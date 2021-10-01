В 15 лет ремонтировал паровозы под Сталинградом

- В 1941-м я окончил четыре класса
и должен был пойти в пятый, – рассказывает Степан Михайлович. – Но не
получилось. Война. Под первую бомбежку я попал в сорок втором. С началом
Сталинградской битвы город Фролово оказался прифронтовым. Тогда неожиданно
немцы налетели на наш город и начали бомбить. Разбомбили весь центр. А я в тот
день в самом центре и был. Пошел отоваривать карточки – по ним муку давали
вместо хлеба. В магазин пускали по двое. Я зашел. Продавщица (даже помню, как
ее звали, – Даша) отрезала карточки. И тут – воздушная тревога.
Мы вышли, магазин закрыли, идем. И
никто не прячется! Потому что и раньше часто были тревоги: вражеский самолет
пролетит, бомб не сбрасывая, – и отбой. Мы думали, что и в этот раз будет так
же. И вдруг они налетели – семь штук зараз и начали бомбить. В основном били в
центр – по железной дороге, по предприятиям. Сделали три захода. Первый раз
отбомбили – пошли на второй круг, потом на третий.
Как получилось, что я остался в
живых? Напротив магазина был частный дом за забором, фотограф-армянин жил. У
него на участке был сарай. Я стал переходить дорогу, бомбы засвистели. Я – в
калитку и под сарай, вжался в землю. И вот бомба снесла туалет на участке, дом
повредила, а сарай не пострадал. Только землей меня закидало и оглушило.
Пролежал я там все три захода, стало тихо. Слышу – наши начали летать, у них
звук другой.
Я вскочил – и домой, по-над
речкой, по берегу. Домой пришел, со мной стали разговаривать, а я не слышу –
оглушило. Оказалось, отец ходил меня искать, не знали, жив ли я…
После этого начались бомбежки – в
день по два-три раза. Потом и ночью прилетали.
В 15 лет я пошел работать в депо
на железную дорогу (в армию с железной дороги никого не брали по приказу
Сталина). В сорок втором меня еще на работу не приняли, а в сорок третьем
взяли. Мы восстанавливали паровозы после бомбежки. Каждый делал свою работу. В
мою задачу входила регулировка манометра – чтобы пар исправно выходил, котел не
взрывался, и свисток чтоб работал.
Станция была узловая, на ней
эшелоны формировались. Как только составят эшелон, требуют паровоз из депо. Мы
работали день и ночь. Сталинград от нас был в 150 км, а фронт от нашего города
– в 25 км. Как-то раз эшелон пришел с танками, а паровоз разбомбили. Танки
стали заводиться прямо на платформах – и прыгать с них. Если какой упал на бок,
два других поднимали, ставили на колеса. И через весь наш город танки пошли на
фронт. Немцы, по счастью, в городе их не бомбили.
…Отработал я так девять месяцев. А
потом мы уехали на Кавказ, спасаясь от голода. Под Сталинградом голод был
такой, что шелуху от пшена перетирали в муку, собирали корни травы
перекати-поле, сушили, тоже мололи и добавляли в муку, пекли лепешки. Но
помногу есть было нельзя – заворот кишок.
…Я в своей жизни много мест
сменил. И на Сахалине жил, и на Алтае, и в Мурманске, и на Кавказе. На Сахалине
женился, а жена была родом из Гатчинского района. И мы приехали сюда. Меня
взяли водителем – возить директора совхоза. А потом начальник Коммунарского
РОВД позвал к себе милиционером-водителем. Было это в 1966 году. 11 лет я в
милиции Гатчинского района отработал. Потом поехал в отпуск в Волгоград – и там
остался. Через МВД меня перевели туда – тоже водителем. Там я отработал еще 11
лет. Оттуда и на пенсию ушел. В 2000 году дочка позвала к себе – квартира в
Семрино пустовала. С тех пор тут и живу. На Кавказе я научился кепки шить на
продажу – хорошая прибавка к пенсии.
…Степан Михайлович – старший
сержант милиции. У него несколько медалей к юбилейным годовщинам Победы,
ведомственные награды, медаль ветерана труда. В свои 93 Степан Коньков полон
энергии. Он сам о себе заботится, мужественно борется с недугами и продолжает
зарабатывать на хлеб своим трудом. Одна обида не дает покоя ветерану: у
тружеников тыла нет специальных льгот. А какой был бы фронт, если бы не работа
тыловиков? – считает Степан Михайлович. И ведь не поспоришь…