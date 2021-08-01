С днём рождения, Ленинградская область!

Празднование Дня Ленинградской области стартует сегодня, 1 августа, в 18.00 в эфире телеканала ЛенТВ24.

Праздничная программа начнется традиционно — с обращения губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

К главе региона присоединятся семьи Ленинградской области, ведь 47 регион — это одна большая семья.

Творческие номера к дню рождения подготовили студенты Ленинградского областного колледжа культуры и искусства, знаменитые отечественные артисты и жители из разных районов Ленинградской области.

Зрители областного телеканала также смогут посмотреть увлекательный фильм о Ленинградской области — ее истории, знаковых событиях и тех масштабных преобразованиях, которые произошли здесь за минувшие годы.