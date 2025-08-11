Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 12 августа

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 12 августа 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

12.08.2025 с 10:00 до 16:30

Вырицкое ТУ:

д. Савкино, 

д. Введенское, 

д. Борисово, 

п. ж/д ст. Слудицы, 

д. Большие Слудицы, 

д. Малые Слудицы, 

д. Порожек.

 

12.08.2025 с 10:00 до 18:00

Сиверское ТУ:

д. Маргусы, 

д. Куровицы.      

 

12.08.2025 с 09:30 до 17:30

Сяськелевское ТУ:

д. Сяськелево (частично).     