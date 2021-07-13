День святых апостолов Петра и Павла в Карташевской

Этот важный для христиан праздник назван в честь апостолов Петра и Павла, проповедовавших христианство по всему миру. Согласно церковному преданию, апостолы Петр и Павел приняли мученичество за слово Божие и за свидетельство об имени Господа Иисуса Христа в один день – 29 июня (12 июля), с разницей в один год. Петра и Павла называют великими светильниками веры, благодаря которым христианство распространилось по всему миру.

Строящийся храм в поселке Карташевская носит имя этих апостолов — как наследие стоявшего на его месте, но утраченного старинного Петропавловского храма.

В 2006 году в поселке Карташевская случилась большая беда — сгорела старинная церковь святых апостолов Петра и Павла. После этого богослужения стали совершаться в деревянном здании трапезной, построенной в 2005 году и переоборудованной под храм. В том же 2006 году началось строительство нового одноименного храма, которое возглавил настоятель Петропавловской церкви протоиерей Николай Груздев.

- Времена сейчас тяжелые, а храм очень большой, - говорит отец Николай. - Сейчас в нём завершаются общестроительные работы. Осталось совсем немного до завершения строительства барабана, а потом будем возводить купола. С одной стороны, конечно, плохо, что так долго строим. Но есть и положительная сторона. Если бы мы его построили быстро, то он бы был у нас один. А так за эти годы мы сумели возвести ещё два приписных храма — деревянную церковь во имя Святителя Николая Чудотворца в Карташевской и церковь Успения Пресвятой Богородицы в поселке Кобрино.

Престольный праздник Петра и Павла в Карташевской начался с Божественной литургии в Никольской церкви. После молебна отец Николай обратился к прихожанам с проповедью, поздравив их с престольным праздником. После крестного хода вокруг строящегося храма состоялась совместная праздничная трапеза.

Престольный праздник продолжился концертом у Никольской церкви и будущего Петропавловского храма. В программу концерта вошли выступления давних друзей Петропавловского прихода - певицы, лауреата вокальных конкурсов Анны Абикуловой, автора-исполнителя из Санкт-Петербурга Антона Галицкого, члена Союза писателей Ленинградской области Алексея Носова, руководителя ансамбля «Казачья доля» Артема Пилипенко.



