Юные гатчинцы на «Безопасной зебре»

Проблема детской безопасности на дорогах актуальна всегда, поэтому такие профилактические встречи в начале учебного года проходят во Дворце молодежи ежегодно. Задача – воспитать из сегодняшних младших школьников грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения.

Сначала мальчишки и девчонки, готовясь к конкурсным испытаниям, вместе с учителями и родителями штудируют правила дорожного движения для пешеходов. А затем собираются в зале Дворца молодежи, где проходит сама игра «Безопасная зебра». Участники делятся на команды, садятся за столы и отвечают на вопросы ведущего, проводя мозговые штурмы, практически как знатоки знаменитой игры «Что? Где? Когда?», и проявляя находчивость, как игроки КВН.

В «Безопасной зебре – 2021» приняли участие пять команд: «Светофор», «Зебра» и «Юнги» (начальная школа №5), «Клаксон» (школа №7) и «Next» (школа №4). Ребята выполняли задания на знание правил дорожного движения, разгадывали ребусы и головоломки, а также на скорость собирали пазлы и расставляли дорожные знаки. Правильные ответы помогали команде двигаться вперед - к победе.

В результате победила команда Гатчинской школы №7 «Клаксон». На втором месте - команда школы №5 «Зебра», на третьем месте - команда школы №4 «Next».

Победители, призеры и участники игры были награждены грамотами и памятными подарками от комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района и Гатчинского Дворца молодежи.

Татьяна Можаева