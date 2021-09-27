Догазификация продолжается

На региональном штабе
Ленинградской области по газификации обсудили догазификацию жилых домов.
По итоговым подсчетам
районных администраций, в уже газифицированных населенных пунктах региона можно
подключить к голубому топливу порядка 85 тысяч жилых домов — плюсом к этому
числу пойдут садоводства. До границ
земельных участков, где расположены жилые дома,
газопровод проложат бесплатно. А по садоводствам, расположенным в
границах населенных пунктов, трубопроводы проведут до границ СНТ.
«Сейчас термин «газификация»
разделен на два направления. Первое ―
плановая газификация Ленинградской области. По этой программе к 2025
году природный газ придет в 412 населенных пунктов, будут газифицированы около
54 тысяч потребителей. Второе направление — догазификация, то есть подключение
к газопроводам жилых домов в уже газифицированных городах, деревнях и поселках.
Подать заявку — легко и удобно», ― подчеркнул заместитель председателя
правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому
комплексу Сергей Харлашкин.
Большую часть жители
оставляют в единых центрах предоставления услуг АО «Газпром газораспределение
Ленинградская область», около трети — онлайн: на портале gazprom-lenobl.ru и на
сайте единого оператора газификации России connectgas.ru Ленинградцы подали уже
более 3000 заявок на подведение газа к своим участкам.
Отметим, жители
Ленинградской области могут не только оформить заявку на догазификацию, но и
получить субсидию на покупку газового котла или плиты, а также проведение
коммуникаций по своему участку. Собственники частных домов в нашем регионе,
зарегистрированные в них больше года, с 2022 года смогут получить до 180 тысяч
рублей на газификацию своего частного дома. Для льготников сумма будет выше —
200-300 тысяч рублей. Сейчас субсидия составляет 145-300 тыс. руб. для разных
категорий граждан.