«Геометрия эмоций» Юлии Кудрявцевой

Абстрактные работы Юлии Кудрявцевой, в которых строгая геометрия встречается с вихрем чувств, не оставляют равнодушным никого. Выставка «Геометрия эмоций» – это приглашение к диалогу с самим собой через язык цвета и формы.

- Основная идея моего творчества - показать, как можно интерпретировать эмоции, состояния человека, используя геометрические формы, какие-то переплетения фигур, - говорит Юлия Кудрявцева. - Разглядывая абстрактные картины, каждый зритель испытывает свои собственные эмоции, зависящие в том числе от состояния, в котором он пребывает сейчас. Созерцание абстрактных работ помогает уловить и зафиксировать свои эмоции и свое состояние, давая возможность заглянуть вглубь себя. В этом смысле выставка «Геометрия эмоций» — своего рода приглашение к взаимодействию с самим собой, возможность лучше узнать себя.

Юлия Кудрявцева - архитектор по образованию. Занимается дизайном интерьеров, проводит мастер-классы по самым разным творческим направлениям. Как замечает Юлия, по жизни она всегда находится в создании красоты вокруг себя. Среди любимых занятий – абстрактная фактурная графика, декоративные панно из гипса. В 2024 году Юлия Кудрявцева вступила в Гатчинское товарищество художников, представляя свои работы на совместных и персональных выставках.

- Я рисую все время, везде и всегда, - говорит она. - Рисовать это как мечтать, только на бумаге. Рисуя, я рассказываю миру о себе, своих чувствах, мыслях, мечтах и переживаниях.

Среди излюбленных способов самовыражения Юлии — нейрографика как метод работы с сознанием и подсознанием через творчество, красоту и рисование.

- Рисовать может каждый, - говорит художница. - Кажется, это ни к чему не обязывает, а результат получается прекрасным. Во время рисования в мозгу образуется бесконечное количество новых нейронных связей. Для нейрографики не требуются специализированные знания и умения – нужно только взять в руки бумагу, маркеры и карандаши. Можно рисовать столько, сколько запросит душа, одновременно решая поставленные задачи и цели. Важно только понять технологию создания запроса (темы) и правильный алгоритм создания своего шедевра. И на выходе действительно рождаются шедевры!

В апреле этого года Юлия представила свои абстрактные работы на международной выставке современного искусства в Дубае (WorldArtDubai), где они прошли конкурсный кураторский отбор. Конечно, участие в выставке такого уровня очень вдохновила художницу.

- Эти дни в Дубае пролетели буквально на одном дыхании, - говорит она. - Эмоции, расширение сознания, люди и общение, живые глаза. В одном месте такое скопление красоты и разнообразия - порой голова шла кругом. Мир поворачивается ко мне такими волнующими гранями, что порой не хватает дыхания, чтоб глубоко продышать такие события. Я мечтала, рисовала картинки с помощью нейрографики, говорила о своих мечтах на разных встречах, конференциях, мероприятиях, и очень часто сама над собой подсмеивалась. Быть участником международной выставки не в России, да и в России тоже — такое как будто не бывает и быть не может. А Бог рассудил иначе - Он решил дать мне шанс прикоснуться, хотя бы посмотреть и вдохновиться на новые ступени, на дорогу вверх. Или взять высоту покруче...

Выставка «Геометрия эмоций» Юлии Кудрявцевой продлится в культурно-досуговом центре поселка Пудость до начала августа.

Юлия Лысанюк