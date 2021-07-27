«Прямая линия» ― в прямом эфире

«Прямая линия» ― в прямом эфире

Завтра, 28 июля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ответит на вопросы жителей в прямом эфире телеканала ЛенТВ24.

Рубрики : Общество     27 Jul 2021

Эфир продлится с 15.00 до 17.00. Задать вопросы можно по телефону 8 800 511 75 24, а также оставив их заранее в группе ЛенТВ24 в социальной сети ВКонтакте.

Жители могут задать не только текстовый вопрос, но и записать видеообращение, прислав его также в группу телеканала в ВК.

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