Взыскано более 49 млн рублей задолженности по налогам
Сотрудники Специализированного отделения судебных приставов по Ленинградской области ГМУ ФССП России взыскали с местной строительной фирмы 49,4 млн рублей задолженности по налоговым платежам.
Приставы действовали оперативно: сначала они заблокировали счета компании в девяти банках, затем запросили бухгалтерскую отчетность для выявления активов.
Должник проигнорировал требование должностных лиц о вызове на прием. Тогда судебные приставы приняли более радикальные меры: выехали по юридическому адресу фирмы, чтобы установить имущество, подлежащее аресту. В списке на арест значились 12 квартир и 28 парковочных мест, принадлежащих компании.
После применения данных мер фирма погасила всю сумму задолженности. Дополнительным стимулом для погашения долга стало постановление о взыскании исполнительского сбора − 7% от общей суммы задолженности.
Пресс-служба ГМУ ФССП России
