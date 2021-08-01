С днём рождения, Ленинградская область!

Празднование Дня
Ленинградской области стартует сегодня, 1 августа, в 18.00 в эфире телеканала
ЛенТВ24.
Праздничная
программа начнется традиционно — с обращения губернатора Ленинградской области
Александра Дрозденко.
К главе региона
присоединятся семьи Ленинградской области, ведь 47 регион — это одна большая
семья.
Творческие номера
к дню рождения подготовили студенты Ленинградского областного колледжа культуры
и искусства, знаменитые отечественные артисты и жители из разных районов
Ленинградской области.
Зрители областного
телеканала также смогут посмотреть увлекательный фильм о Ленинградской области
— ее истории, знаковых событиях и тех масштабных преобразованиях, которые
произошли здесь за минувшие годы.