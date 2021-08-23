Губернаторских отрядов станет больше

Гатчинский дворец молодежи участвует в организации Губернаторского трудового отряда с 2009 года. В этом году, как рассказала директор Гатчинского ГДМ Виктория Чернова, 50 подростков в возрасте от 14 до 18 лет работают весь август – каждый будний день по четыре часа. Ребята занимаются благоустройством в Гатчине: убирают мусор и скошенную траву, приводят в порядок городские памятники и т.д. – каждый рабочий день им дается новый фронт работ. У всех «бойцов» Губернаторского отряда – специальная рабочая форма. Кроме того, для них организован досуг – игры, конкурсы, экскурсии и питание. Зарплата – более 14 тысяч на руки.

Одна проблема: желающих поработать в Губернаторском трудовом отряде больше, чем квотированных мест. Все упирается в финансы.

Александр Дрозденко пообщался с ребятами, которые убирали скошенную траву возле памятника защитникам и освободителям Гатчины на площади Победы и мыли панно «Бессмертный полк». Юные труженики подтвердили: отряд пользуется большой популярностью, и многие товарищи не смогли попасть в его ряды – не хватило квот.

Александр Юрьевич задал вопрос: «Если бы квота была 100 человек на каждый летний месяц – она была бы востребована?». «Безусловно» – ответила Виктория Чернова.

- Я убедился, что Губернаторский трудовой отряд – очень удачная форма трудоустройства подростков. Думаю, на следующий год мы, как минимум, удвоим квоты, – заверил Александр Дрозденко.

Екатерина Дзюба

Фото Ольги Фирсовой