Взыскано более 49 млн рублей задолженности по налогам

Приставы действовали оперативно: сначала они заблокировали счета компании в девяти банках, затем запросили бухгалтерскую отчетность для выявления активов.

Должник проигнорировал требование должностных лиц о вызове на прием. Тогда судебные приставы приняли более радикальные меры: выехали по юридическому адресу фирмы, чтобы установить имущество, подлежащее аресту. В списке на арест значились 12 квартир и 28 парковочных мест, принадлежащих компании.

После применения данных мер фирма погасила всю сумму задолженности. Дополнительным стимулом для погашения долга стало постановление о взыскании исполнительского сбора − 7% от общей суммы задолженности.

Пресс-служба ГМУ ФССП России