Пирамиды XXI века: недолговечные и опасные

Места
обитания
Современные финансовые пирамиды не требуют от
мошенников больших усилий по их созданию. Через Интернет, социальные сети,
видеохостинги, мессенджеры в кратчайшие сроки создается видимость
суперуспешного проекта. Массированная рекламная «бомбардировка» с использованием
современных социальных медиа позволяет финансовым аферистам обходиться без
офисов и личных встреч, стирая при этом любые территориальные ограничения.
Впрочем, некоторые мошенники действуют с особым
размахом и не только открывают офисы, но и проводят массовые агитационные встречи
со своими будущими «клиентами». Как, например, печально известная «Финико»,
признаки пирамиды у которой Банк России выявил еще в прошлом году,
проинформировал граждан о потенциальной опасности и передал все материалы в правоохранительные
органы. Компания имела несколько сайтов, активно рекламировалась в социальных
сетях, при этом организаторы проводили и личные встречи с потенциальными
«инвесторами». Между тем, компания даже не была зарегистрирована в качестве
юридического лица.
А вот потребительское общество «Юнион Финанс», которое
Банк России недавно включил в список организаций с признаками нелегальной
деятельности, имеет регистрацию в Санкт-Петербурге. Его офисы работают в
нескольких городах Северо-Запада, но основная активность ведется все-таки через
Интернет.
Основные
приметы
Признаки пирамиды в рекламе, мотивирующем ролике или
на сайте можно увидеть, что называется, невооруженным взглядом. Потому что
именно этим в пирамиды и заманивают.
Во-первых, невероятно высокая доходность от
инвестиций, которую обещают пирамидостроители. Конечно, доход в 8% в день (а
это почти 3000% годовых!), которым заманивал в свои сети «Финико», выглядит
соблазнительно, но чудес не бывает. Насторожить должны и более скромные
обещания, если они при этом гораздо выше рыночного уровня.
Во-вторых, гарантия получения дохода. Да, как это ни
странно на первый взгляд, слова о гарантированном доходе при инвестициях – это
не просто ложь и признак финансовой аферы, а еще и незаконно. Гарантировать
уровень дохода могут только банки по депозитам. Все остальное – пустые
обещания.
Да и, собственно, сам факт масштабной агрессивной
рекламы суперуспешной компании, о которой еще месяц назад никто не слышал, это серьезный
повод насторожиться.
Теперь можно копнуть поглубже и окончательно убедиться
в том, что за красивыми обещаниями скрывается некрасивая афера.
Если вам предлагают сделать вступительный взнос, а
потом привести в организацию друзей и заработать на этом много денег, то перед
вами классическая схема финансовой пирамиды. Когда-то на такой схеме успевали
заработать первые ряды «клиентов». Сегодня шансов нет ни у кого, кроме
организаторов.
Еще один вариант пирамиды – инвестирование в
многообещающие проекты. Тут мошенники свою фантазию ничем не ограничивают – главное,
чтобы звучало красиво, современно и притягательно. Баснословную прибыль они
обещают от инвестирования в высокотехнологичные компании, инновационные
разработки, перспективные проекты: от модных сегодня криптовалют до разведения
альпака на Аляске. Если кроме красивых слов и ярких рекламных картинок вам
ничего не могут предоставить в качестве доказательств реальности проекта,
значит, это мошенники.
Меры
предосторожности
Отдавая свои деньги
пирамидостроителям, вы не просто рискуете их потерять, вы получаете
стопроцентную гарантию, что именно это и произойдет. Заработать на пирамиде
нельзя, потому что у мошенников только одна цель – выманить как можно больше
денег и скрыться. Поэтому, прежде чем доверять компании свои деньги,
внимательно изучите всю информацию о ее деятельности: нет ли в ней признаков
пирамиды? Даже если ничего не вызывает подозрений, обязательно проверьте
компанию в реестрах финансовых организаций, поднадзорных Банку России. Сделать
это можно через раздел «Проверить участника
финансового рынка» на главной странице сайта регулятора. Там же можно
посмотреть «Список компаний с
выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке» и,
конечно, ни в коем случае не иметь дел с компанией, которую Банк России внес в
этот предупредительный список. Но даже если в списке нет той компании,
предложение которой вас заинтересовало, нужно все равно убедиться, что у нее
нет признаков финансовой пирамиды.
Практическое
задание: найдите 4 признака пирамиды
В феврале 2021 года в Интернете был выявлен сайт компании
«ВМС КОРП», зарегистрированной в Ломоносовском районе Ленинградской области.
Банк России проверил размещенную на сайте информацию и принял решение о
блокировании Интернет-ресурса и внесении компании в список организаций с
признаками нелегальной деятельности. Попробуйте найти эти признаки (правильные
ответы – в конце материала):
На ее сайте размещались предложения инвестировать в
различные программы с фиксированной доходностью до 20% годовых. Компания
заявляла, что ее инвестиционный портфель состоял из акций быстрорастущих
инновационных компаний на мировом рынке и валютного рынка. Лицензией
профессионального участника рынка ценных бумаг Банка России компания не
располагала.
Признаки пирамиды: 1. Гарантия дохода от инвестиций.
2. Заявленный доход выше среднерыночного. 3. Инвестиции в «быстрорастущие
инновационные компании» и валютный рынок. 4. Нет лицензии Банка России.