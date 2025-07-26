Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

К Дню ВМФ – праздник в поселке Сиверский

В воскресенье, 27 июля, на лодочной станции поселка Сиверский Гатчинского округа пройдёт традиционный водно-спортивный праздник, посвящённый Дню Военно-Морского Флота!

Рубрики:  Общество

В программе:

- парад судов с участием именитых и начинающих гребцов

- заезды академических лодок, байдарок, драконов

Ведущий парада - инициатор и идейный вдохновитель праздника в п. Сиверский, советский гребец, бронзовый призёр Олимпийских игр 1960 года в Риме на распашной четвёрке без рулевого, многократный чемпион СССР и Европы, почетный член Королевского гребного клуба в Англии, кандидат технических наук - Юрий Кузьмич Бачуров!

Начало в 12.00! Приглашаем!