«Орлёнок, орлёнок, взлети выше солнца…»

В этом году 26 июня в рамках фестиваля состоялся легкоатлетический пробег, который собрал 69 участников
в возрасте от 9 до 86 лет из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Были
спортсмены из Гатчины, Пушкина, Войсковиц, Сиверского, члены клубов любителей
бега, учащиеся спортивных школ и просто активные граждане. Соревновались как
постоянные участники фестиваля, так и те, кто решился на забег впервые,
взрослые и дети.
Пробег проходил в 27-градусную жару, но, к
счастью, накануне был проливной дождь. Трасса проходила через заповедный Лялин луг.
В забеге на 2 км участвовали дети 2009-2012 года рождения. Первыми финишировали
Сергей Спиридонов и Яна Собовая из Школы олимпийского резерва г. Пушкина.
На дистанции 4 км в возрастной категории от 12 до
16 лет также победили ребята из пушкинской Школы олимпийского резерва Юрий Горбунов
и Александра Дегтева. Среди мужчин 1935-1938 года рождения первым дистанцию 4
км прошел бегун из Петербурга Владимир Лукашов. Второе место занял член
Гатчинского клуба любителей бега «Сильвия» Анатолий Артюгин.
На дистанции 8 км первой стала воспитанница школы
олимпийского резерва г. Пушкина перворазрядница Анастасия Донских, далеко оторвавшаяся
от других участниц. Упорная борьба за первое место на этой дистанции развернулась
среди мужчин: 51-летнего мастера спорта из Петербурга Максима Зобова и 37-летнего
Сергея Митина. С ними также соревновался 28-летний Евгений Габелок – воспитанник
сиверского тренера Владимира Зарецкого, победитель прошлогодних соревнований. В
результате более опытный Максим Зобов – тренер бегового клуба – выиграл у
Евгения почти 40 секунд, а у Сергея – более минуты.
В забеге принял участие мастер спорта международного
класса СССР, ветеран спорта Леонид Тихонов и представитель молодого поколения –
юный нахимовец из Гатчины Григорий Лаздовский, постоянный участник фестиваля
«Орленок…».
Благодаря фестивалю многие представители старшего
поколения вспомнили свое пионерское детство, молодежь – приобщилась к его
лучшим традициям. Участники забега благодарили организаторов за прекрасный
спортивный праздник.
На фестивале была концертная программа, полевая
кухня. За последнюю – персональная благодарность Валерию Геннадьевичу Бачурову. Валерий Геннадьевич
является успешным предпринимателем в Сиверском городском поселении и, как
неравнодушный человек, на протяжении многих лет регулярно оказывает
благотворительную помощь различным общественным и государственным организациям,
Гатчинскому району и родному поселку, детскому саду, кино-культурному центру
«Юбилейный» и Сиверской гимназии. Валерий Геннадьевич выступает спонсором
различных спортивных и культурно-массовых мероприятий, внося свой посильный
вклад в оздоровление общества и в воспитание подрастающего поколения, а также
софинансирует местные инициативы. Он обеспечивает горячим питанием участников
многих мероприятий и готовит все блюда лично. Ведь не только поселок Сиверский,
но и Гатчинский район воспевает «кашу Геннадьевича».
Соревновались, отдыхали, пели – все вместе:
пионеры и пенсионеры. Как сказал один из участников фестиваля – Константин Кошевой: «Важно, чтобы юное поколение
помнило о подвиге наших предков, поддерживало наши спортивные традиции, умело
интересно общаться».
Завершился фестиваль общим исполнением песни «Орленок, орленок,
взлети выше солнца…».