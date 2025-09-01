Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 2 сентября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 2 сентября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
02.09.2025 с09:30 до 17:30
Вырицкое ТУ:
п. Чаща, ул. Центральная,
д. Кремено,
д. Ракитино.
02.09.2025 с09:00 до17:00
Сяськелевское ТУ:
д. Крокшево,
д. Тепловка.
02.08.2025 с 10:00 до 17:30
Веревское ТУ:
д. Коммолово,
д. Верево.
02.08.2025 с 09:30 до 17:00
Сусанинское ТУ:
п. Семрино, линия 9-я.
04.09.2025 с 09:00 до 18:00
Таицкое ТУ:
д. Малая Ивановка,
д. Тихвинка,
гп. Тайцы Часть (ТП № 5513).
04.09.2025 с 09:00 до 18:00
Веревское ТУ:
д. Новая (Большая Ивановка).
02.09.25 с 09.00 до 15.00
г. Гатчина: ул. Урицкого д.20, 24, 26, 20а, 28.
