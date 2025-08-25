Развитие региона: обсуждаем, предлагаем, действуем

Актив общественников во главе с председателем Общественной палаты Гатчинского округа Ларисой Пункиной приветствовали глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим и руководитель приемной губернатора Ленинградской области в Гатчинском районе Людмила Сенькина.

На повестке дня стояло пять вопросов: развитие региона на ближайшие десять лет, предстоящие выборы, помощь участникам СВО и их семьям, цифровизация и инициативы, требующие решения на региональном и федеральном уровнях.

Уже скоро, 12–14 сентября, в Ленинградской области пройдут выборы губернатора региона. Как и в прошлые выборы, члены Общественной палаты войдут в состав наблюдателей. С докладом о подготовке к выборам выступила заместитель главы администрации Гатчинского округа по местному самоуправлению Ольга Мясникова.

Председатель Общественной палаты Ленинградской области Александр Габитов представил стратегию развития Ленинградской области на предстоящие десять лет, а также призвал гатчинцев активнее проявлять инициативу и включаться в совместную работу на благо жителей всего региона.

С информацией об итогах деятельности рабочей группы по взаимодействию с участниками, ветеранами и волонтерами специальной военной операции Общественной палаты Ленинградской области выступил заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты Ленинградской области Николай Старовойтов. Рабочая группа уже провела встречи во всех муниципальных районах и округах региона. В итоге были определены и проанализированы вопросы, требующие решения, в том числе на законодательном уровне.

Отдельно рассматривался вопрос цифровизации во всех сферах нашей жизни. О новых технических возможностях и в целом о работе Северо-Западного Банка головного отделения по Ленинградской области рассказала начальник управления прямых продаж ПАО Сбербанк Лидия Прусаченкова. Участники заседания активно включились в обсуждение и задали вопросы докладчику. В частности, о безопасности и удобстве новых сервисов и об использовании карты-пропуска для школьников.

Далее члены палаты и участники рабочих групп выступили с предложениями. В основном инициативы касались социальной сферы и экологии.

Начальник отдела по оказанию бесплатной юридической помощи «Государственного юридического бюро Ленинградской области» Павел Пучков представил перечень рекомендаций, выработанных рабочей группой по взаимодействию с участниками, ветеранами и волонтерами СВО.

Заместитель председателя Общественной палаты Гатчинского округа Елена Вахрина предложила рассмотреть возможность для всех школьников региона сделать круглогодичным льготный проезд на пригородных электричках, также внести изменения в конкурсную систему закупки детского питания в бюджетных школах, детских лагерях и детских садах.

Член Общественной палаты Гатчинского округа, экоактивист Инга Тюкавина выступила с аргументированными предложениями по обращению с автомобильными покрышками.

Подводя итоги работы, председатель Общественной палаты Ленинградской области Александр Габитов вручил Почетные дипломы «за добросовестный труд и развитие институтов гражданского общества в Ленинградской области» членам Общественной палаты Гатчинского округа: Елене Вахриной, Жанне Гриненко, Ангелине Высоцкой, Татьяне Можаевой, Надежде Дудоровой, Ринату Абдулину.

Андрей Соколов