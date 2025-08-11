Ленобласть наращивает комплекс систем оповещения населения об опасности

«Готовность систем оповещения населения — это требования, которые мы обязаны выполнить, особенно в текущий момент. Этот вопрос находится на контроле и у правительства Российской Федерации, и у администрации президента. Требования достаточно понятные, но они жесткие. Система оповещения считается готовой тогда, когда все конечные источники оповещения готовы к исполнению задач, связанных с оповещением населения», — подчеркнул губернатор.

В региональной системе оповещения населения задействованы 1959 единиц средств оповещения: электросирены, громкоговорители, оборудование речевого оповещения.

Ее формируют региональная система централизованного оповещения населения, комплексная система экстренного оповещения населения, локальные, муниципальные системы оповещения, объектовые системы оповещения на объектах капитального строительства. Задача профильных ведомств – совместно отточить работу каждого элемента этого единого механизма для эффективной работы всей системы оповещения региона.

Муниципальные системы оповещения (МСО) – важнейшая составляющая данной цепочки. Благодаря созданию и развитию МСО за последние три года общий процент оповещаемого населения значительно увеличился. На сегодняшний день работу по созданию и развитию МСО необходимо усилить в 4 районах из 18.

Финансовое обеспечение мероприятий по поддержанию в готовности и развитию региональной системе оповещения осуществляется в рамках государственной программы Ленинградской области «Безопасность Ленинградской области», а также из бюджетов муниципальных образований.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области