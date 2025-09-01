Поиск на сайте
Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 2 сентября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 2 сентября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

02.09.2025 с09:30 до 17:30

Вырицкое ТУ:

п. Чаща, ул. Центральная,     

д. Кремено,

д. Ракитино.

 

02.09.2025 с09:00 до17:00

Сяськелевское ТУ:

д. Крокшево,

д. Тепловка.        

 

02.08.2025 с 10:00 до 17:30

Веревское ТУ:

д. Коммолово,

д. Верево.  

 

02.08.2025 с 09:30 до 17:00

Сусанинское ТУ:

п. Семрино, линия 9-я. 

 

04.09.2025 с 09:00 до 18:00

Таицкое ТУ:

д. Малая Ивановка,

д. Тихвинка,

гп. Тайцы Часть (ТП № 5513).

 

04.09.2025 с 09:00 до 18:00

Веревское ТУ:

д. Новая (Большая Ивановка).

 

02.09.25 с 09.00 до 15.00

г. Гатчина: ул. Урицкого д.20, 24, 26, 20а, 28.  