Регистрация кандидатов продолжается

1.Воскресенский Сергей Владимирович-выдвижение Ленинградским
региональным отделением Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической
партии России (решение от 26.07.2021 г. № 83/1201)
2. Русских Александр Владимирович – выдвижение Ленинградским областным
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(решение от 26.07.2021 г. № 83/1202)
3. Фурзиков Сергей Александрович – выдвижение Ленинградским
региональным отделением Политической партии ЛДПР –Либерально-демократической
партии России (решение от 26.07.2021 г. № 83/1203)
4. Федотов Станислав Владимирович – выдвижение ЛЕНИНГРАДСКИМ ОБЛАСТНЫМ
ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(решение от 26.07.2021 г. № 83/1204)
5. Шугаева Вера Александровна – выдвижение Региональным отделением
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА
ПРАВДУ» в Ленинградской области (решение от 28.07.2021 г. №84/1207)
6. Дудин Юрий Николаевич - выдвижение Ленинградским региональным
отделением Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России
(решение от 28.07.2021 г. № 84/1208)
7. Бездетко Татьяна Викторовна – выдвижение Ленинградским областным
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(решение от 30.07.2021 г. № 85/1211)
8. Кононов Дмитрий Семенович – выдвижение Региональным отделением
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА
ПРАВДУ» в Ленинградской области (решение от 30.07.2021 г. №85/1212)
9. Желтухин Александр Николаевич– выдвижение ЛЕНИНГРАДСКИМ ОБЛАСТНЫМ
ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(решение от 30.07.2021 г. № 85/1213)
10. Оснач Анна Михайловна – выдвижение Региональным отделением
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА
ПРАВДУ» в Ленинградской области (решение от 30.07.2021 г. №85/1214)