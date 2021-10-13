Победы «соколят»

В субботу, 9 октября, в городе Кириши состоялся традиционный турнир по дзюдо памяти мастера спорта СССР Александра Вьюнкова – основателя киришского дзюдо.

Участниками соревнований стали более 150 спортсменов разных возрастов со всей Ленинградской области. Представители гатчинского спортивного клуба «Сокол» справились с поставленной задачей и заняли призовые места.

Победителем в своей категории стал Павел Попов, на втором месте – Илья Михайлов, бронзу присудили Александру Феденко. Все они тренируются под руководством Алексея Михайлова.

В этот же день в поселке Поварово Московской области состоялся Открытый турнир по дзюдо среди мальчиков и девочек памяти тренера по дзюдо, мастера спорта СССР Анатолия Астафьева.

Воспитанница СК «Сокол» Лидия Улитина стала лучшей в своей категории, Ксения Копачева заняла второе место. Девушки также тренируются под началом Алексея Михайлова.