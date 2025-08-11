Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 12 августа
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 12 августа 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
12.08.2025 с 10:00 до 16:30
Вырицкое ТУ:
д. Савкино,
д. Введенское,
д. Борисово,
п. ж/д ст. Слудицы,
д. Большие Слудицы,
д. Малые Слудицы,
д. Порожек.
12.08.2025 с 10:00 до 18:00
Сиверское ТУ:
д. Маргусы,
д. Куровицы.
12.08.2025 с 09:30 до 17:30
Сяськелевское ТУ:
д. Сяськелево (частично).
