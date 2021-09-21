Детский кинофестиваль «Литература и кино»: магия «Волшебной хлопушки»!

Гарри Поттер и Белый кролик, мудрая Совунья и очаровательная Свинка Пеппа — со встречи с этими сказочными персонажами начался восьмой по счету гатчинский детский кинофорум.

Почетными гостями фестиваля, первыми вступившими на его красную дорожку, были, конечно же, дети. И они же стали его полноправными участниками — ведь именно из-за них и был затеян весь этот веселый кинематографический и литературный переполох!

Среди участников фестиваля — ребята не только из разных концов России, но и из-за рубежа: из Франции (Страсбург), Египта (Хургада), Беларуси (Минск и Гомель). Правда, юные иностранцы не смогли приехать в Гатчину по понятным причинам. Но мы все равно с ними познакомимся — по их кинопроизведениям, вошедшим в конкурсную программу фестиваля.

И, конечно, же в эти три фестивальных дня в киноцентре «Победа» ожидается много юных зрителей — школьников из Гатчины, Санкт-Петербурга, других городов и районов Ленинградской области.

Игры «Волшебной хлопушки»

Первый день фестиваля «Литература и кино» - детям» начался со... съемок. Да-да, каждый ребенок, переступивший порог киноцентра «Победа» в этот день, автоматически становился киноактером. По задумке организаторов детского фестиваля, одной из его «изюминок» стали съемки киноленты «Волшебная хлопушка», в которых принимали участие абсолютно все.

А чтобы было еще веселей, режиссер и оператор этого необычного фильма проводили съемки в виде игры, похожей на детскую забаву «Замри-отомри!» Замирать надо было по команде режиссера, а «отмирать» после слов «Стоп! Снято!»

Первый эпизод фильма «Волшебная хлопушка» проходил в фойе кинотеатра. Вот режиссер вступил в игру, оператор поднял свою камеру. Под пристальным взглядом волшебного киноглаза замерли дети, замерли взрослые...

А потом, как по волшебству, после слов «Стоп! Снято!», все напряжение как рукой сняло: шум, гам, улыбки, радостный смех — да, именно так и должен начинаться детский кинофестиваль!

Кстати, посмотреть готовый фильм «Волшебная хлопушка», в котором каждый может увидеть себя и своих друзей, можно будет уже в среду, 22 сентября, на торжественной церемонии закрытия детского фестиваля.

Напутствия юным талантам

На торжественной церемонии открытия VIII Международного кинофестиваля «Литература и кино» - детям» звучало много добрых напутственных слов - юных кинематографистов, литераторов и гостей фестиваля приветствовали его организаторы и члены детского жюри.

- Дерзайте! Это благородное дело — реализовать себя в двух великих видах искусства — в литературе и кино, - уверенно заявил директор фонда «Литература и кино», режиссёр Руслан Тихомиров. - Мы очень надеемся, что из ваших рядов выйдут настоящие мастера, которые прославят наше отечественное искусство во всем мире. Мы очень в вас верим, и чем можем, будем помогать юным талантам реализовать себя.

- Я надеюсь, что вы любите читать: именно через литературу, через слово можно узнать очень многое о человеке и о мире, в котором мы живем, - так обратился к ребятам президент кинофестиваля «Литература и кино», актёр театра и кино Владимир Литвинов. - Любите книгу, дружите, учитесь, развивайтесь и творите!

Также юных гостей фестиваля от имени руководства Гатчинского района приветствовал председатель комитета по культуре и туризму Гатчинского района Сергей Никитин.

А особенную праздничную атмосферу детского кинофорума помогли создать юные таланты из вокально-инструментальной студии «Фортиссимо» и ансамбля бального танца «Партита».

А что жюри?

А жюри практически в полном своем составе уверено, что среди юных конкурсантов присутствуют их будущие коллеги сразу по двум видам искусства — кинематографу и литературе.

И действительно, как считает директор детского кинофестиваля Власта Арно, этот кинофорум можно без натяжки рассматривать как трамплин для многих детей, которые собираются поступать в творческие вузы и связать свою жизнь с кинематографом. Не случайно среди членов детского жюри — сразу два представителя Санкт-Петербургского государственного университета кино и театра (СПбГУКиТ).

Член Союза кинематографистов России, доцент СПбГУКиТ Павел Данилов высказался вполне определенно:

- Дорогие коллеги, вы сделали первый шаг в кино, не останавливайтесь на этом. Вы все уже победители! Я надеюсь, что из этого вырастет нечто большее, и мы с вами обязательно встретимся — сначала как с абитуриентами, а потом как со студентами, выпускниками и коллегами.

- Любите кино, снимайте кино и никогда не бросайте это! - коротко, но вдохновенно выразилась председатель детского жюри, член Союза кинематографистов России, доцент СПбГУКиТ Надежда Сабельникова.

- Ребята, те, кто работает с камерой, даже если это камера вашего мобильного телефона, - у вас есть замечательная возможность с ее помощью выразить и передать ваши мысли и эмоции зрителю, - отметил режиссер киножурнала «Ералаш» Владимир Панжев. - Делайте этот мир лучше — у вас есть все для этого!

- Кино — это сразу много всего, - уверен писатель и сценарист, один из создателей мультсериала «Смешарики», Игорь Шевчук. - В нем участвуют представители практически всех творческих профессий — и киношники, и музыканты, и композиторы, и литераторы. Кино — это творчество!

А еще один представитель литературного жюри, член Союза писателей СПб Павел Алексеев пожелал ребятам учить и знать русский язык, прочитав со сцены небольшой юмористический рассказ на эту тему.

Торжественная часть первого фестивального дня завершилась показом фильма об истории отечественного кинематографа.