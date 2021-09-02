Пирамиды XXI века: недолговечные и опасные

Места обитания

Современные финансовые пирамиды не требуют от мошенников больших усилий по их созданию. Через Интернет, социальные сети, видеохостинги, мессенджеры в кратчайшие сроки создается видимость суперуспешного проекта. Массированная рекламная «бомбардировка» с использованием современных социальных медиа позволяет финансовым аферистам обходиться без офисов и личных встреч, стирая при этом любые территориальные ограничения.

Впрочем, некоторые мошенники действуют с особым размахом и не только открывают офисы, но и проводят массовые агитационные встречи со своими будущими «клиентами». Как, например, печально известная «Финико», признаки пирамиды у которой Банк России выявил еще в прошлом году, проинформировал граждан о потенциальной опасности и передал все материалы в правоохранительные органы. Компания имела несколько сайтов, активно рекламировалась в социальных сетях, при этом организаторы проводили и личные встречи с потенциальными «инвесторами». Между тем, компания даже не была зарегистрирована в качестве юридического лица.

А вот потребительское общество «Юнион Финанс», которое Банк России недавно включил в список организаций с признаками нелегальной деятельности, имеет регистрацию в Санкт-Петербурге. Его офисы работают в нескольких городах Северо-Запада, но основная активность ведется все-таки через Интернет.

Основные приметы

Признаки пирамиды в рекламе, мотивирующем ролике или на сайте можно увидеть, что называется, невооруженным взглядом. Потому что именно этим в пирамиды и заманивают.

Во-первых, невероятно высокая доходность от инвестиций, которую обещают пирамидостроители. Конечно, доход в 8% в день (а это почти 3000% годовых!), которым заманивал в свои сети «Финико», выглядит соблазнительно, но чудес не бывает. Насторожить должны и более скромные обещания, если они при этом гораздо выше рыночного уровня.

Во-вторых, гарантия получения дохода. Да, как это ни странно на первый взгляд, слова о гарантированном доходе при инвестициях – это не просто ложь и признак финансовой аферы, а еще и незаконно. Гарантировать уровень дохода могут только банки по депозитам. Все остальное – пустые обещания.

Да и, собственно, сам факт масштабной агрессивной рекламы суперуспешной компании, о которой еще месяц назад никто не слышал, это серьезный повод насторожиться.

Теперь можно копнуть поглубже и окончательно убедиться в том, что за красивыми обещаниями скрывается некрасивая афера.

Если вам предлагают сделать вступительный взнос, а потом привести в организацию друзей и заработать на этом много денег, то перед вами классическая схема финансовой пирамиды. Когда-то на такой схеме успевали заработать первые ряды «клиентов». Сегодня шансов нет ни у кого, кроме организаторов.

Еще один вариант пирамиды – инвестирование в многообещающие проекты. Тут мошенники свою фантазию ничем не ограничивают – главное, чтобы звучало красиво, современно и притягательно. Баснословную прибыль они обещают от инвестирования в высокотехнологичные компании, инновационные разработки, перспективные проекты: от модных сегодня криптовалют до разведения альпака на Аляске. Если кроме красивых слов и ярких рекламных картинок вам ничего не могут предоставить в качестве доказательств реальности проекта, значит, это мошенники.

Меры предосторожности

Отдавая свои деньги пирамидостроителям, вы не просто рискуете их потерять, вы получаете стопроцентную гарантию, что именно это и произойдет. Заработать на пирамиде нельзя, потому что у мошенников только одна цель – выманить как можно больше денег и скрыться. Поэтому, прежде чем доверять компании свои деньги, внимательно изучите всю информацию о ее деятельности: нет ли в ней признаков пирамиды? Даже если ничего не вызывает подозрений, обязательно проверьте компанию в реестрах финансовых организаций, поднадзорных Банку России. Сделать это можно через раздел «Проверить участника финансового рынка» на главной странице сайта регулятора. Там же можно посмотреть «Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке» и, конечно, ни в коем случае не иметь дел с компанией, которую Банк России внес в этот предупредительный список. Но даже если в списке нет той компании, предложение которой вас заинтересовало, нужно все равно убедиться, что у нее нет признаков финансовой пирамиды.

Практическое задание: найдите 4 признака пирамиды

В феврале 2021 года в Интернете был выявлен сайт компании «ВМС КОРП», зарегистрированной в Ломоносовском районе Ленинградской области. Банк России проверил размещенную на сайте информацию и принял решение о блокировании Интернет-ресурса и внесении компании в список организаций с признаками нелегальной деятельности. Попробуйте найти эти признаки (правильные ответы – в конце материала):

На ее сайте размещались предложения инвестировать в различные программы с фиксированной доходностью до 20% годовых. Компания заявляла, что ее инвестиционный портфель состоял из акций быстрорастущих инновационных компаний на мировом рынке и валютного рынка. Лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг Банка России компания не располагала.

Признаки пирамиды: 1. Гарантия дохода от инвестиций. 2. Заявленный доход выше среднерыночного. 3. Инвестиции в «быстрорастущие инновационные компании» и валютный рынок. 4. Нет лицензии Банка России.