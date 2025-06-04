Владимир Якушев: «Более 13,5 миллионов человек приняли участие в голосовании «Единой России» и Минстроя по выбору объектов благоустройства»

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев напомнил также, что в основе программы «Формирование комфортной городской среды» проект «Единой России» «Городская среда». Реализация ФКГС — одно из положений народной программы партии.

«Совместными усилиями нам уже удалось благоустроить более 110 тысяч общественных и дворовых территорий, из них 72 тысячи — это дворы. Также прошло десять конкурсов лучших проектов создания комфортной городской среды. А всего в реализации проекта за пять лет приняли участие около 40 миллионов граждан», — отметил Владимир Якушев.

Процесс голосования устроен максимально просто. Сделать выбор может каждый россиянин старше 14 лет.

«В Ленинградской области продолжается голосование за дизайн-проекты благоустройства территорий. Как обычно, жители сами выбирают, какими должны стать места в их городах, делятся предложениями, что хотят видеть в парках и на набережных, на площадях и бульварах. Голоса через портал zagorodsreda.gosuslugi.ru и волонтеров благоустройства отдали уже больше 159 тысяч жителей. Это наглядно показывает большую заинтересованность ленинградцев и желание жить в комфорте и уютно. В топ-3 по активности сейчас входят Янино-1, Подпорожье и Сиверский. Голосование идёт до 12 июня!», — прокомментировал Председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Егор Мищеряков.