На форуме «Ладога» создадут проекты, направленные на сохранение традиционных ценностей

С приветственным словом к участникам обратилась уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова: «Форум привлекает неравнодушных молодых людей, для которых значимы нравственные и культурные ценности: семья, дети, любовь к близким, стране и её истории. Это наше наследие, и сегодня как никогда важно его сохранять и передавать из поколения в поколение не только через образование и государственные институты, но и своим личным ежедневным примером».

В 2025 году молодёжный образовательный форум «Ладога» станет пространством, где каждый сможет усовершенствовать навыки, обрести единомышленников и стать частью активного молодёжного сообщества, чтобы вместе внести вклад в развитие страны, сохраняя и укрепляя традиционные духовно-нравственные ценности.

На форуме соберутся молодые преподаватели, студенты педагогических вузов, школьники, медиаспециалисты, поисковики, историки, краеведы, работники культуры, молодые семьи, активисты Движения Первых, представители движения «Волонтёры Победы», участники СВО и другие.

«За четыре дня участники создадут реальные инструменты для заботы о Родине: просветительские семинары, онлайн-квест о Героях Отечества, квест-маршрут "Дневники памяти", медиаматериалы, разоблачающие ложную информацию о специальной военной операции и Великой Отечественной войне и многое другое. Также в этом году на форуме проходит благотворительная акция "С теплом от Ладоги", приуроченная ко Дню знаний. Молодые люди соберут книги для библиотек Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей», — отметил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

Форум «Ладога» – это место, где традиционные ценности становятся основой для личных инициатив молодых авторов. Всего подготовлено шесть образовательных площадок: «Код сообщества» — для тех, кто собирает команду для проектов и авторских решений, «Код Правды» — для тех, кто хочет разоблачать ложную информацию в Интернете и делать смысловой контент, «Код Памяти» — для тех, кто хочет бережно передавать историю и сохранять наследие, «Духовный код» — для тех, кто хочет найти опору в себе, семье и традициях, «Код воспитания» — для тех, кто хочет говорить со школьниками или родителями на одном языке и быть услышанным и «Код Подвига» – для тех, кто хочет говорить об истории на языке, понятном молодёжи.

«Наши ценности — это наследие, смыслы которого нужно понимать, сохранять и передавать следующим поколениям. В семье — через личные истории, во дворе — через совместную деятельность и локальные проекты. Форум выступает площадкой, не просто транслирующей теорию, а предоставляющий доступные и понятные инструменты для проявления заботы о Родине и о себе как о части этого наследия. Программа поможет участникам стать "передатчиками" этого кода через конкретные продукты образовательных площадок», – отметила Председатель комитета по молодёжной политике Ленинградской области и директор форума Марина Григорьева.

В первый день прошла панельная дискуссия «Понять Россию: как постичь истинные смыслы в эпоху фейков?». Участники с экспертами обсудили, почему Запад не понимает Россию, как отличить правду от манипуляций и где искать наш «код» в информационном шуме. Экспертами выступили академический директор образовательного проекта «Управление стратегическими коммуникациями» Президентской Академии Виктория Карпова, телеведущий «Первого канала» Александр Смол, военный эксперт РАНХиГС Александр Степанов и заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

«Универсального совета о том, как защитить себя от фейков и не попасться на манипуляции, нет. У человека должен быть в голове багаж знаний. В частности, об истории. Разбираться в текущих событиях, не зная прошлого, это всё равно что начать смотреть сериал с десятого сезона. Если к вам в руки попадает инфоповод, нужно задать себе вопрос, зачем мне это сказали. Когда вы понимаете, что информация выгодна нашей стране и способствует вашему развитию, это правильно. Если же нет, то это тупиковый путь и информацию можно считать фейком», — рассказал участникам Александр Смол.

В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне — событие, которое навсегда останется в сердцах нашего народа. Неслучайно указом Президента Российской Федерации 2025 год объявлен Годом Защитника Отечества.

На форуме красной нитью проходят темы 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Так, на «Ладоге» участники создадут и проведут исторический квест, который будет посвящён подвигам Героев Отечества, а также разработают медиаматериалы о специальной военной операции, Великой Отечественной войне и других значимых исторических событиях.

Организаторами форума «Ладога» выступают Комитет по молодёжной политике Ленинградской области совместно с губернатором Ленинградской области и Росмолодёжью. Информационными партнёрами выступают VK и «Первый канал», специальные партнёры – компания iQOO и Союз писателей России.