Беспилотная опасность над Ленинградской областью снята
В 11.43 глава региона Александр Дрозденко сообщил, что беспилотная опасность над Ленинградской областью снята.
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- Атака БПЛА полностью отражена. Благодарю военнослужащих за ратный труд и защиту ленинградского неба, - сообщил Александр Дрозденко в своем Телеграм-канале.
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