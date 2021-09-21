Фестиваль «Литература и кино» выходит на старт!

Очередной кинофестиваль «Литература и кино» пройдет в Гатчине с 24 сентября по 2 октября. В пресс-конференции, посвященной кинофестивалю, приняли участие глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, директор кинофестиваля «Литература и кино», режиссер-постановщик Руслан Тихомиров, директор детского кинофестиваля «Литература и кино» Власта Арно, член жюри кинофестиваля «Литература и кино», кинорежиссёр, сценарист, заслуженный деятель искусств России Виктор Бутурлин, председатель читательского жюри кинофестиваля «Литература и кино», поэт, критик, переводчик Роман Круглов.

Ценим прошлое, верим в будущее

Первой участников пресс-конференции приветствовала Людмила Нещадим.

- Гатчинский кинофестиваль уникальный и единственный в своем роде, поскольку в центре его внимания — исключительно экранизации литературных произведений, - отметила Людмила Нещадим. - Это один из старейших кинофестивалей в России, и мы сделаем все возможное, чтобы он жил и развивался, наполняясь при этом новыми идеями, мыслями, взглядами и подходами. Девиз, с которым живет Гатчинский район, - «Ценим прошлое, верим в будущее». И для нас очень важно сохранить все те лучшие традиции кинофестиваля, которые закладывались еще при его рождении.

- Это фестиваль с огромной историей, с потрясающим накопленным материалом, багажом знаний и традиций, которые нельзя растерять, - поддержал главу районной администрации директор фестиваля Руслан Тихомиров. - И это первая задача, которая стояла перед организаторами фестиваля. С другой стороны, важно развивать фестиваль, расширять его возможности, создавать новые подходы, которые помогут вывести его на новый уровень.

Новшества фестиваля «Литература и кино»

В этом году большой гатчинский кинофорум будет отличаться от предыдущих, причем сразу в нескольких аспектах. Во-первых, он получил статус международного.

- Международный отклик оказался очень живой, – рассказал Руслан Тихомиров. - Дирекция фестиваля заключила официальные соглашения не только с различными кинофестивалями, но и с консульствами и международными организациями, которые сегодня поставляют нам фильмы и привозят к нам гостей.

- Мы видим кинофестиваль не только как разовое событие — собрались, посмотрели, наградили какие-то фильмы и на целый год забыли об этом, - подчеркнул директор фестиваля. - Мы пролонгируем кинофорум, разделив его на три части.

Первый этап — подготовительный, когда мы собираем работы, проводим встречи, различные культурные мероприятия в рамках кинофестиваля. Вторая часть — собственно сам фестиваль с его конкурсной программой. И самое главное - «Эхо фестиваля», которое позволит нести наш опыт и фестивальные работы в различные регионы России. Первыми на наше предложение о сотрудничестве откликнулась Республика Крым. В частности, после завершения гатчинского кинофестиваля планируется провести промежуточный кинофорум в городе Алушта.

Еще один аспект, который отметил Руслан Тихомиров — особое внимание организаторов фестиваля к молодым режиссерам.

- Эти ребята хотят войти в киноиндустрию, –подчеркнул он. - Они ищут свои пути, и не всегда им это удается. И кинофестиваль становится для них не просто местом, где можно показать свою работу. Мы стремимся сделать его площадкой, где они, возможно, будут находить свои пути развития.

Программа и гости кинофестиваля

Открытие XXVII Кинофестиваля «Литература и кино» начнется с торжественного прохода по «красной дорожке» почетных гостей фестиваля. Среди них - известные режиссеры, актёры и писатели Алла Сурикова, Рустам Сагдуллаев, Сергей Рост, Александр Покровский, Андрей Константинов, Андрей Эшпай, Борис Караджев, Олеся Судзиловская.

На церемонии открытия традиционно будет вручена премия губернатора Ленинградской области за особый вклад в российский кинематограф.

Фильмом-открытием XXVII Кинофестиваля «Литература и кино» станет художественная лента «Архипелаг» Алексея Тельнова.

В конкурсную программу войдут 24 полнометражных фильма и 21 короткометражная лента. В этом году на «взрослом» кинофестивале будут работать два жюри — жюри большого кино и жюри короткого метра.

Помимо конкурсных работ, в программу кинопоказов войдут фильмы по произведениям Достоевского к 200-летию писателя, ленты Андрея Эшпая и картины из Норвегии. Ретроспективные программы будут показаны на еще одной площадке кинофестиваля — в большом зале городского Дома культуры.

Неотъемлемая часть кинофестиваля - творческие вечера с артистами. В этом году гостей ждёт общение с режиссёром Аллой Суриковой, актрисой Ириной Безруковой, актёрами Рустамом Сагдуллаевым и Сергеем Ростом.

Также в 2021 году расширен пул литераторов, принимающих участие в кинофестивале. Речь идет и о творческих вечерах, и о дискуссионных площадках, где писатели будут делиться своим опытом, связанным с кинематографом. Среди приглашенных писателей — Михаил Грушевский, Андрей Кивинов, Павел Крусанов, Николай Прокудин, Александр Секацкий, Алексей Шевченко и другие.

Лицами XXVII кинофестиваля станут Ирина Безрукова, которая будет вести церемонию открытия, и Олеся Судзиловская - ведущая церемонии закрытия.

Финальная церемония фестиваля состоится 2 октября. На большой сцене кинотеатра «Победа» будут вручены традиционные премии кинофестиваля «Литература и кино» и новая журналистская награда. Завершится кинопраздник, как обычно, показом фильма, который получит Гран-при нынешнего фестиваля. Также 2 октября будет вручен главный приз фестиваля - «Гранатовый браслет».



