Гатчинцы на выставке «Агрорусь»

С 1
сентября гатчинские сельхозпредприятия и фермеры радуют посетителей своим
товаром.
Завтра
на выставке День Ленинградской области.
Программа:
10.00
— межрегиональный форум сельской молодёжи (Павильон Н, зал Н.3.2).
10.00
— форум Палат муниципальных образований Ассоциации «Совет муниципальных
образований Ленинградской области» совместно с Общественной палатой
Ленинградской области (Павильон G, зал G
22-24).
10.30
— пленарное заседание «Агропромышленный комплекс — понимая будущее. Вызовы,
перспективы, решения» (Павильон Н зал Н2).
11.00
— круглый стол для предприятий АПК Ленинградской области «Перспективы и
практика внедрения методов бережливого производства в рамках повышения
производительности труда на предприятиях Ленинградской области» (Павильон G,
презентационная зона).
11.30
— подписание комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
Ленинграоской области инвестиционных соглашений (Павильон G, стенд
Ленинградской области).
12.00
— круглый стол «Нефинансовые меры поддержки экспортно-ориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства агропромышленного комплекса Ленинградской
области» (Павильон G, презентационная зона).
13.00
— церемония подписания инвестиционных соглашений, от правительства
Ленинградской области соглашения подписывает губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко (Павильон G, стенд Ленинградской области).
13.15
— торжественное открытие Дня Ленинградской области. Планируется участие
губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко (сцена на площадке у
павильона Н).
Подробности
- расскажем