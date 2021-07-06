«Орлёнок, орлёнок, взлети выше солнца…»

В этом году 26 июня в рамках фестиваля состоялся легкоатлетический пробег, который собрал 69 участников в возрасте от 9 до 86 лет из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Были спортсмены из Гатчины, Пушкина, Войсковиц, Сиверского, члены клубов любителей бега, учащиеся спортивных школ и просто активные граждане. Соревновались как постоянные участники фестиваля, так и те, кто решился на забег впервые, взрослые и дети.

Пробег проходил в 27-градусную жару, но, к счастью, накануне был проливной дождь. Трасса проходила через заповедный Лялин луг. В забеге на 2 км участвовали дети 2009-2012 года рождения. Первыми финишировали Сергей Спиридонов и Яна Собовая из Школы олимпийского резерва г. Пушкина.

На дистанции 4 км в возрастной категории от 12 до 16 лет также победили ребята из пушкинской Школы олимпийского резерва Юрий Горбунов и Александра Дегтева. Среди мужчин 1935-1938 года рождения первым дистанцию 4 км прошел бегун из Петербурга Владимир Лукашов. Второе место занял член Гатчинского клуба любителей бега «Сильвия» Анатолий Артюгин.

На дистанции 8 км первой стала воспитанница школы олимпийского резерва г. Пушкина перворазрядница Анастасия Донских, далеко оторвавшаяся от других участниц. Упорная борьба за первое место на этой дистанции развернулась среди мужчин: 51-летнего мастера спорта из Петербурга Максима Зобова и 37-летнего Сергея Митина. С ними также соревновался 28-летний Евгений Габелок – воспитанник сиверского тренера Владимира Зарецкого, победитель прошлогодних соревнований. В результате более опытный Максим Зобов – тренер бегового клуба – выиграл у Евгения почти 40 секунд, а у Сергея – более минуты.

В забеге принял участие мастер спорта международного класса СССР, ветеран спорта Леонид Тихонов и представитель молодого поколения – юный нахимовец из Гатчины Григорий Лаздовский, постоянный участник фестиваля «Орленок…».

Благодаря фестивалю многие представители старшего поколения вспомнили свое пионерское детство, молодежь – приобщилась к его лучшим традициям. Участники забега благодарили организаторов за прекрасный спортивный праздник.

На фестивале была концертная программа, полевая кухня. За последнюю – персональная благодарность Валерию Геннадьевичу Бачурову. Валерий Геннадьевич является успешным предпринимателем в Сиверском городском поселении и, как неравнодушный человек, на протяжении многих лет регулярно оказывает благотворительную помощь различным общественным и государственным организациям, Гатчинскому району и родному поселку, детскому саду, кино-культурному центру «Юбилейный» и Сиверской гимназии. Валерий Геннадьевич выступает спонсором различных спортивных и культурно-массовых мероприятий, внося свой посильный вклад в оздоровление общества и в воспитание подрастающего поколения, а также софинансирует местные инициативы. Он обеспечивает горячим питанием участников многих мероприятий и готовит все блюда лично. Ведь не только поселок Сиверский, но и Гатчинский район воспевает «кашу Геннадьевича».

Соревновались, отдыхали, пели – все вместе: пионеры и пенсионеры. Как сказал один из участников фестиваля – Константин Кошевой: «Важно, чтобы юное поколение помнило о подвиге наших предков, поддерживало наши спортивные традиции, умело интересно общаться».

Завершился фестиваль общим исполнением песни «Орленок, орленок, взлети выше солнца…».



