Фестиваль «Литература и кино» выходит на старт!

Очередной
кинофестиваль «Литература и кино» пройдет в Гатчине с 24 сентября по 2 октября.
В пресс-конференции, посвященной
кинофестивалю, приняли участие глава администрации Гатчинского района Людмила
Нещадим, директор кинофестиваля «Литература и кино», режиссер-постановщик Руслан
Тихомиров, директор детского кинофестиваля «Литература и кино» Власта Арно,
член жюри кинофестиваля «Литература и кино», кинорежиссёр, сценарист,
заслуженный деятель искусств России Виктор Бутурлин, председатель читательского
жюри кинофестиваля «Литература и кино», поэт, критик, переводчик Роман Круглов.
Ценим
прошлое, верим в будущее
Первой
участников пресс-конференции приветствовала Людмила Нещадим.
-
Гатчинский кинофестиваль уникальный и единственный в своем роде, поскольку в
центре его внимания — исключительно экранизации литературных произведений, -
отметила Людмила Нещадим. - Это один из старейших кинофестивалей в России, и мы
сделаем все возможное, чтобы он жил и развивался, наполняясь при этом новыми
идеями, мыслями, взглядами и подходами. Девиз, с которым живет Гатчинский район,
- «Ценим прошлое, верим в будущее». И для нас очень важно сохранить все те
лучшие традиции кинофестиваля, которые закладывались еще при его рождении.
-
Это фестиваль с огромной историей, с потрясающим накопленным материалом,
багажом знаний и традиций, которые нельзя растерять, - поддержал главу районной
администрации директор фестиваля Руслан Тихомиров. - И это первая задача,
которая стояла перед организаторами фестиваля. С другой стороны, важно
развивать фестиваль, расширять его возможности, создавать новые подходы,
которые помогут вывести его на новый уровень.
Новшества
фестиваля «Литература и кино»
В
этом году большой гатчинский кинофорум будет отличаться от предыдущих, причем
сразу в нескольких аспектах. Во-первых, он получил статус международного.
-
Международный отклик оказался очень живой, – рассказал Руслан Тихомиров. -
Дирекция фестиваля заключила официальные соглашения не только с различными
кинофестивалями, но и с консульствами и международными организациями, которые
сегодня поставляют нам фильмы и привозят к нам гостей.
-
Мы видим кинофестиваль не только как разовое событие — собрались, посмотрели,
наградили какие-то фильмы и на целый год забыли об этом, - подчеркнул директор
фестиваля. - Мы пролонгируем кинофорум, разделив его на три части.
Первый
этап — подготовительный, когда мы собираем работы, проводим встречи, различные
культурные мероприятия в рамках кинофестиваля. Вторая часть — собственно сам
фестиваль с его конкурсной программой. И самое главное - «Эхо фестиваля»,
которое позволит нести наш опыт и фестивальные работы в различные регионы
России. Первыми на наше предложение о сотрудничестве откликнулась Республика
Крым. В частности, после завершения гатчинского кинофестиваля планируется
провести промежуточный кинофорум в городе Алушта.
Еще
один аспект, который отметил Руслан Тихомиров — особое внимание организаторов
фестиваля к молодым режиссерам.
-
Эти ребята хотят войти в киноиндустрию, –подчеркнул он. - Они ищут свои пути, и
не всегда им это удается. И кинофестиваль становится для них не просто местом,
где можно показать свою работу. Мы стремимся сделать его площадкой, где они,
возможно, будут находить свои пути развития.
Программа
и гости кинофестиваля
Открытие
XXVII Кинофестиваля «Литература и кино» начнется с
торжественного прохода по «красной дорожке» почетных гостей фестиваля. Среди
них - известные режиссеры, актёры и писатели Алла Сурикова, Рустам Сагдуллаев,
Сергей Рост, Александр Покровский, Андрей Константинов, Андрей Эшпай, Борис
Караджев, Олеся Судзиловская.
На
церемонии открытия традиционно будет вручена премия губернатора Ленинградской
области за особый вклад в российский кинематограф.
Фильмом-открытием
XXVII Кинофестиваля «Литература и кино» станет
художественная лента «Архипелаг» Алексея Тельнова.
В
конкурсную программу войдут 24 полнометражных фильма и 21 короткометражная
лента. В этом году на «взрослом» кинофестивале будут работать два жюри — жюри
большого кино и жюри короткого метра.
Помимо
конкурсных работ, в программу кинопоказов войдут фильмы по произведениям
Достоевского к 200-летию писателя, ленты Андрея Эшпая и картины из Норвегии.
Ретроспективные программы будут показаны на еще одной площадке кинофестиваля —
в большом зале городского Дома культуры.
Неотъемлемая
часть кинофестиваля - творческие вечера с артистами. В этом году гостей ждёт
общение с режиссёром Аллой Суриковой, актрисой Ириной Безруковой, актёрами
Рустамом Сагдуллаевым и Сергеем Ростом.
Также
в 2021 году расширен пул литераторов, принимающих участие в кинофестивале. Речь идет и о творческих вечерах, и о дискуссионных
площадках, где писатели будут делиться своим опытом, связанным с
кинематографом. Среди приглашенных писателей — Михаил Грушевский, Андрей
Кивинов, Павел Крусанов, Николай Прокудин, Александр Секацкий, Алексей Шевченко
и другие.
Лицами
XXVII кинофестиваля станут Ирина Безрукова, которая будет
вести церемонию открытия, и Олеся Судзиловская - ведущая церемонии закрытия.
Финальная
церемония фестиваля состоится 2 октября. На большой сцене кинотеатра «Победа»
будут вручены традиционные премии кинофестиваля «Литература и кино» и новая
журналистская награда. Завершится кинопраздник, как обычно, показом фильма,
который получит Гран-при нынешнего фестиваля. Также 2 октября будет вручен
главный приз фестиваля - «Гранатовый браслет».