Детский кинофестиваль «Литература и кино»: магия «Волшебной хлопушки»!

Гарри
Поттер и Белый кролик, мудрая Совунья и очаровательная Свинка Пеппа — со
встречи с этими сказочными персонажами начался восьмой по счету гатчинский
детский кинофорум.
Почетными
гостями фестиваля, первыми вступившими на его красную дорожку, были, конечно
же, дети. И они же стали его полноправными участниками — ведь именно из-за них
и был затеян весь этот веселый кинематографический и литературный переполох!
Среди
участников фестиваля — ребята не только из разных концов России, но и из-за рубежа:
из Франции (Страсбург), Египта (Хургада), Беларуси (Минск и Гомель). Правда,
юные иностранцы не смогли приехать в Гатчину по понятным причинам. Но мы все
равно с ними познакомимся — по их кинопроизведениям, вошедшим в конкурсную
программу фестиваля.
И,
конечно, же в эти три фестивальных дня в киноцентре «Победа» ожидается много
юных зрителей — школьников из Гатчины, Санкт-Петербурга, других городов и
районов Ленинградской области.
Игры
«Волшебной хлопушки»
Первый
день фестиваля «Литература и кино» - детям» начался со... съемок. Да-да, каждый
ребенок, переступивший порог киноцентра «Победа» в этот день, автоматически
становился киноактером. По задумке организаторов детского фестиваля, одной из
его «изюминок» стали съемки киноленты «Волшебная хлопушка», в которых принимали
участие абсолютно все.
А
чтобы было еще веселей, режиссер и оператор этого необычного фильма проводили
съемки в виде игры, похожей на детскую забаву «Замри-отомри!» Замирать надо
было по команде режиссера, а «отмирать» после слов «Стоп! Снято!»
Первый
эпизод фильма «Волшебная хлопушка» проходил в фойе кинотеатра. Вот режиссер
вступил в игру, оператор поднял свою камеру. Под пристальным взглядом
волшебного киноглаза замерли дети, замерли взрослые...
А
потом, как по волшебству, после слов «Стоп! Снято!», все напряжение как рукой
сняло: шум, гам, улыбки, радостный смех — да, именно так и должен начинаться
детский кинофестиваль!
Кстати,
посмотреть готовый фильм «Волшебная хлопушка», в котором каждый может увидеть
себя и своих друзей, можно будет уже в среду, 22 сентября, на торжественной
церемонии закрытия детского фестиваля.
Напутствия
юным талантам
На
торжественной церемонии открытия VIII Международного кинофестиваля «Литература
и кино» - детям» звучало много добрых напутственных слов - юных
кинематографистов, литераторов и гостей фестиваля приветствовали его
организаторы и члены детского жюри.
-
Дерзайте! Это благородное дело — реализовать себя в двух великих видах
искусства — в литературе и кино, - уверенно заявил директор фонда «Литература и
кино», режиссёр Руслан Тихомиров. - Мы очень надеемся, что из ваших рядов
выйдут настоящие мастера, которые прославят наше отечественное искусство во
всем мире. Мы очень в вас верим, и чем можем, будем помогать юным талантам
реализовать себя.
-
Я надеюсь, что вы любите читать: именно через литературу, через слово можно
узнать очень многое о человеке и о мире, в котором мы живем, - так обратился к
ребятам президент кинофестиваля «Литература и кино», актёр театра и кино
Владимир Литвинов. - Любите книгу, дружите, учитесь, развивайтесь и творите!
Также
юных гостей фестиваля от имени руководства Гатчинского района приветствовал
председатель комитета по культуре и туризму Гатчинского района Сергей Никитин.
А
особенную праздничную атмосферу детского кинофорума помогли создать юные
таланты из вокально-инструментальной студии «Фортиссимо» и ансамбля бального
танца «Партита».
А
что жюри?
А
жюри практически в полном своем составе уверено, что среди юных конкурсантов
присутствуют их будущие коллеги сразу по двум видам искусства — кинематографу и
литературе.
И
действительно, как считает директор детского кинофестиваля Власта Арно, этот
кинофорум можно без натяжки рассматривать как трамплин для многих детей,
которые собираются поступать в творческие вузы и связать свою жизнь с
кинематографом. Не случайно среди членов детского жюри — сразу два
представителя Санкт-Петербургского государственного университета кино и театра
(СПбГУКиТ).
Член
Союза кинематографистов России, доцент СПбГУКиТ Павел Данилов высказался вполне
определенно:
-
Дорогие коллеги, вы сделали первый шаг в кино, не останавливайтесь на этом. Вы
все уже победители! Я надеюсь, что из этого вырастет нечто большее, и мы с вами
обязательно встретимся — сначала как с абитуриентами, а потом как со
студентами, выпускниками и коллегами.
-
Любите кино, снимайте кино и никогда не бросайте это! - коротко, но вдохновенно
выразилась председатель детского жюри, член Союза кинематографистов России,
доцент СПбГУКиТ Надежда Сабельникова.
-
Ребята, те, кто работает с камерой, даже если это камера вашего мобильного
телефона, - у вас есть замечательная возможность с ее помощью выразить и
передать ваши мысли и эмоции зрителю, - отметил режиссер киножурнала «Ералаш»
Владимир Панжев. - Делайте этот мир лучше — у вас есть все для этого!
-
Кино — это сразу много всего, - уверен писатель и сценарист, один из создателей
мультсериала «Смешарики», Игорь Шевчук. - В нем участвуют представители
практически всех творческих профессий — и киношники, и музыканты, и
композиторы, и литераторы. Кино — это творчество!
А
еще один представитель литературного жюри, член Союза писателей СПб Павел
Алексеев пожелал ребятам учить и знать русский язык, прочитав со сцены
небольшой юмористический рассказ на эту тему.
Торжественная
часть первого фестивального дня завершилась показом фильма об истории отечественного
кинематографа.