«День сорта»: бренды наших полей

На пленарной части выступали представители АО «Август» – крупнейшей российской компании по производству химических средств защиты растений. Их новые разработки в области борьбы с сорняками, вредными насекомыми и болезнями растений вызвали живой интерес у аграриев. В этом году компания «Август» выступила генеральным спонсором селекционной работы агрономической службы Ленинградской области, и все делянки государственного сортоиспытания были обработаны препаратами «Августа».

Директор по маркетингу Германского семенного альянса Светлана Маркина выступила с презентацией своей компании, которая занимается селекцией и семеноводством, в том числе и в России, и даже награждена грамотой министра сельского хозяйства РФ за большой вклад в обеспечение сельхозпроизводителей России качественным семенным материалом, а также за развитие семеноводства. В РФ зарегистрировано более 200 селекционных сортов Германского семенного альянса.

Руководитель филиала Россельхозцентра по Ленинградской области Елена Павлова рассказала о посадках этого года. В частности, в регионе в этом году посажено 7234 тонны картофеля, из них 72% – импортных сортов. Зерновых посажено 1119 тонн, больше половины из них – ячмень, 13,4% составляет яровая пшеница, 13,7% – овес. Среди зерновых преобладают отечественные сорта – 82,5%.

Елена Александровна призвала сельхозпроизводителей высевать семена отечественной селекции. Тем более, что таковые имеются. Например, выведенные у нас в Белогорке.

Главный агроном филиала Госсорткомиссии в Ленинградской области Алексей Вагин рассказал о новых селекционных достижениях.

Всем выступавшим задавали много вопросов по существу. Но самое интересное ждало участников семинара в полях: мероприятие продолжилось на обширных селекционных делянках в Рождествено.

На корм животным, людям и машинам

Для директоров сельхозпредприятий и агрономов провели две экскурсии – с учетом разницы запросов. Рассказывая о зерновых, Алексей Вагин обращал внимание на новые сорта ячменя, рапса, овса – высокоурожайные, с большим потенциалом. После испытаний многие из них попадут в государственный реестр.

- Начинается все с селекционера, – пояснил Алексей Валерьевич. – Он подает заявку на испытания и предоставляет нам селекционный материал, который мы испытываем в течение двух лет. Если показатели сорта выше стандартных по урожайности, устойчивости к болезням и т.п., мы предлагаем сорт, а комиссия в Москве выносит окончательное решение. Наша задача – посмотреть и предложить. Фермеры знакомятся с сортом, потом ждут, когда семена занесут в реестр, и тогда начинают сажать.

По словам главного агронома филиала Госсорткомиссии в Ленинградской области, аномально жаркое лето 2021-го негативно сказалось на зерновых:

- Была серьезная нехватка почвенной влаги, развитие растений шло не должным образом. Мы видим короткостебельность – это прежде всего характерная черта дефицита влаги. Но есть и положительный момент: влажность зерна, – отметил Алексей Вагин. – Мы убираем сейчас зерно уже практически с той влажностью, которая позволит ему храниться в амбаре. Остается немного посушить – для страховки.

Большая доля среди зерновых принадлежит рапсу. Как пояснил Алексей Вагин, рапс – растение универсальное:

- Рапс идет на масло. У производителей есть соответствующее оборудование: они на месте получают семена, отжимают их, а все, что остается, идет на корм коровам – жмых, шрот. Так что рапс – и кормовая культура, и масличная. В масличности рапса важно наличие двух нулей: нули – это отсутствие эруковой кислоты, придающей растению капустную горькость. Ее отсутствие улучшает поедаемость, качество масла повышается.

Овсянка, сэр!

Однако при всех достижениях наших селекционеров жителям Ленинградской области не придется печь пироги из муки «местного произрастания»: почти все зерновые, колосящиеся на селекционных делянках в Рождествено, пойдут на корм скотине.

Именно поэтому, как пояснила руководитель Россельхозцентра по Ленинградской области Елена Павлова, рожь, испокон века росшую в наших широтах, на этих полях не сажают – она не годится в качестве корма.

- Да, потепление климата и селекция позволяют выращивать в нашей зоне озимые и яровые сорта пшеницы, – отметила Елена Александровна. – Но муку из нее не делают – эта пшеница, как и ячмень, овес и прочее, кормовая. На муку пшеницу выращивают в южных регионах. Из всех зерновых, что тут вызревают, только овес идет на производство овсянки: на полках магазинов можно найти «наш» геркулес.



