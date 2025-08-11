«Подворье» Гатчинского округа: все достойны восхищения!

Веселый хлебосольный праздник урожая собрал многочисленных зрителей. Тут было на что посмотреть, чему удивиться. А какие угощения – столы ломились от изобилия! Садоводы и огородники делились опытом, хозяйки диктовали рецепты блюд, рукодельницы и фермеры раздавали визитки.

С приветствием от руководителей Гатчинского округа Виталия Филоненко и Людмилы Нещадим к участникам праздника обратилась заместитель главы администрации по местному самоуправлению и внутренней политике Ольга Мясникова.

- Поздравляю всех участников и организаторов смотра-конкурса «Подворье - 2025». Это знаковое событие для Гатчинского округа. Важно, что молодые участники обретают здесь неоценимый опыт, что свидетельствует о яркой преемственности поколений. Это также способствует укреплению семейных ценностей. Всем желаю победы, радости и отличного настроения! – сказала Ольга Мясникова.

Общую радость разделили депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина и Олег Белов, руководитель Вырицкого территориального управления Михаил Хомченко. Они приняли участие в работе конкурсной комиссии и искренне восхитились трудолюбием своих земляков, мастерством и любовью к родному краю.

Изюминкой праздничного концерта стала оригинальная творческая задумка под название «Бусы Гатчинского округа». Каждое территориальное управление (ТУ) представило свою особую «бусину» – символ уникальности и вклада в общее дело. И эти бусины, одна за другой, под овации зрителей, сложились в единое ожерелье.

Конечно, при таком разнообразие и радушии жюри было непросто выбрать лучших.

Представляем имена победителей конкурса-смотра «Подворье 2025»:

Номинация «Ветеранское подворье»:

1 место: Лариса Немова (Войсковицкое ТУ),

2 место: Надежда Изотова (Сиверское ТУ),

3 место: Галиия Нупреисова (Елизаветинское ТУ).

Номинация «Лучший животновод»:

1 место: Роман Щеулов (Таицкое ТУ),

2 место: Олег Алексеев (Рождественское ТУ),

3 место: Мария Балова (Вырицкое ТУ).

Номинация «Лучший огородник»:

1 место: Нина Минченок (Пудостьское ТУ),

2 место: Владимир Андрейчиков (Веревское ТУ),

3 место: Светлана Сметанина (Пудомягское ТУ).

Номинация «Лучший садовый участок»:

1 место: Надежда Колунова (Дружногорское ТУ),

2 место: Ирина Степаненко (Сусанинское ТУ),

3 место: Светлана Бердиева (Гатчина).

Номинация «Лучшие умелые руки»:

1 место: Михаил Петровский (Новосветское ТУ),

2 место: Ольга Сердюкова (Коммунар),

3 место: Светлана Кизрякова (Войсковицкое ТУ).

В этом году особых наград были удостоены «Самый опытный участник Подворья» - Антонина Антонюк (Пудомягское ТУ) и «Самый молодой участник Подворья» - Олег Алексеев (Рождественское ТУ).

Помимо личного зачета, был и командный. В гостеприимстве, самобытности и умении представить лучшие семейные традиции соревновались территориальные управления. Чтобы продемонстрировать народные таланты, территориальные управления оформили тематические палатки. Здесь были и русские самовары с бубликами, и песни под гармошку, и сказочные девицы-красавицы с пирогами, и дамы у патефона в стилистике 1930-х годов.

Елизаветинское территориальное управление организовало «Патриотическое кафе» с полевой кухней, где можно было отведать настоящую кашу из топора и испить ароматного чая. Именно они и стали победителями в специальной номинации «Лучшее оформление палатки».

Богатого всем урожая!

Татьяна Можаева