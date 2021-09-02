Гатчинцы на выставке «Агрорусь»

Гатчинцы на выставке «Агрорусь»

Первая в России агропромышленная выставка-ярмарка «Агрорусь» в нынешнем 2021 году проходит в юбилейный 30-й раз.

Рубрики : Сельское хозяйство     02 Sep 2021

С 1 сентября гатчинские сельхозпредприятия и фермеры радуют посетителей своим товаром.

Завтра на выставке День Ленинградской области.

Программа:

10.00 — межрегиональный форум сельской молодёжи (Павильон Н, зал Н.3.2).

10.00 — форум Палат муниципальных образований Ассоциации «Совет муниципальных образований Ленинградской области» совместно с Общественной палатой Ленинградской области (Павильон G, зал  G 22-24).

10.30 — пленарное заседание «Агропромышленный комплекс — понимая будущее. Вызовы, перспективы, решения» (Павильон Н зал Н2).

11.00 — круглый стол для предприятий АПК Ленинградской области «Перспективы и практика внедрения методов бережливого производства в рамках повышения производительности труда на предприятиях Ленинградской области» (Павильон G, презентационная зона).

11.30 — подписание комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинграоской области инвестиционных соглашений (Павильон G, стенд Ленинградской области).

12.00 — круглый стол «Нефинансовые меры поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства агропромышленного комплекса Ленинградской области» (Павильон G, презентационная зона).

13.00 — церемония подписания инвестиционных соглашений, от правительства Ленинградской области соглашения подписывает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко (Павильон G, стенд Ленинградской области).

13.15 — торжественное открытие Дня Ленинградской области. Планируется участие губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко (сцена на площадке у павильона Н).

Подробности - расскажем


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