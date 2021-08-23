Губернаторских отрядов станет больше

Гатчинский
дворец молодежи участвует в организации Губернаторского трудового отряда с 2009
года. В этом году, как рассказала директор Гатчинского ГДМ Виктория Чернова, 50
подростков в возрасте от 14 до 18 лет работают весь август – каждый будний день
по четыре часа. Ребята занимаются благоустройством в Гатчине: убирают мусор и
скошенную траву, приводят в порядок городские памятники и т.д. – каждый рабочий
день им дается новый фронт работ. У всех «бойцов» Губернаторского отряда –
специальная рабочая форма. Кроме того, для них организован досуг – игры,
конкурсы, экскурсии и питание. Зарплата – более 14 тысяч на руки.
Одна
проблема: желающих поработать в Губернаторском трудовом отряде больше, чем
квотированных мест. Все упирается в финансы.
Александр
Дрозденко пообщался с ребятами, которые убирали скошенную траву возле памятника
защитникам и освободителям Гатчины на площади Победы и мыли панно «Бессмертный
полк». Юные труженики подтвердили: отряд пользуется большой популярностью, и
многие товарищи не смогли попасть в его ряды – не хватило квот.
Александр
Юрьевич задал вопрос: «Если бы квота была 100 человек на каждый летний месяц –
она была бы востребована?». «Безусловно» – ответила Виктория Чернова.
- Я убедился, что Губернаторский трудовой отряд – очень удачная форма трудоустройства
подростков. Думаю, на следующий год мы, как минимум, удвоим квоты, – заверил
Александр Дрозденко.
Екатерина
Дзюба
Фото
Ольги Фирсовой