Юные гатчинцы на «Безопасной зебре»

Проблема
детской безопасности на дорогах актуальна всегда, поэтому такие профилактические
встречи в начале учебного года проходят во Дворце молодежи ежегодно. Задача –
воспитать из сегодняшних младших школьников грамотных и дисциплинированных
участников дорожного движения.
Сначала
мальчишки и девчонки, готовясь к конкурсным испытаниям, вместе с учителями и
родителями штудируют правила дорожного движения для пешеходов. А затем
собираются в зале Дворца молодежи, где проходит сама игра «Безопасная зебра». Участники
делятся на команды, садятся за столы и отвечают на вопросы ведущего, проводя
мозговые штурмы, практически как знатоки знаменитой игры «Что? Где? Когда?», и
проявляя находчивость, как игроки КВН.
В «Безопасной
зебре – 2021» приняли участие пять команд: «Светофор», «Зебра» и «Юнги»
(начальная школа №5), «Клаксон» (школа №7) и «Next» (школа №4). Ребята
выполняли задания на знание правил дорожного движения, разгадывали ребусы и
головоломки, а также на скорость собирали пазлы и расставляли дорожные знаки. Правильные
ответы помогали команде двигаться вперед - к победе.
В
результате победила команда Гатчинской школы №7 «Клаксон». На втором месте - команда
школы №5 «Зебра», на третьем месте - команда школы №4 «Next».
Победители,
призеры и участники игры были награждены грамотами и памятными подарками от комитета
по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского
района и Гатчинского Дворца молодежи.
Татьяна
Можаева