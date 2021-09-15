Киномарафон с Куприным и Жакомино

Уникальный гатчинский кинопроект рассказывает о фантастических и комических приключениях двух друзей – писателя Куприна и клоуна Жакомино в 1910-х годах. Сценарии основаны на реальных историях и мифах, связанных с жизнью и творчеством «всероссийского гатчинского жителя». Фильм снят в стилистике немого кинематографа начала ХХ века.

Как рассказал Максим Колесников, проект «Жакомино и Куприн» родился в 2015 году. Первый эпизод сериала был снят в процессе подготовки к третьему Купринскому фестивалю, когда автор и организатор фестиваля Константин Иванов обратился к режиссеру с предложением сделать фильм-реконструкцию в жанре «великого-немого».

Первый эпизод сериала оказался очень удачной репликой фильмов начала ХХ века. Черно-белый, очень смешной, с ускоренной до 18 кадров в секунду съемкой, развитием сюжета, свойственным для кино столетней давности, он пришелся по душе гатчинцам. Сериал решено было продолжить в следующем году. Так, одна за другой, вышли семь эпизодов сериала, подарившего нам ожившего Куприна.

«Купринский» кинопроект объединил множество талантливых гатчинцев. В разных эпизодах сериала принимали участие как профессиональные артисты, так и актёры-любители. Олег Тиунов, Александр Маврин, Павел Явдосюк, Светлана Ананьева, Юлия Мартынова, Жанна Корнеева, Оксана Кузьменко, Сергей Воробьёв, Наталья Воробьёва, Кристина Вебер и многие другие — всем актерам, задействованным в сериале, удалось не просто передать дух и стиль ушедшего времени, но и проделать это с огромным удовольствием.

Отметил Максим Колесников и самоотверженность актеров. Как он рассказал, первая серия снималась в гатчинском парке в августе, в погоду, которая мало чем отличалась от нынешней сентябрьской. В этом эпизоде главный герой, клоун Жакомино (в исполнении Олега Тиунова) купался в прохладном озере, а потом в одном нижнем белье бегал по парку Сильвия и улице Чкалова.

Оригинальным является и музыкальное сопровождение сериала. Начиная со второй серии, в роли тапера выступал талантливый гатчинский музыкант Михаил Огороднов, великолепно импровизировавший на рояле 1904 года.

В рамках кинопоказа была представлена седьмая, премьерная серия кинопроекта «Происшествие в Электро-театре». Как говорит Максим Колесников, этот эпизод - завершающий. По словам режиссера, впереди — работа над новым кинематографическим проектом. С другой стороны, во время работы над сериалом каждый его эпизод рассматривался авторами как последний, и все же на нем все не заканчивалось. Хочется надеяться, что создатели сериала вернутся к купринской теме и снова продолжат радовать нас очередными историями из жизни «всероссийского гатчинского жителя».



