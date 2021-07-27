«Прямая линия» ― в прямом эфире

Завтра, 28 июля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ответит на вопросы жителей в прямом эфире телеканала ЛенТВ24.
Эфир продлится с 15.00 до 17.00. Задать вопросы
можно по телефону 8 800 511 75 24, а также оставив их заранее в группе ЛенТВ24
в социальной сети ВКонтакте.
Жители могут задать не только текстовый вопрос, но и
записать видеообращение, прислав его также в группу телеканала в ВК.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при
обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.