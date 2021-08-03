История Вырицы стала ближе: в посёлке открылись краеведческие стенды

Информационные
щиты появились на стене Вырицкого культурного центра, у пожарной части и у храма
Казанской иконы Божией Матери. Несколько месяцев над содержанием проекта кропотливо
работали вырицкие краеведы и общественники: Андрей Степанов, Андрей Барановский, Александр Симо,
священник Сергий Чекоданов, руководители информационной и экскурсионно-паломнической
служб Казанского храма – Анна Попова и Марина Кузнецова-Миловидова, Зоя
Личенко, создавшая цифровой макет, и другие активисты. Интересно, что воплотить
идею помогла карта, выполненная в 1980-х годах путешественником Александром
Симо (дом его деда находится здесь, в Вырице). Объехав весь посёлок на
велосипеде, ориентируясь по звёздам и компасу, Александр тогда и не подозревал,
что его труд, с некоторыми дополнениями, станет картографической основой для краеведческих
стендов.
На открытии информационных щитов присутствовали
депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина, руководители
Вырицкого поселения Олег Белов и Михаил Хомченко; депутат Совета депутатов
Вырицкого поселения Игорь Козьмин, под контролем которого стенды
устанавливались, а также эко-активисты.
На картах отмечены 33 достопримечательности с
описаниями, исторической справкой и фотографиями. Указан единственный здесь
памятник федерального значения – средневековый курган. Приведены названия исторических
микрорайонов (Княжеская Долина, деревня Вырица, посёлок Эдвардса), а также
дореволюционные названия улиц. Отмечены природные объекты, храмы, старинные
дачи – например, те, где жил преподобный Серафим Вырицкий; дом Островского,
дача Аполлонского и другие.
Не обойдена вниманием и утраченная архитектура.
Это, например, место построенной А.Х. Ефремовым первой вырицкой школы, а также
его особняк - бывшая «Жёлтая дача».
- Хотелось бы, чтобы было сделано всё, чтобы
рядом с наименованиями на карте не появлялось название «бывший», - отметил
Михаил Хомченко. - Например, «открыточный» объект – «Жёлтая дача».
Администрация ведёт переговоры с собственником, чтобы в рамках строительства
нового, рекреационного объекта был воссоздан внешний вид исторических фасадов
старинного здания. То же самое касается дачи Дюфур. Изюминка Вырицы как дачной
столицы с её уникальными дачами в стиле северного модерна должна сохраниться.
На карте указаны также места воинских захоронений
и фашистского лагеря принудительного труда для детей – страшные кадры прошлого
Вырицы, которые нельзя вырезать из «фильма истории».
- Мне часто приходится проводить экскурсии по
Вырице, и я сталкиваюсь с тем, что люди очень мало знают об истории уникальной
дачной местности, - говорит Марина Кузнецова-Миловидова. - Но при этом видно, с
каким живым интересом они слушают и загораются желанием узнать о ней как можно
больше. Информационный стенд, тоже своего
рода гид, может не только пробудить, но и поддержать этот интерес, привлечь
внимание к объектам культурного наследия, которыми богата Вырица, вдохновить на
любительское краеведение, чтение специальной литературы, на поиски собственных
маршрутов и вовлечение в них друзей и знакомых».
Активисты обдумывают идеи новых краеведческих
проектов, которые надеются реализовать в 2022 году.