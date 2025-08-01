Берегите детей от падения из окон
Летом в Ленобласти уже произошло несколько случаев падения детей из окон многоэтажных домов. Это одна из основных причин детского травматизма и смертности. Дети, будучи по своей природе любознательными, оказавшись рядом с открытым окном, рискуют жизнью и здоровьем.
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Несколько правил, которые помогут сохранить жизнь вашему ребенку:
- Не оставляйте окна открытыми, если в доме есть дети. Секунда, на которую вы отвлечётесь, может иметь серьёзные последствия.
- Антимоскитные сетки создают у детей иллюзию опоры: дети опираются на них и выпадают вместе с ними.
- Установите блокираторы и фиксаторы на окна. Это позволит предотвратить самостоятельное открытие окна ребёнком и ограничит открытие окна до нескольких сантиметров.
- Удалите мебель от окон, чтобы дети не могли залезть на подоконник.
- Рассмотрите возможность установки оконных решё ток или ограждений. Обратитесь к специалистам. Они помогут установить защитные конструкции, соответствующие типу ваших окон.
- Показывая ребёнку что-то в окне, держите его крепко. Будьте готовы к его резким движениям.
Если у Вас нет возможности прямо сейчас установить фиксирующее и страховое оборудование,просто открутите отвёрткой болты, крепящие рукоятки, и уберите их подальше. Ребёнок не должен доставать до блокиратора
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