«От романа до экрана»: трудности перевода

Участие
в беседе приняли директор фестиваля «Литература и кино» Руслан Тихомиров,
философ и писатель, член редколлегии журнала «Сеанс» Александр Секацкий,
писатель-маринист Александр Покровский, кинорежиссер, участник фестиваля
«Литература и кино» Арч Шермазанян, писатель Евгений Лукин, актер и режиссер
Рустам Сагдуллаев. В роли модератора круглого стола выступил писатель и
сценарист Роман Круглов.
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Сегодня, когда мы основываем свои киноработы на литературных произведениях, мы
часто слышим от зрителя, что мы не то выбрали или не так экранизировали
произведение, - отметил Руслан Тихомиров. - Почему так происходит? Что такое
экранизация? Как подойти к литературному произведению, чтобы с помощью
киноязыка передать главные мысли писателя? Насколько нравится автору
интерпретация его произведения кинематографистами?
Своими
размышлениями о взаимосвязи и коренных различиях этих двух видов искусства —
литературы и кино - поделился известный философ, писатель, член редколлегии
журнала «Сеанс» Александр Секацкий:
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В литературе каждый объект сопровождается облаком версий — так называемым
статистическим шлейфом нашего воображения. Мы как бы оказываемся в мире, где
возможно множество разных вариантов. Кинематограф осуществляет жесткую выборку,
решающий отбор, не дающий права на вариации. Получается парадоксальная вещь:
вместо ожидаемой объемности происходит катастрофическое отпадение измерений.
То, что было дано нам через магию порядка слов, исчезает, становясь формой
достаточно жесткого принуждения и нажима. И мы вынуждены подчиняться заданному
видеоряду. Магия порядка слов в литературе и магия визуального ряда в кино —
два совершенно разных явления. В настоящее время, благодаря всевозможным
гаджетам, мы живем в мире так называемой «сорной визуальности», и бесчисленные
видеосюжеты и видеокартинки уже не вызывают никаких чувств.
Выход
из такой катастрофической, по его мнению, ситуации Александр Секацкий
предлагает искать в искусстве отбора, в так называемом конспектировании мира,
записывании его средствами альтернативной материи — литературой или кино.
Единственный способ создать настоящее произведение искусства — уловить дух
времени. Если это удается, мы сталкиваемся с шедевром.
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Экранизация — это своего рода перевод с языка литературы на язык кино, и как
перевод — это искусство потерь, - отмечает Роман Круглов. - Перед
кинохудожником стоит вопрос, чем бы пожертвовать для того, чтобы выявить
главное. Но это, скорее, вопрос о возможности или невозможности перевода
вообще.
Прозаик-маринист
Александр Покровский, книга которого легла в основу фильма о гибели подводной
лодки «72 метра», говорит о вещах более земных. По его словах, кино использует
литературу, часто ничего не оставляя от замысла или языка автора.
В
защиту кинорежиссеров выступил писатель Евгений Лукин. Он сравнил работу
режиссера над экранизацией «вышивкой по канве», отметив, что художник берет
только то, что ему нужно, что соответствует его авторскому замыслу.
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Фильм часто определяет ракурс восприятия книги, при том, что режиссер может
развернуть историю в нужную ему сторону. Как разрешать этот конфликт и разрешим
ли он вообще? - задается вопросом Роман Круглов.
Руслан
Тихомиров называет литературное произведение отправной точной для режиссера в
долгом пути от романа до экрана.
Насколько
близко мы интерпретируем текст - это одна проблема, - считает он. - Другая
проблема — что мы хотим взять из произведения? Так, в своем фильме «Экзамен» по
Шукшину для меня было важно понять, что таится не сказанным словах, а в паузах
между ними, в молчании. Действительно, литератор должен понимать, если он
отдает свое произведение на откуп кинематографу, оно будет препарироваться. С
автором, конечно, могут советоваться, и это было бы правильно. Но здесь в
данном случае сходятся два творческих начала, два автора — писатель и режиссер,
который видит его произведение по-своему.
Подводя
итоги круглого стола, Роман Круглов отметил, что авторы кино должны быть заинтересованными
и профессиональными читателями.
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Только в таком случае интерпретация может быть настоящей и глубокой, - считает
он. - Без этого литература останется лишь поводом для высказывания, и фильм
может стать непреднамеренной пародией на литературное произведение. По большому
счету, творческий процесс и личное мужество каждого художника, его
ответственность и любовь к материалу определяют то, что в итоге мы смотрим.