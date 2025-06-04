День защиты детей: гуляния в деревне Мыза

Праздник получился интересным и занимательным, и не только для детей. Состоялось Первенство сборных команд деревень по пионерболу среди юниоров 12–16 лет и среди взрослых. Победителей, конечно, ждали награды. Для ребят младше 10 лет была организована веселая спортивная программа.

Всех детей на празднике ждали сувениры, подарки и угощения. Радостную и легкую атмосферу помог создать аниматор. Впечатлило зрителей шоу мыльных пузырей – настоящая магия, хрупкая и красивая. По желанию ребятам разрисовывали лица аквагримом, что только добавило яркости этому дню.

Мероприятие посетил глава Сусанинского территориального управления Михаил Усачев. Он пообещал оказать содействие в вопросе развития деревни Мыза, поддержать идеи по благоустройству общественного пространства.

Огромная благодарность всем жителям, которые побывали на празднике. Ваше присутствие, ваша поддержка и ваши улыбки, смех сделали этот день настоящим торжеством единства и дружбы. Также хочется сказать спасибо всем участникам за их идеи, креативность, таланты, которые привнесли радость в это мероприятие, сделали его по-настоящему особенным.

Особой признательности заслужили Татьяна (староста деревни Мыза), Алина и Артем Безугловы, Александр Белов, Антон, Алексей и Александра Марковы, Александр Кочеров, Наталья Папко (староста деревни Заборье) и вся ее семья, Станислав и Ольга Дрожины и Ксения и Надежда Тишины из деревни Ковшово, а также все подростки-волонтеры. Спасибо каждому из вас за тяжелый, неустанный труд, благодаря чему получилось подготовить, организовать этот праздник и сделать облагороженные зоны. Также хотелось бы выразить благодарность Светлане Безукладовой за сувениры и подарки для детей, а Николаю Гатко и Наталье Войновой – за фотографии и видео с праздника.

Вместе мы не просто смогли организовать незабываемый день для всех жителей, но сполна насладились им сами. Давайте и дальше жить дружно, весело и ярко!

Наталья Папко

Фото Николая Гатко