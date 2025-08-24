Где в Гатчине отключат горячую воду?
МУП «Тепловые сети» г. Гатчина сообщают, что в связи с ремонтными работами на котельной №9 с 08.00 25.08.2025г. до окончания работ 29.08.2025г. будет прекращена подача горячего водоснабжения по следующим адресам:
Рубрики: ЖКХ
г. Гатчина, Красноармейский проспект, д.13, 16, 34;
ул. Григорина, д. 7, 9, 11.
