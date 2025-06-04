Стартовал муниципальный этап Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций

Участники Фестиваля: семьи, граждане с детьми, старшими родственниками, молодые семьи без детей, находящиеся на территории проведения фестиваля.

Во всех муниципальных образованиях Ленинградской области в рамках Фестиваля будут проведены три конкурсных мероприятия: Квиз «Страхование сбережений – забота о будущем», Интерактивный калькулятор «Инвестируй в будущее!», Чек-лист финансово-цифровой безопасности семьи «Осторожно: Лжеброкер».

Победители муниципального этапа признаются самой финансово грамотной семьёй муниципалитета и автоматически становятся участниками регионального этапа Фестиваля, который состоится 21 июня в 10.00 на базе Санкт-Петербургского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (г. Санкт-Петербург, ул. Съезжинская, д. 15-17).

План-график проведения Фестиваля в муниципальных образованиях по ссылке.