Догазификация продолжается

На региональном штабе Ленинградской области по газификации обсудили догазификацию жилых домов.

По итоговым подсчетам районных администраций, в уже газифицированных населенных пунктах региона можно подключить к голубому топливу порядка 85 тысяч жилых домов — плюсом к этому числу пойдут садоводства. До границ земельных участков, где расположены жилые дома, газопровод проложат бесплатно. А по садоводствам, расположенным в границах населенных пунктов, трубопроводы проведут до границ СНТ.

«Сейчас термин «газификация» разделен на два направления. Первое ― плановая газификация Ленинградской области. По этой программе к 2025 году природный газ придет в 412 населенных пунктов, будут газифицированы около 54 тысяч потребителей. Второе направление — догазификация, то есть подключение к газопроводам жилых домов в уже газифицированных городах, деревнях и поселках. Подать заявку — легко и удобно», ― подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.

Большую часть жители оставляют в единых центрах предоставления услуг АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», около трети — онлайн: на портале gazprom-lenobl.ru и на сайте единого оператора газификации России connectgas.ru Ленинградцы подали уже более 3000 заявок на подведение газа к своим участкам.

Отметим, жители Ленинградской области могут не только оформить заявку на догазификацию, но и получить субсидию на покупку газового котла или плиты, а также проведение коммуникаций по своему участку. Собственники частных домов в нашем регионе, зарегистрированные в них больше года, с 2022 года смогут получить до 180 тысяч рублей на газификацию своего частного дома. Для льготников сумма будет выше — 200-300 тысяч рублей. Сейчас субсидия составляет 145-300 тыс. руб. для разных категорий граждан.

Информацию по догазификации 466 населенных пунктов можно посмотреть на официальном сайте комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области: https://power.lenobl.ru/ru/dogazifikaciya/



