Минтруд уточнил, кому положена выплата

На эти деньги могут рассчитывать все родители, чьи дети подходят под одно из двух требований.

Выплата будет назначена на детей от 6 до 18 лет, рожденных с 3 июля 2003 года по 1 сентября 2015 года, вне зависимости от того, учатся ли они в школе или уже окончили ее. Деньги полагаются и семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, если они еще учатся в школе и родились после 3 июля 1998 года.

Для получения этой выплаты надо будет подать заявление на сайте госуслуг или в отделении Пенсионного фонда, напомнили в минтруде. Заявления начнут принимать с 15 июля.

Выплаты получат 20,4 млн детей. Указ об их назначении 2 июля подписал президент Владимир Путин. Выплаты начнутся 16 августа, сообщили в минтруде.

Алексей Дуэль

"Российская газета" https://rg.ru/2021/07/12/mintrud-utochnil-usloviia-polucheniia-vyplaty-v-10-tysiach-rublej-na-detej.html

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