Кто останется без света 26 августа в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 26 августа 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
26.08.2025 с 09:00 до 17:00
Сусанинское ТУ:
п. Сусанино (6 линия)
26.08.2025 с 09:30 до 18:00
Кобринское ТУ:
п. Высокоключевой,
26.08.2025 с 09:30 до 18:00
Большеколпанское ТУ:
с. Никольское.
26.08.25 с 09.30 до 17.30
Вырицкое ТУ:
д. Озерешно
п. Новинка
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.