Открылась мастерская «Чудеса творения»

В мастерской, которой руководит педагог Наталья Хромова, дети и взрослые могут освоить самые разные творческие направления: интерьерная игрушка, работа с фетром, изготовление кукол, в том числе народных, работа с бисером (дети от 8 лет и взрослые), живая бумага, ИЗО, графика, лепка и пластилинография, раннее творческое развитие.

По случаю открытия мастерской 19 сентября состоялся веселый праздник для детей. Ведущая праздничных мероприятий Анна Юрченко провела для детей интересные игры и танцы. Затем ребята поучаствовали в официальной части открытия – перерезании ленточки. Веселые, заряженные хорошим настроением дети переступили порог творческой мастерской, с интересом рассматривая представленные на выставке творческие работы.

После небольшой экскурсии мы приступили к мастер-классам. Сначала разукрасили с ребятами фигурки из соленого теста. Затем дети постарше и некоторые мамы взялись за иголки и сшили очень красивые патчи из фетра в виде головы лисички. Работы получились очень аккуратные и в дальнейшем смогут послужить украшением одежды или рюкзачков.

Маленькие любители творчества тоже раскрашивали фигурки из теста и делали интересную русскую народную игрушку «зайчик-на-пальчик».

На открытии присутствовала мастер по декоративно-прикладному творчеству Милана Нагайцева (г. Санкт-Петербург). Она рассказала ребятам о своем интересном направлении в творчестве и показала работы, которые дети могут изготовить своими руками на занятиях.

В конце праздника, как на любом дне рождения, участников ждали сладкий сюрприз и подарки. Мы все дружно загадали желания и задули свечи. Праздник завершился душевным чаепитием.

Хочу выразить огромную сердечную благодарность сотрудникам филиала № 1 библиотеки им. А.И Куприна (в Мариенбурге), а именно Елене Николаевне и Елене Владимировне, ведущей праздничных мероприятий Анне Юрченко и мастеру декоративно-прикладного творчества Милане Нагайцевой за поддержку в организации открытия творческой мастерской «Чудеса творения». Спасибо всем, кто разделил этот прекрасный день с нами!

Приглашаем к сотрудничеству детские сады и школы. Будем рады провести для вас бесплатные познавательные экскурсии по творческой мастерской «Чудеса творения».

Адрес мастерской: Гатчина, ул. Хохлова, 6а. Расписание работы мастерской смотрите в группе «Чудеса творения» ВКонтакте. Задать интересующие вопросы можно по тел. 8-965-786-15-23.

Наталья Хромченко, руководитель мастерской