Открылась мастерская «Чудеса творения»

В мастерской, которой
руководит педагог Наталья Хромова, дети и взрослые могут освоить самые разные
творческие направления: интерьерная игрушка, работа с фетром, изготовление
кукол, в том числе народных, работа с бисером (дети от 8 лет и взрослые), живая
бумага, ИЗО, графика, лепка и пластилинография, раннее творческое развитие.
По случаю открытия
мастерской 19 сентября состоялся веселый праздник для детей. Ведущая праздничных
мероприятий Анна Юрченко провела для детей интересные игры и танцы. Затем
ребята поучаствовали в официальной части открытия – перерезании ленточки.
Веселые, заряженные хорошим настроением дети переступили порог творческой
мастерской, с интересом рассматривая представленные на выставке творческие
работы.
После небольшой экскурсии
мы приступили к мастер-классам. Сначала разукрасили с ребятами фигурки из
соленого теста. Затем дети постарше и некоторые мамы взялись за иголки и сшили
очень красивые патчи из фетра в виде головы лисички. Работы получились очень
аккуратные и в дальнейшем смогут послужить украшением одежды или рюкзачков.
Маленькие любители
творчества тоже раскрашивали фигурки из теста и делали интересную русскую
народную игрушку «зайчик-на-пальчик».
На открытии
присутствовала мастер по декоративно-прикладному творчеству Милана Нагайцева
(г. Санкт-Петербург). Она рассказала ребятам о своем интересном направлении в
творчестве и показала работы, которые дети могут изготовить своими руками на
занятиях.
В конце праздника, как на
любом дне рождения, участников ждали сладкий сюрприз и подарки. Мы все дружно
загадали желания и задули свечи. Праздник завершился душевным чаепитием.
Хочу выразить огромную
сердечную благодарность сотрудникам филиала № 1 библиотеки им. А.И Куприна (в
Мариенбурге), а именно Елене Николаевне и Елене Владимировне, ведущей
праздничных мероприятий Анне Юрченко и мастеру декоративно-прикладного
творчества Милане Нагайцевой за поддержку в организации открытия творческой
мастерской «Чудеса творения». Спасибо всем, кто разделил этот прекрасный день с
нами!
Приглашаем к
сотрудничеству детские сады и школы. Будем рады провести для вас бесплатные
познавательные экскурсии по творческой мастерской «Чудеса творения».
Адрес мастерской:
Гатчина, ул. Хохлова, 6а. Расписание работы мастерской смотрите в группе
«Чудеса творения» ВКонтакте. Задать интересующие вопросы можно по тел.
8-965-786-15-23.
Наталья Хромченко, руководитель мастерской