградской области, автор блога «Каждой твари по паре» Павел Глазков. Сам он признался, что тему выставки придумала его жена Юлия – доцент кафедры органа и клавесина Петербургской консерватории. И в течение года супруги – родители троих детей – собирали подходящие фотографии, на которых были бы запечатлены взаимоотношения животных – детей и родителей. Главным критерием была эмоциональная составляющая. В итоге подобралась коллекция снимков, каждый из которых, без сомнения, трогает за душу.

- В марте мы выиграли грант губернатора Ленинградской области на проведение эколого-просветительского фестиваля «Каждой твари по паре», – рассказывает Павел Борисович. – В рамках этого фестиваля наша выставка, которая за три года объехала 30 городов России, включая Благовещенск, работала в Госдуме и в Совете Федерации, теперь путешествует по Ленинградской области. Мы побывали в Выборге, в Лодейном Поле, в Тихвине, а после Гатчины отправимся в Бокситогорск.

Также в ходе фестиваля Павел Глазков проводит мастер-классы по фото- и видеосъемке животных в дикой природе и показывает свои документальные фильмы. Обязательный пункт посещения в каждом районе – детский дом. В Гатчинском районе – это Сиверский ресурсный центр.

На выставке в Центре информационных технологий представлена 51 фотография 24-х фотографов из разных стран мира: Италии, Германии, Франции, Великобритании, Финляндии, Эстонии, США, Канады и, конечно, России. Все авторы фотографий – с мировым именем, среди них есть даже личный фотограф Британской королевской семьи. На снимках – животные, обитающие, в основном, на северо-западе России и в том числе в Гатчинском районе. Исключение сделано только для слона со слоненком и японской макаки, которая живет на границе с Россией.

- Фотовыставок диких животных хватает, – говорит Павел Глазков, – а вот тему материнства в дикой природе мы подняли впервые. И подбирали только те фотографии, которые действительно сделаны в дикой природе – не в национальных парках и не в зоопарках. Потому что в полной мере чувство материнства проявляется у животных только в естественной среде обитания.

Лучший отчим – лисовин

Павел Борисович провел экскурсию по фотовыставке, рассказывая о фотографах и самих героях фотоснимков. Вскрылось много любопытного. Например, кто бы знал, что белые медведицы рожают своих медвежат на специальных участках, где на территории 200-300 метров собирается до полусотни рожениц. А у моржей очень развито чувство взаимовыручки: если в открытом океане чей-то детеныш устал плыть, любой морж в стаде подставит ему спину, чтобы довезти до места назначения.

На одной из фотографий – лисенок, играющий с хвостом своего папы. Павел Глазков рассказал, что лисовин – а именно так называется самец лисы – самый преданный отец в дикой природе. Осенью наша лисица обыкновенная делает нору и становится невестой на выданье – со своей жилплощадью. В феврале начинается гон. За самку бьются 5-7 самцов, и самый достойный и сильный имеет право предложить ей лапу. Выбор всегда за лисой. Она приводит жениха в свою нору, где они продолжают род. Беременность длится два месяца, и все это время самец обычно не покидает супругу, а когда родятся лисята, он кормит всю семью. Однако бывает, что лисовин погибает, и соседи сразу узнают о его исчезновении – он перестает метить территорию. Тогда самцы, которые не успели обзавестись семьей, приходят утешить вдову, и между ними опять вспыхивают драки, как в брачный период, за право стать отчимом. Самый достойный остается с лисицей, и она его приглашает в свою нору – растить лисят.

Бывает, что лисовин уходит во время беременности супруги – на время. Он понимает, что лисята родятся через два месяца, и можно еще погулять. Во время его отсутствия (территория-то не метится!) у лисицы поселяется другой – она же не знает, вернется ее благоверный или не нет, а лисятам нужен отец. Тут у законного супруга срабатывает биологический будильник – лисята вот-вот родятся, и он возвращается в нору, а там – чужой самец. Они начинают драться, и лисовину повторно приходится биться за свою самку. Как правило, биологический отец побеждает.

И чукчи сыты, и бельки целы

…Вот на фото – морская выдра или калан, везущий на спине детеныша. У калана ребенок остается с матерью до двух лет, и до года она возит его на себе. Есть примеры, когда сын уже больше матери, а она все кормит и таскает его на спине. Самцы в этом не участвуют. Все, как у людей.

На другой фотографии самка большого крохаля ведет за собой несметное количество утят. Это значит, что соседка, скорее всего, погибла, и самка усыновила ее выводок.

Длинномордый тюлень, популяция которого составляет около 500 животных, занесен в «Красную книгу» Ленинградской области. На фотографии – самка и белек. Новорожденный тюлененок. Охота на бельков была запрещена 15 лет назад. Россия последней вступила в эту конвенцию, поскольку противники запрета приводили веские аргументы: несколько селений на Чукотке жили исключительно за счет охоты на бельков. Раз в году они продавали драгоценные шкурки животных и обеспечивали себе пропитание на год. Отними у них эту добычу, и жители останутся без средств к существованию. Проблему решил Владимир Путин. Когда ему назвали сумму, которую зарабатывают чукчи на шкурках, он велел выплачивать им компенсацию, а они взамен теперь тщательно охраняют бельков от малейших посягательств.

У нас поселились Бэмби

На фотовыставке есть снимки животных, которые постепенно селятся в нашем регионе благодаря потеплению климата.

60 лет назад финны завезли к себе девять белохвостых оленей – сейчас в Финляндии насчитывается порядка 80 тысяч особей, на них открыта охота для регулирования численности. И эти олени стали перебегать к нам. На сегодня белохвостый олень официально значится как обитающий в Ленинградской области.

Французский фотограф семь лет охотился за росомахой, чтобы заснять ее с детенышем – росомаха очень осторожная, и подобраться к ней практически нереально. Потеплело, и в прошлом году несколько особей перебрались к нам из Карелии. Животное – в «Красной книге» Ленинградской области.

Вообще, как заметил Павел Глазков, природа 47-го региона уникальна, и наличие двух толстенных томов «Красной книги» говорит о степени изученности животного мира. Потому что не могут все животные одинаково часто встречаться. А если хотя бы один вид из мира животных или растений погибает, это свидетельствует о том, что экосистема чем-то больна. Первостепенная задача охраны природы – сохранить биоразнообразие. Чем больше разнообразие, тем стабильнее экосистема.

- Самый эффективный способ защиты животных – это создание охраняемых территорий, – говорит Павел Борисович. – Сегодня в Ленобласти существует 53 особоохраняемых природных территории – 8,5% всей территории. Туда входят заповедники, заказники, национальные парки и памятники природы. Но еще запланировано создать около 15 особоохраняемых территорий. Любопытный факт: начиная с 1992 года, площади этих территорий в России увеличились на 80%. И никакие 90-е не помешали уделять особое внимание охране природы.

Фотовыставка «Материнство в дикой природе» продлится в Гатчинском центре информационных технологий до середины июля.



