Сяськелево: скверы, дороги и старинная усадьба

В ходе рабочей поездки 21 августа на Сяськелевскую территорию глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим побывала в Жабино, в Старых Низковицах, в Сяськелево, в Тойворово и Вохоново.

«Что бросается в глаза? Практически в каждом населенном пункте реализованы конкретные мероприятия по благоустройству и ремонту улично-дорожной сети. Это радует», – заметила Людмила Николаевна.

В деревне Вохоново ведется ремонт проезжей части на Зеленой и Парковой улицах. Подрядчик опытный, и есть уверенность, что дороги будут заасфальтированы в срок. В Тойворово сделан качественный ремонт дворовой территории дома № 2/42. А вот шоссе Сяськелево – Тойворово – Акколово – Муттолово требует капитального ремонта. Кстати, за 2024–2025 год от жителей Сяськелевской земли больше всего поступило обращений как раз по состоянию дорог.

Сотрудники администрации побывали в Пламенской школе, где в 2024 году открылась «Точка роста». В этом году был сделан ремонт кровли, канализации и трубопровода холодного водоснабжения, тамбура. На будущий год запланирован капремонт стадиона.

В Сяськелево прошли по Тополиной аллее, благоустроенной в прошлом году по программе «Формирование комфортной городской среды», осмотрели общественную территорию возле домов № 1–9, которая обустраивается в рамках реализации отраслевого проекта «Благоустройство сельских территорий». Работы должны быть завершены к середине октября, и у жителей всех возрастов появится своя благоустроенная территория для полноценного отдыха и досуга.

Отдельным пунктом рабочей программы стало посещение участка, где расположена усадьба П.А. Румянцева-Задунайского в Жабино. Это старинная русская мыза XVIII–XIX веков, которая сейчас находится практически в руинированном состоянии, но есть надежда ее возродить – при поддержке областного комитета по сохранению культурного наследия. У мызы – длинная история. В разное время она принадлежала полководцу П.А. Румянцеву-Задунайскому и его потомкам, а также дворянским родам Рагузинским, фон дер Ропп, Пейкерам и Мекленбург-Стрелицким. Если бы удалось восстановить старинный дом, усадьба стала бы настоящей жемчужиной Сяськелевской земли.

Завершился осмотр территории в Сяськелево, где за домом № 14 полным ходом идут работы по созданию площадки «Мой друг». Пространство создано с любовью к нашим верным спутникам – собакам. Территория будет огорожена, сердцем сквера станет специальная площадка для игр и дрессировки. Предусмотрены устройства насыпных холмов, тренажеры и игровые элементы, на входе – навесы от дождя, урны. Создатели проекта учли пожелания жителей и сохранили основные дорожки, существовавшие здесь ранее. В южной части площадки пешеходная дорожка плавно переходит в зону отдыха с городскими качелями и подсветкой. Вдоль главного променада расставлены скамейки. Работы должны завершиться к сентябрю, и у местных жителей появится новый благоустроенный сквер, в том числе для братьев наших меньших и их хозяев.