Регистрация кандидатов продолжается

1.Воскресенский Сергей Владимирович-выдвижение Ленинградским региональным отделением Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России (решение от 26.07.2021 г. № 83/1201)

2. Русских Александр Владимирович – выдвижение Ленинградским областным региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (решение от 26.07.2021 г. № 83/1202)

3. Фурзиков Сергей Александрович – выдвижение Ленинградским региональным отделением Политической партии ЛДПР –Либерально-демократической партии России (решение от 26.07.2021 г. № 83/1203)

4. Федотов Станислав Владимирович – выдвижение ЛЕНИНГРАДСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (решение от 26.07.2021 г. № 83/1204)

5. Шугаева Вера Александровна – выдвижение Региональным отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ленинградской области (решение от 28.07.2021 г. №84/1207)

6. Дудин Юрий Николаевич - выдвижение Ленинградским региональным отделением Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России (решение от 28.07.2021 г. № 84/1208)

7. Бездетко Татьяна Викторовна – выдвижение Ленинградским областным региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (решение от 30.07.2021 г. № 85/1211)

8. Кононов Дмитрий Семенович – выдвижение Региональным отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ленинградской области (решение от 30.07.2021 г. №85/1212)

9. Желтухин Александр Николаевич– выдвижение ЛЕНИНГРАДСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (решение от 30.07.2021 г. № 85/1213)

10. Оснач Анна Михайловна – выдвижение Региональным отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ленинградской области (решение от 30.07.2021 г. №85/1214)