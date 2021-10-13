Победы «соколят»

В субботу, 9 октября, в
городе Кириши состоялся традиционный турнир по дзюдо памяти мастера спорта СССР
Александра Вьюнкова – основателя киришского дзюдо.
Участниками соревнований
стали более 150 спортсменов разных возрастов со всей Ленинградской области.
Представители гатчинского спортивного клуба «Сокол» справились с поставленной
задачей и заняли призовые места.
Победителем в своей
категории стал Павел Попов, на втором месте – Илья Михайлов, бронзу присудили
Александру Феденко. Все они тренируются под руководством Алексея Михайлова.
В этот же день в поселке
Поварово Московской области состоялся Открытый турнир по дзюдо среди мальчиков
и девочек памяти тренера по дзюдо, мастера спорта СССР Анатолия Астафьева.
Воспитанница СК «Сокол»
Лидия Улитина стала лучшей в своей категории, Ксения Копачева заняла второе
место. Девушки также тренируются под началом Алексея Михайлова.