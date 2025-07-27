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Беспилотная опасность над Ленинградской областью снята

В 11.43 глава региона Александр Дрозденко сообщил, что беспилотная опасность над Ленинградской областью снята.

Рубрики:  Общество

- Атака БПЛА полностью отражена. Благодарю военнослужащих за ратный труд и защиту ленинградского неба, - сообщил Александр Дрозденко в своем Телеграм-канале.