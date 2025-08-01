Берегите детей от падения из окон

Несколько правил, которые помогут сохранить жизнь вашему ребенку:

Не оставляйте окна открытыми, если в доме есть дети. Секунда, на которую вы отвлечётесь, может иметь серьёзные последствия.

Антимоскитные сетки создают у детей иллюзию опоры: дети опираются на них и выпадают вместе с ними.

Установите блокираторы и фиксаторы на окна. Это позволит предотвратить самостоятельное открытие окна ребёнком и ограничит открытие окна до нескольких сантиметров.

Удалите мебель от окон, чтобы дети не могли залезть на подоконник.

Рассмотрите возможность установки оконных решё ток или ограждений. Обратитесь к специалистам. Они помогут установить защитные конструкции, соответствующие типу ваших окон.