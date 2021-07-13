День святых апостолов Петра и Павла в Карташевской

Этот
важный для христиан праздник назван в честь апостолов Петра и Павла,
проповедовавших христианство по всему миру. Согласно церковному преданию,
апостолы Петр и Павел приняли мученичество за слово Божие и за свидетельство об
имени Господа Иисуса Христа в один день – 29 июня (12 июля), с разницей в один
год. Петра и Павла называют великими светильниками веры, благодаря которым
христианство распространилось по всему миру.
Строящийся
храм в поселке Карташевская носит имя этих апостолов — как наследие стоявшего
на его месте, но утраченного старинного Петропавловского храма.
В
2006 году в поселке Карташевская случилась большая беда — сгорела старинная
церковь святых апостолов Петра и Павла. После этого богослужения стали
совершаться в деревянном здании трапезной, построенной в 2005 году и
переоборудованной под храм. В том же 2006 году началось строительство нового
одноименного храма, которое возглавил настоятель Петропавловской церкви
протоиерей Николай Груздев.
-
Времена сейчас тяжелые, а храм очень большой, - говорит отец Николай. - Сейчас
в нём завершаются общестроительные работы. Осталось совсем немного до
завершения строительства барабана, а потом будем возводить купола. С одной
стороны, конечно, плохо, что так долго строим. Но есть и положительная сторона.
Если бы мы его построили быстро, то он бы был у нас один. А так за эти годы мы
сумели возвести ещё два приписных храма — деревянную церковь во имя Святителя
Николая Чудотворца в Карташевской и церковь Успения Пресвятой Богородицы в
поселке Кобрино.
Престольный
праздник Петра и Павла в Карташевской начался с Божественной литургии в Никольской
церкви. После молебна отец Николай обратился к прихожанам с проповедью,
поздравив их с престольным праздником. После крестного хода вокруг строящегося
храма состоялась совместная праздничная трапеза.
Престольный
праздник продолжился концертом у Никольской церкви и будущего Петропавловского
храма. В программу концерта вошли выступления давних друзей Петропавловского
прихода - певицы, лауреата вокальных конкурсов Анны Абикуловой,
автора-исполнителя из Санкт-Петербурга Антона Галицкого, члена Союза писателей
Ленинградской области Алексея Носова, руководителя ансамбля «Казачья доля»
Артема Пилипенко.