Ленобласть вводит новые правила постановки иностранных граждан на учет

Новые правила вступили в силу с 1 сентября 2025 года – в соответствии с ФЗ от 31 июля 2025 года № 271-ФЗ для иностранных граждан вводятся новые госпошлины за миграционные услуги.



Одно из главных изменений коснулось услуги «Постановка на миграционный учет по месту пребывания». Теперь при подаче документов на данную услугу заявитель должен приложить к пакету документов оригинал чека об оплате госпошлины в размере 500 рублей. Наличие оплаченной госпошлины в пакете документов - обязательное требование МВД для приема уведомлений об убытии в МФЦ и последующей постановке на учет по месту пребывания.



Помимо этого, введены новые госпошлины для таких услуг, как «Пролонгация срока временного пребывания» (1 000 рублей), «Регистрация по месту жительства» (1 000 руб.) и другие – в этих случаях не требуется наличие подтверждения оплаты госпошлины перед подачей документов в МФЦ.