Гатчинские мамочки: и семья, и работа, и футбол

Но не только для того, чтобы записать в секцию их детей, а еще и пригласить самих мамочек в новую футбольную команду Гатчинского района.

Гатчинская команда многодетных мам «Ленинградская семья» появилась всего несколько месяцев назад. Активистки команды Анастасия Сургутская и Анастасия Крылова рассказали, что узнали о футбольных командах НКО «Ленинградская семья» в Кировске и Всеволожске около года назад и решили попробовать собрать единомышленниц на гатчинской земле.

Так через некоторое время собрался основной костяк команды из семнадцати мамочек, двенадцать из них посещают тренировки регулярно. Это Анна Александрова, Оксана Алексеева, Татьяна Башкирова, Евгения Белоусова, Марина Блынская, Ольга Вячеславова, Наталья Игнатьевская, Ольга Ковригина, Анастасия Крылова, Татьяна Рочева, Анна Свиридова, Екатерина Седова, Анастасия Сургутская, Ольга Федотова, Яна Шаулина, Анна Шекрен, Янина Печказова.

Работать с ними согласился тренер-преподаватель Сиверской спортивной школы Олимпийского резерва «Ника» Александр Федоров. Он как раз тренировал подростковую команду футболисток в спортшколе и задумывался о женском футболе. Для тренировок время на своем стадионе бесплатно предоставил ГИЭФПТ, услуги тренера начинающие футболистки оплачивали самостоятельно.

- Регулярные занятия спортом позволяют многодетным мамочкам отвлечься от ежедневных забот и работы, поддерживать хорошую физическую форму, а выступления на турнирах повышают самооценку и мотивируют на дальнейшие свершения. К тому же, это бешеный адреналин и азарт, - говорит Анастасия Крылова.

Анастасия Сургутская добавила, что футбольные команды «Ленинградской семьи» формируют в общественном сознании позитивный образ многодетной мамы – благополучной, успешной женщины, ведущей здоровый образ жизни.

- Многодетные мамы могут не только варить борщи, но и играть в футбол. А наши дети, которые часто присутствуют на тренировках, нами восхищаются и берут пример активного образа жизни, - сказала она.

Первая тренировка состоялась третьего июня. Как рассказали футболистки, изначально они были уверены, что футбол – это только про скорость. Но Александр Федоров учит их стратегическому и аналитическому мышлению, быстрому принятию решений и новым терминам: почему важно бить «щечкой», а не «пыром». Не обходится на тренировках без общей физической подготовки, которая включает в себя бег, качание пресса, прыжки на скакалке и многое другое.

Что уж говорить, некоторые мужья новоиспеченных футболисток поначалу скептически относились к их занятиям, даже приходили посмотреть, что же такое «женский футбол». К счастью, сегодня все вопросы уже отпали. Когда в семье мама – футболист, всем домочадцам приходится жить по новым спортивным правилам: здоровый образ жизни и строгое расписание.

Мамочки приезжают на тренировку из разных концов Гатчинского района: Тайцев, Учхоза, Сиверского, Суйды и даже Волосово. Кстати, не все они многодетные, но в этом правиле решено было сделать исключение. Когда команда только собиралась, к активисткам обращались мамочки, воспитывающие одного или двоих детей, но сильно желающие вступить в ряды гатчинских футболисток.

Уже десятого июля состоялись их первые соревнования – турнир по мини-футболу среди женских команд, приуроченный к Дню семьи, любви и верности, в городе Отрадное. Футбольный турнир собрал восемь команд, каждая из которых была представлена двумя составами по пять человек. По итогам футбольной баталии гатчинский футбольный филиал «Ленинградской семьи» занял 5-е и 7-е места.

Администрация Гатчинского района выделила гатчинским футболисткам средства на покупку формы, мячей, манишек. Вся футбольная «Ленинградская семья» также получила губернаторский грант на покупку формы для сборной команды региона, оплату услуг тренеров и аренду залов, поэтому для мам тренировки стали полностью бесплатными.

Вот как раз-таки с залом у гатчинских футболисток пока проблемы. Совсем скоро тренироваться на стадионе ГИЭФПТ будет некомфортно из-за плохой погоды, а найти крытый спортивный зал в столице Ленинградской области не так-то просто из-за огромного количества желающих заниматься спортом по вечерам. Но мамочки не отчаиваются и уверены в том, что осенью продолжат свои тренировки. Тем более что уже пора готовиться к новым соревнованиям. В сентябре их ждет футбольный турнир в городе Боровичи Новгородской области, далее – региональный турнир, а под конец года – соревнования в Москве.

Проект «Футбол для многодетных мам в Ленинградской области» реализуется на средства гранта губернатора Ленобласти при поддержке администрации Гатчинского района.

В день проведения спортивной ярмарки футбольные активистки приглашают всех мамочек познакомиться с их командой и, возможно, присоединиться. Либо сразу приходить на тренировки. Пока они проходят по вторникам и четвергам с 19.00 до 20.00 на стадионе ГИЭФПТ (Гатчина, ул. Рощинская, 5). Более подробную информацию вы найдете в группе ВКонтакте https://vk.com/club203351635.

Ирина Хрусталёва

P.S. В ходе подготовки материала гатчинские мамочки успели сразиться в товарищеском матчем с командой из спортивной школы «Ника» из п. Сиверский.

- Счет был разгромный – 12:1, но мы очень благодарны девочкам за возможность учиться у них: опыт и игровая практика – бесценны. Планируем играть с ними раз в месяц, - рассказала Анастасия Крылова.