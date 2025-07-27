Сохраним Суйдинский парк!

Тот, кто хотя бы однажды побывал в Суйдинском парке, в бывшем родовом поместье Ганнибалов, наверное, помнит вековые дубы, лиственницы и липы, которые украшают это место. Парк был заложен в начале XVIII столетия первым владельцем усадьбы – графом П.М. Апраксиным. Петровский сподвижник, герой Северной войны создал здесь небольшой регулярный парк в лучших традициях того времени.

Тогда же в усадьбе был выкопан пруд, в центре которого появились два небольших острова. По местному преданию Суйдинский пруд был выкопан пленными шведами, жившими в поместье после победоносного завершения Северной войны. Очень необычна его форма. По тому же преданию своими контурами пруд напоминает изогнутый «боевой лук», направленный в сторону королевской Швеции. В виде стрелы пруд пересекала аллея лип. Впрочем, в Суйдинском парке есть и другие загадочные символы.

Уроженец далекой Африки, крестник и сподвижник Петра І, генерал-аншеф русской армии, военный инженер и известный государственный деятель России своего времени Абрам Петрович Ганнибал, несомненно, был человеком знаменитым. Весной 1759 года исполнилась его долгожданная мечта - иметь загородную вотчину под Петербургом. Ганнибал покупает у потомков Апраксина мызу Суйду с приписанными к ней деревнями Пижма, Мельница и Кобрино, впоследствии присоединяя к ним и другие окрестные селения.

После выхода в отставку в 1762 году «Арап Петра Великого» почти безвыездно поселился в своем новом поместье в окружении многочисленного семейства. Как сообщает его «немецкая биография», он уединился от государственных дел в Суйде и «начал вторично, как мудрец, деревенскую жизнь в тишине и покое».

Большое значение он придавал благоустройству усадьбы. На ганнибаловский период приходится расцвет сельскохозяйственной славы Суйды. Высокопродуктивное крепостное хозяйство велось в поместье на самом высоком уровне.

Пушкинский прадед значительно дополнил планировку парка. При нем здесь появились новые аллеи, был создан канал, возведены беседка, горбатый мостик и грот. Парк был разделен на две части - «Верхний» (регулярный) и «Нижний» (пейзажный). Старожилы утверждают, что в былые времена в парке был даже фонтан, расположенный за господским домом. Существовали в Суйде и так называемые солнечные часы, но главной достопримечательностью здесь, несомненно, был каменный диван, вырубленный в огромном ледниковом камне-валуне крепостными старого арапа.

В конце XVIII столетия Ганнибаловский парк приобретает пейзажный стиль. Все последующие владельцы поместья оберегали парк, дополняя его новыми барскими затеями.

Посетившая Суйду в 1912 году правнучка «Арапа Петра Великого» Анна Семеновна Ганнибал в одной из публикаций сообщала:

«Мыза Суйда лежит в небольшом расстоянии от села, к ней ведет аллея, бывшая, вероятно, когда-то густой и тенистой. В парке стоял большой дом, с обширной террасой, выходящей в сад... Под парком и теперь еще до сорока десятин; его вековые дубы и липы в два обхвата существуют, несомненно, со времен старого Ганнибала».

Прадед Пушкина усердно занимался агрономической наукой. При нем в Суйде местные крестьяне стали выращивать картофель, который в то время считался диковинкой. Гордостью усадьбы были оранжереи. Несмотря на наш суровый климат, при Ганнибале здесь выращивались лимоны, абрикосы и персики. Особое внимание он уделял развитию земледелия, ведь почти половину всех его земель составляли пашни. До сих пор огромное поле близ бывшей усадьбы, расположенное вдоль шоссе Гатчина – Вырица, между Березовой аллеей и садоводством «Красная дача», называется Ганнибаловским полем.

В 1982 году труженики опытно-производственного хозяйства «Суйда», прокладывая здесь подземный дренаж, обнаружили на бывшем историческом поле водоотводные глиняные гончарные трубы, украшенные глазурью двухсотлетней давности. На переувлажненных землях они сыграли в прошлом немалую роль, обеспечивая устойчивые урожаи.

Многие современники оставили восторженные отзывы о бывшем поместье Ганнибалов. Гостивший в усадьбе в 1797 году брат отца А.С. Пушкина известный поэт Сергей Львович Пушкин посвятил этому месту лирическое стихотворение «Суйда»:

«Души чувствительной отрада, утешенье,

Прелестна тишина, покой, уединенье,

Желаний всех моих единственный предмет!

Недолго вами я, к несчастью, наслаждался;

Природы красотой недолго любовался…

Там запах ландышей весь воздух наполнял,

Там пели соловьи, там ручеек журчал;

И Хлоя тут была; чего ж недоставало?..

Со мною милая на лодочке каталась,

И финским языком твердила мне: люблю!

Палаты в воздухе обыкновенно строя,

Я Хлое говорил: «Послушай, для покоя

Такое же село, как Суйда, я куплю

И буду жить с тобой там в домике прекрасном,

Нас милые друзья приедут послушать…»

В бывшем суйдинском поместье еще многое напоминает о прошлом. И старинный ганнибаловский флигель, небольшую часть которого сегодня занимает музей, и службы, среди которых выделяется бывший дом управляющего усадьбой (ныне он находится в руинированном состоянии), и сам парк с уцелевшими фрагментами планировки эпохи прадеда А. С. Пушкина.

О «черном» барине, знаменитом хозяине Суйды, до сих пор напоминают здесь исторические названия: «Каменный диван», «Мокрый луг», «Купальная аллея», «Старая мельница», «Ганнибаловское поле»...

Сегодня Суйдинский парк, занимающий площадь 26 гектаров, нуждается в срочной реставрации. Всё меньше остается исторических деревьев, зарастают пруд с двумя островками и лабиринты затейливых каналов. Не восстановить уже и серпантин бывших парковых дорожек. Плотной стеной надвигаются на старинную усадьбу современные постройки опытно-производственного хозяйства «Суйда». Родовое гнездо Ганнибалов так и не стало пушкинским заповедником…

И всё же надежда на возрождение старинной усадьбы есть. Проходящие здесь традиционные Пушкинские праздники; получивший в 1999 году государственный статус бывший народный музей, ведущий свою летопись с 1986 года; созидательная деятельность региональных властей способствуют сохранению замечательного природного ландшафта бывшего поместья Ганнибалов.

В мае нынешнего года, когда вандалы расписали каменный диван, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил ускорить оформление земельного участка парка усадьбы «Суйда». Это позволит провести здесь благоустройство: требуется восстановление аллей и тропиночной сети, частично утраченных и недоступных для посетителей. После решения юридических вопросов парк сможет стать новой точкой притяжения для туристов и жителей области.

Суйдинский парк – памятник культурно-исторического наследия федерального уровня находится под охраной государства.

Андрей Бурлаков

Фото

Липовая аллея в Суйдинском парке. Фотография 1959 года

Фрагменты липовой аллеи в наши дни

Каменный диван А. П. Ганнибала