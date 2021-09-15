Киномарафон с Куприным и Жакомино

Уникальный гатчинский
кинопроект рассказывает о фантастических и комических приключениях двух друзей
– писателя Куприна и клоуна Жакомино в 1910-х годах. Сценарии основаны на реальных
историях и мифах, связанных с жизнью и творчеством «всероссийского гатчинского
жителя». Фильм снят в стилистике немого кинематографа начала ХХ века.
Как рассказал Максим
Колесников, проект «Жакомино и Куприн» родился в 2015 году. Первый эпизод
сериала был снят в процессе подготовки к третьему Купринскому фестивалю, когда
автор и организатор фестиваля Константин Иванов обратился к режиссеру с
предложением сделать фильм-реконструкцию в жанре «великого-немого».
Первый эпизод сериала
оказался очень удачной репликой фильмов начала ХХ века. Черно-белый, очень
смешной, с ускоренной до 18 кадров в секунду съемкой, развитием сюжета,
свойственным для кино столетней давности, он пришелся по душе гатчинцам. Сериал
решено было продолжить в следующем году. Так, одна за другой, вышли семь
эпизодов сериала, подарившего нам ожившего Куприна.
«Купринский» кинопроект
объединил множество талантливых гатчинцев. В разных эпизодах сериала принимали
участие как профессиональные артисты, так и актёры-любители. Олег Тиунов, Александр
Маврин, Павел Явдосюк, Светлана Ананьева, Юлия Мартынова, Жанна Корнеева,
Оксана Кузьменко, Сергей Воробьёв, Наталья Воробьёва, Кристина Вебер и многие
другие — всем актерам, задействованным в сериале, удалось не просто передать
дух и стиль ушедшего времени, но и проделать это с огромным удовольствием.
Отметил Максим Колесников
и самоотверженность актеров. Как он рассказал, первая серия снималась в
гатчинском парке в августе, в погоду, которая мало чем отличалась от нынешней
сентябрьской. В этом эпизоде главный герой, клоун Жакомино (в исполнении Олега
Тиунова) купался в прохладном озере, а потом в одном нижнем белье бегал по
парку Сильвия и улице Чкалова.
Оригинальным является и
музыкальное сопровождение сериала. Начиная со второй серии, в роли тапера
выступал талантливый гатчинский музыкант Михаил Огороднов, великолепно
импровизировавший на рояле 1904 года.
В рамках кинопоказа была
представлена седьмая, премьерная серия кинопроекта «Происшествие в
Электро-театре». Как говорит Максим Колесников, этот эпизод - завершающий. По
словам режиссера, впереди — работа над новым кинематографическим проектом. С
другой стороны, во время работы над сериалом каждый его эпизод рассматривался
авторами как последний, и все же на нем все не заканчивалось. Хочется надеяться,
что создатели сериала вернутся к купринской теме и снова продолжат радовать нас
очередными историями из жизни «всероссийского гатчинского жителя».