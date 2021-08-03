История Вырицы стала ближе: в посёлке открылись краеведческие стенды

Информационные щиты появились на стене Вырицкого культурного центра, у пожарной части и у храма Казанской иконы Божией Матери. Несколько месяцев над содержанием проекта кропотливо работали вырицкие краеведы и общественники: Андрей Степанов, Андрей Барановский, Александр Симо, священник Сергий Чекоданов, руководители информационной и экскурсионно-паломнической служб Казанского храма – Анна Попова и Марина Кузнецова-Миловидова, Зоя Личенко, создавшая цифровой макет, и другие активисты. Интересно, что воплотить идею помогла карта, выполненная в 1980-х годах путешественником Александром Симо (дом его деда находится здесь, в Вырице). Объехав весь посёлок на велосипеде, ориентируясь по звёздам и компасу, Александр тогда и не подозревал, что его труд, с некоторыми дополнениями, станет картографической основой для краеведческих стендов.

На открытии информационных щитов присутствовали депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина, руководители Вырицкого поселения Олег Белов и Михаил Хомченко; депутат Совета депутатов Вырицкого поселения Игорь Козьмин, под контролем которого стенды устанавливались, а также эко-активисты.

На картах отмечены 33 достопримечательности с описаниями, исторической справкой и фотографиями. Указан единственный здесь памятник федерального значения – средневековый курган. Приведены названия исторических микрорайонов (Княжеская Долина, деревня Вырица, посёлок Эдвардса), а также дореволюционные названия улиц. Отмечены природные объекты, храмы, старинные дачи – например, те, где жил преподобный Серафим Вырицкий; дом Островского, дача Аполлонского и другие.

Не обойдена вниманием и утраченная архитектура. Это, например, место построенной А.Х. Ефремовым первой вырицкой школы, а также его особняк - бывшая «Жёлтая дача».

- Хотелось бы, чтобы было сделано всё, чтобы рядом с наименованиями на карте не появлялось название «бывший», - отметил Михаил Хомченко. - Например, «открыточный» объект – «Жёлтая дача». Администрация ведёт переговоры с собственником, чтобы в рамках строительства нового, рекреационного объекта был воссоздан внешний вид исторических фасадов старинного здания. То же самое касается дачи Дюфур. Изюминка Вырицы как дачной столицы с её уникальными дачами в стиле северного модерна должна сохраниться.

На карте указаны также места воинских захоронений и фашистского лагеря принудительного труда для детей – страшные кадры прошлого Вырицы, которые нельзя вырезать из «фильма истории».

- Мне часто приходится проводить экскурсии по Вырице, и я сталкиваюсь с тем, что люди очень мало знают об истории уникальной дачной местности, - говорит Марина Кузнецова-Миловидова. - Но при этом видно, с каким живым интересом они слушают и загораются желанием узнать о ней как можно больше. Информационный стенд, тоже своего рода гид, может не только пробудить, но и поддержать этот интерес, привлечь внимание к объектам культурного наследия, которыми богата Вырица, вдохновить на любительское краеведение, чтение специальной литературы, на поиски собственных маршрутов и вовлечение в них друзей и знакомых».

Активисты обдумывают идеи новых краеведческих проектов, которые надеются реализовать в 2022 году.



