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Берегите детей от падения из окон

Летом в Ленобласти уже произошло несколько случаев падения детей из окон многоэтажных домов. Это одна из основных причин детского травматизма и смертности. Дети, будучи по своей природе любознательными, оказавшись рядом с открытым окном, рискуют жизнью и здоровьем.

Рубрики:  Общество

Несколько правил, которые помогут сохранить жизнь вашему ребенку:

  • Не оставляйте окна открытыми, если в доме есть дети. Секунда, на которую вы отвлечётесь, может иметь серьёзные последствия. 
  • Антимоскитные сетки создают у детей иллюзию опоры: дети опираются на них и выпадают вместе с ними. 
  • Установите блокираторы и фиксаторы на окна. Это позволит предотвратить самостоятельное открытие окна ребёнком и ограничит открытие окна до нескольких сантиметров. 
  • Удалите мебель от окон, чтобы дети не могли залезть на подоконник. 
  • Рассмотрите возможность установки оконных решё ток или ограждений.  Обратитесь к специалистам. Они помогут установить защитные конструкции, соответствующие типу ваших окон. 
  • Показывая ребёнку что-то в окне, держите его крепко. Будьте готовы к его резким движениям.

Если у Вас нет возможности прямо сейчас установить фиксирующее и страховое оборудование,просто открутите отвёрткой болты, крепящие рукоятки, и уберите их подальше. Ребёнок не должен доставать до блокиратора