Мешает выдуманный идеал

Увы, мы не всегда это понимаем, ища причины наших неудач в особенностях своего характера – отсутствии смелости или решительности, или силы воли. Всё на самом деле намного сложнее и запутаннее.

Дело в том, что ещё в детстве, а затем в подростковом возрасте, под влиянием значимых взрослых мы создаём образ идеальной(-ого) себя, но чаще всего в реальной жизни ему не соответствуем. И этот выдуманный образ мешает нам адекватно оценивать и свою внешность, и свои способности, и свои черты характера. В итоге мы начинаем обесценивать то, что у нас есть, чего мы уже добились. «Да, я хорошо рисую, но вот у меня не было ещё ни одной персональной выставки!» «Да, у меня прекрасный музыкальный слух, я играю на гитаре, но музыку-то я не сочиняю!»

Под влиянием собственного заниженного мнения о себе мы развиваем неуверенность, которая угнетает и нашу психику, и тело.

Пышным цветом у нас развиваются психосоматические заболевания. Они нам мешают. Французские психологи Фредерик Фанже и Кристоф Андре советуют для начала пересмотреть свои внутренние установки: чего я стою? что я могу и умею? на что я способен?

Чтобы ответить на эти вопросы, нужно научиться верить в себя – в свои способности, внутренние ресурсы, таланты. Вслед за этой верой повыситься и самооценка, и качество жизни.

Французы предлагают техники, которые в этом помогут.

Вы не любите выступать публично и думаете, что если окончите курсы ораторского мастерства, то это вам поможет. Ф.Фанже считает по-другому: «Успехи других в этом самом умении только усугубят ваше негативное состояние. Лучше сосредоточьтесь на совершенствовании того, что вы уже хорошо умеете».

Для примера: мы уже говорили про гитару, поэтому продолжим. Вы можете освоить новые приемы или разучить новые произведения. Ваш эмоциональный «капитал» возрастет, придаст вам энергии для работы над собой и улучшит самооценку в целом. Сознание собственного мастерства усиливает веру в себя за счет позитивных эмоций, которые вы испытываете (гордость, радость, легкость ума).

Попробуйте посмотреть на себя со стороны, обратившись к мнению тех людей, которые вам, вы уверены, симпатизируют и уже не раз оказывали вам эмоциональную поддержку. Попросите их рассказать, при каких обстоятельствах они воспринимают вас как знающего, толкового специалиста. Запишите слова, не комментируя их. Таким образом вы – вдруг – узнаете о своих талантах, на которые просто не обращали внимания.

А теперь попробуйте оценить себя сами. Для этого разделите листок пополам. На одной стороне запишите эпизоды вашей жизни, в которых вы чувствуете себя «не в своей тарелке», некомфортно и попробуйте в нескольких словах дать объяснение этому явлению. В другой столбик внесите эпизоды, где вам комфортно, вы чувствуете себя уверенно. Опять – в нескольких словах объясните, почему вы так себя чувствуете. Затем вы сравниваете и анализируете записи, сделанные в правом и левом столбцах, формируя целостную картину из своих сильных и слабых сторон. Если это упражнение практиковать регулярно, то оно поможет сфокусировать внимание на деталях, уйти от глобального «я ни на что не способен» к более конкретному «у меня есть трудности в некоторых моментах, но я много чего знаю и умею».

А что же с негативными установками и «блоками», возникающими в теле из-за них?

Разобраться с ними поможет упражнение, которое предлагает российский психолог Татьяна Межелайтис в своей книге. Для начала поймем, что такое блок.

Когда возникает негативная ситуация, мозг посылает сигнал, что на неё нужно как-то отреагировать: убежать или хотя бы выразить недовольство. В группы мышц, которые готовы совершить действие, посылается заряд энергии. Мы хотели заплакать, закричать, выматериться, хлопнуть дверью – но сдержались. Напряжение осталось, а вместе с ним – блок, зажим. На базе этого зажима и возникают всякие неприятности вроде мышечной боли «непонятного происхождения».

«Наше тело обладает памятью, – пишет Татьяна Межелайтис. – В нем отзываются любое событие или эмоция. Негативные — холодом, сжатием, напряжением. Позитивные — теплом и приятными ощущениями. «Чистить» тело нужно для того, чтобы случившееся осталось только в памяти, но уже не вызывало острых эмоций». Поэтому психолог предлагает время от времени устраивать «танец-тряску».

Включите ритмичную музыку. Встаньте, стопы на ширине плеч (главное, чтобы поза была устойчивой). В такт музыке начните трясти одной рукой, затем подключите вторую руку. Через некоторое время задействуйте ноги, затем туловище, а в самом конце — голову. Только не сжимайте челюсти: нижняя челюсть должна быть свободной, голова чуть наклонена вперед. Все ваше тело должно вибрировать в такт музыке. Ваша задача — вытрясти из него напряжение и зажимы. Упражнение обычно занимает 5-10 минут, а после его выполнения желательно 10 минут полежать, чтобы дать телу возможность расслабиться.

Как всегда, вспомните, что у ваших детей подросткового возраста тоже есть проблемы, и не маленькие. Научите их такому упражнению. Во всяком случае, если вы объясните им, почему выбрали «такой стиль танца», то они будут смотреть на вас с пониманием и не крутить пальцем у виска.





Фото pixabay.com



