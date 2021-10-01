Мешает выдуманный идеал

Увы, мы не всегда это понимаем, ища причины наших
неудач в особенностях своего характера – отсутствии смелости или решительности,
или силы воли. Всё на самом деле намного сложнее и запутаннее.
Дело в том, что ещё в детстве, а затем в подростковом
возрасте, под влиянием значимых взрослых мы создаём образ идеальной(-ого) себя,
но чаще всего в реальной жизни ему не соответствуем. И этот выдуманный образ
мешает нам адекватно оценивать и свою внешность, и свои способности, и свои
черты характера. В итоге мы начинаем обесценивать то, что у нас есть, чего мы
уже добились. «Да, я хорошо рисую, но вот у меня не было ещё ни одной
персональной выставки!» «Да, у меня прекрасный музыкальный слух, я играю на
гитаре, но музыку-то я не сочиняю!»
Под влиянием собственного заниженного
мнения о себе мы развиваем неуверенность, которая угнетает и нашу психику, и
тело.
Пышным цветом у нас развиваются психосоматические
заболевания. Они нам мешают. Французские психологи Фредерик Фанже и Кристоф Андре советуют для
начала пересмотреть свои внутренние установки: чего я стою? что я могу и умею? на что я способен?
Чтобы ответить на эти вопросы, нужно научиться верить
в себя – в свои способности, внутренние ресурсы, таланты. Вслед за этой верой
повыситься и самооценка, и качество жизни.
Французы предлагают техники, которые в
этом помогут.
Вы не любите выступать публично и думаете, что если
окончите курсы ораторского мастерства, то это вам поможет. Ф.Фанже считает
по-другому: «Успехи других в этом самом умении только усугубят ваше негативное
состояние. Лучше сосредоточьтесь на совершенствовании того, что вы уже хорошо
умеете».
Для примера: мы уже говорили про гитару, поэтому
продолжим. Вы можете освоить новые приемы или разучить новые произведения. Ваш
эмоциональный «капитал» возрастет, придаст вам энергии для работы над собой и
улучшит самооценку в целом. Сознание собственного мастерства усиливает веру в
себя за счет позитивных эмоций, которые вы испытываете (гордость, радость,
легкость ума).
Попробуйте посмотреть на себя со
стороны, обратившись к мнению тех людей, которые вам, вы уверены, симпатизируют
и уже не раз оказывали вам эмоциональную поддержку. Попросите их рассказать,
при каких обстоятельствах они воспринимают вас как знающего, толкового
специалиста. Запишите слова, не комментируя их. Таким образом вы – вдруг –
узнаете о своих талантах, на которые просто не обращали внимания.
А теперь попробуйте оценить себя сами. Для этого
разделите листок пополам. На одной стороне запишите эпизоды вашей жизни, в
которых вы чувствуете себя «не в своей тарелке», некомфортно и попробуйте в
нескольких словах дать объяснение этому явлению. В другой столбик внесите
эпизоды, где вам комфортно, вы чувствуете себя уверенно. Опять – в нескольких
словах объясните, почему вы так себя чувствуете. Затем вы сравниваете и
анализируете записи, сделанные в правом и левом столбцах, формируя целостную
картину из своих сильных и слабых сторон. Если это упражнение практиковать
регулярно, то оно поможет сфокусировать внимание на деталях, уйти от
глобального «я ни на что не способен» к более конкретному «у меня есть
трудности в некоторых моментах, но я много чего знаю и умею».
А что же с негативными установками и
«блоками», возникающими в теле из-за них?
Разобраться с ними поможет упражнение, которое
предлагает российский психолог Татьяна Межелайтис в своей книге. Для начала
поймем, что такое блок.
Когда возникает негативная ситуация, мозг посылает
сигнал, что на неё нужно как-то отреагировать: убежать или хотя бы выразить
недовольство. В группы мышц, которые готовы совершить действие, посылается
заряд энергии. Мы хотели заплакать, закричать, выматериться, хлопнуть дверью –
но сдержались. Напряжение осталось, а вместе с ним – блок, зажим. На базе этого
зажима и возникают всякие неприятности вроде мышечной боли «непонятного
происхождения».
«Наше тело обладает памятью, – пишет Татьяна
Межелайтис. – В нем отзываются любое событие или эмоция. Негативные — холодом,
сжатием, напряжением. Позитивные — теплом и приятными ощущениями. «Чистить»
тело нужно для того, чтобы случившееся осталось только в памяти, но уже не
вызывало острых эмоций». Поэтому психолог предлагает время от времени
устраивать «танец-тряску».
Включите ритмичную музыку. Встаньте, стопы на ширине
плеч (главное, чтобы поза была устойчивой). В такт музыке начните трясти одной
рукой, затем подключите вторую руку. Через некоторое время задействуйте ноги,
затем туловище, а в самом конце — голову. Только не сжимайте челюсти: нижняя
челюсть должна быть свободной, голова чуть наклонена вперед. Все ваше тело
должно вибрировать в такт музыке. Ваша задача — вытрясти из него напряжение и
зажимы. Упражнение обычно занимает 5-10 минут, а после его выполнения
желательно 10 минут полежать, чтобы дать телу возможность расслабиться.
Как всегда, вспомните, что у ваших детей подросткового
возраста тоже есть проблемы, и не маленькие. Научите их такому упражнению. Во
всяком случае, если вы объясните им, почему выбрали «такой стиль танца», то они
будут смотреть на вас с пониманием и не крутить пальцем у виска.
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