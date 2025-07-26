Лариса Жунина: «Учиться нужно постоянно»

- Лариса Анатольевна, Вы уже 15 лет работаете в компании «Как сыр в масле» - маркетинг, розничные продажи, обучение персонала, руководство большим коллективом. Какое у Вас профессиональное образование?

- Изначально моя профессия никак не связана с торговлей. У меня два красных медицинских диплома. И еще одно высшее образование – маркетинг.

- Жизнь очень быстро меняется. Мы получаем одно образование, а находим себя в другой сфере, опять учимся и продолжаем развиваться. И все-таки, как Вы из медицины пришли в торговлю?

- Я приехала из Алма-Аты в 2000 году. Там я работала в медицине: начинала трудовую деятельность медсестрой в детской реанимации, закончила заместителем главного врача большой городской поликлиники. В Гатчине трудовой путь начинала на кондитерской фабрике «Изюминка».

- Почему не продолжили работать по профессии?

- Жизнь так сложилась. Думала, поработаю временно. Пришла менеджером по продажам. Оказалось, это тоже интересно. Работая на предприятии, получила маркетинговое образование и стала менеджером по маркетингу, затем руководителем отдела продаж.

Потом я возглавила отдел маркетинга на Гатчинском заводе порошковых красок, ныне «Приматек». А в 2010 году пришла директором по маркетингу к Александру Семеновичу Свердлину – в компанию «Как сыр в масле». Со временем стала руководителем отдела розничных продаж, сейчас я - исполнительный директор компании «Как сыр в масле».

- Не каждый решится так круто поменять жизнь. И не каждому дано так быстро сделать карьеру в новой сфере.

- Мне интересно все новое. В наше время учиться нужно постоянно. Каждый день что-то меняется, и каждый день ты вынужден что-то новое постигать: разбираться в законодательстве, новых формах отчетности, в маркировке товара. Нас держат в тонусе.

Главное преимущество работы в компании «Как сыр в масле» - здесь никогда не соскучишься. Постоянно нужно расти над собой. И если ты к этому готов – все будет хорошо.

Когда я пришла работать, в офисе были компьютеры, а в магазинах - печатающие чеки машины. Получилось так, что с моим приходом началась автоматизация и оптимизация всех процессов. И мне это нравилось. Мы приобрели в магазины ноутбуки, научили заведующих делать документы в специальных программах. Сейчас они все работают в программе 1 С.

- Вы сами учите персонал?

- В Гатчине нет профессионального лицея или училища, где бы готовили работников торговли. Мы сами учим и заведующих, и продавцов.

Теперь наши заведующие сами читают лекции. У каждого есть своя тема, по которой они готовят интерактивные выступления с презентациями. А продавцы умеют не только на кассе работать, но и знают санитарно-эпидемиологические требования, выкладку, особенности продукции, поставщиков.

Курсы организуем практически каждый год. Собираем на обучение сначала одну смену, потому другую. Затем у нас проходит аттестация. Это и повышение статуса продавца, и дополнительные «фишки». У нас есть внутренняя система разрядов – второй, третий, четвертый разряд и мастер, от этого зависит заработная плата, а также система контроля, которая позволяет поощрить лучших продавцов.

Высокий уровень обслуживания покупателей – визитная карточка магазинов «Как сыр в масле». А обученные продавцы – наше преимущество и объект для «посягательств» со стороны коллег.

- Сейчас идет «битва» за кадры. Как Вы сохраняете коллектив?

- У нас, действительно, стабильный коллектив. Есть люди, которые уже 10-20 лет работают в компании. На 10-летие мы дарим сотрудникам часы с логотипом «Как сыр в масле». И таких людей уже много.

Наше конкурентное преимущество в том, что мы к своим сотрудникам относимся как к личностям. Мы знаем их радости, их проблемы. В трудных ситуациях обязательно помогаем. Не допускаем какого-то формального подхода. И люди это чувствуют. Организуем совместные поездки в театры, на экскурсии, отмечаем корпоративные праздники, вместе радуемся наградам за профессиональные достижения.

Наши продавцы – уважаемые люди. В этот раз на празднике, посвященном Дню работника торговли Гатчинского округа, будут награждены грамотами два наших продавца, уже 20 лет работающих в компании «Как сыр в масле» - Виктория Блинова и Ирина Цугунян.

Безусловно, мы стараемся держать достойный уровень заработной платы. Обучение и развитие – это тоже элемент уважения к сотрудникам. А они в свою очередь транслируют это особое отношение покупателям.

- Часто ли люди платят за товар «улыбкой»?

- Не очень часто, но платят. Я плачу, и Александр Семенович тоже. Это удобно. Например, вышел из дома без телефона, а захотелось по пути мороженого или абрикосов купить. Заплатил «улыбкой» - и пошел.

На самом деле «оплати улыбкой» – это шутка. Оплата происходит с помощью биометрических данных: система сканирует лицо покупателя. Этим чаще пользуется молодое поколение, а люди старшего возраста пока опасаются. В любом случае, как оплачивать покупку - решить вам. Сейчас многие любят получать кэшбек, в некоторых случаях оплачивать картой получается выгоднее.

- Кто пользуется магазинами в шаговой доступности?

- Возраст нашего покупателя 40+. Хотя есть и молодые покупатели, которые стали разбираться, что они едят, и чем они кормят своих детей. Им нужно настоящее молоко, настоящий сыр. И эти люди приходят к нам в магазин и пользуются нашей доставкой.

- На какие «заманиловки» лучше всего откликаются покупатели?

- Главное – ассортимент. Больше 20 лет покупатели приходят в наши магазины, потому что мы тщательно выбираем поставщиков вкусной, качественной и безопасной продукции.

Есть скидки выходного дня на основные продукты – это дает заметное увеличение числа покупателей и влияет на средний размер чека. Покупателям нравятся ценовые акции, розыгрыши призов. Но приглашение на акцию или на скидку выходного дня происходит у нас не навязчиво, в форме обычной беседы с покупателем, как напоминание или подсказка.

- Каким должен быть современный работник торговли?

- Трудолюбивым, ответственным, коммуникабельным. Ведь в магазин приходят разные покупатели. С разным настроением. Возрастного ценза у нас нет. Главное - желание работать.

Недавно обратился дизайнер интерьеров, потом банковский работник. Будем учить – опыт у нас большой.

- Каким будет дальнейшее развитие сети магазинов «Как сыр в масле»?

- Мы активно развиваем интернет-доставку. Уже работаем в этом направлении, привозим наши качественные продукты и на домашние адреса, и на предприятия.

- Лариса Анатольевна, Ваши пожелания к Дню работника торговли.

- В широком смысле, хочу пожелать, чтобы новые законы, программы и проекты согласовывались с реалиями сегодняшнего дня, не усложняли и так не простую работу, а помогали взаимодействию покупателя и продавца.

Уважаемые коллеги, всем здоровья и благополучия! Пусть у каждого из вас будут желания, и пусть они исполнятся!

- Благодарю Вас за интересный рассказ. С Днем работника торговли!

Татьяна Можаева