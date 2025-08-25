Поиск на сайте
Кто останется без света 26 августа в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 26 августа 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

26.08.2025 с 09:00 до 17:00 

Сусанинское ТУ:

п. Сусанино (6 линия)

 

26.08.2025 с 09:30 до 18:00 

Кобринское ТУ:

п. Высокоключевой, 

 

26.08.2025 с 09:30 до 18:00 

Большеколпанское ТУ:

с. Никольское.

 

26.08.25 с 09.30 до 17.30

Вырицкое ТУ:

д. Озерешно

п. Новинка

 